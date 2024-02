escuchar

Es una de las grandes incertidumbres de febrero, que en algunos casos algunos padres ya develaron, cuando recibieron una comunicación del colegio al que asisten sus hijos: ¿Cuánto serán las cuotas del año próximo? En algunos casos, ya se comunicaron aumentos del 30% por encima de los valores informados en octubre en el acuerdo escolar. ¿La explicación? Los aumentos, obras edilicias, la inflación, entre otras cuestiones.

Sin embargo, existe otra variable que por estas horas, las escuelas privadas miran con mucha preocupación, porque podría significar un aumento significativo en las cuotas, al límite de lo impagable en muchos casos.

Se trata de una exención del pago de aportes patronales para establecimientos privados de educación, que rige de forma anual desde 2001, cuando el Gobierno de entonces decidió eximirlos del pago de ese canon para evitar que muchas instituciones tuvieran que cerrar. Desde entonces, la medida, que vence todos los años el 31 de diciembre, viene siendo prorrogada sucesivamente por los distintos gobiernos, sin importar el signo político.

Sin embargo, esa prórroga todavía no se realizó. Y, aunque desde las agrupaciones que nuclean a los colegios privados aseguran que ya mantuvieron reuniones con las autoridades y que el decreto está a punto de ser firmado por el presidente Javier Milei, lo cierto es que todavía, hasta esta tarde, los colegios que quisieron abonar sus contribuciones en la página de la AFIP, todavía no encontraban cargada esa opción.

“Es cierto, al día de hoy las escuelas que quisieron presentar el completar el formulario 931, no lo pudieron hacer, porque estaba bloqueado este punto, pero hemos mantenido reuniones con las autoridades y les expresamos nuestra preocupación y confiamos que en breve va a estar solucionado”, apuntó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) y presidente de la Junta Nacional de Educación Privada (Junep).

Según se explicó, se trata de un decreto presidencial que se firmó en 2001, con el objetivo de reducir contribuciones patronales a las escuelas, en el contexto de la crisis socioeconómica. Desde el año siguiente se ha ido prorrogando.

Establecimientos al borde del abismo

“Hasta el momento el Gobierno no prorrogó la reducción de las contribuciones patronales de establecimientos educativos de gestión privada que venció el 31 de diciembre. Como consecuencia, desde enero, (a pagar en febrero) tendrían que tributar las contribuciones a más del doble de lo que lo venían haciendo”, se publicó en la cuenta de X de @elblogdelcontador, una cuenta desde donde aportan información actualizada para profesionales del área contable.

“También está afectando la presentación en AFIP de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones ya que no se permite declarar al empleador con el código de reducción. Se viene un tremendo aumento de cuotas si esto no se corrige o se busca una solución. Los establecimientos están todos al borde del abismo, espero que no los dejen caer”, se publicó.

“Hasta ahora, desde el 2001 hasta la fecha, todos los presidentes lo prorrogaron, porque si no significaría un descalabro en las cuentas de las escuelas y redundaría en más aumento de cuota. Y este Gobierno se comprometió también a prorrogarlo, así que no va a haber ningún problema”, apunta Zurita.

Hay que recordar que ya la semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se dio a conocer la decisión de derogar la resolución que obligaba a las escuelas privadas a realizar un trámite administrativo ante ese organismo cada mes que aumentaban la cuota. Aunque se apuntó que se trata sólo de un trámite “burocrático”, no son pocos los que creen que se trata de aceitar un mecanismo para que sea menos complejo el aumento de las cuotas.

Según la legislación actual, los colegios privados solo pueden aumentar sus cuotas durante el año, trasladando el 50% de los incrementos de sueldo de los docentes dispuestos por las paritarias. Esto, calculado sobre la cuota que les informaron a los padres en el acuerdo escolar de octubre. No pueden trasladar otros aumentos o gastos, como edilicios, mantenimiento, alquileres o sueldos no docentes. Tampoco aumentar por inflación. Porque justamente el momento para calcular la inflación era antes de octubre. Esa fue la razón por la que el año pasado la mayoría de los colegios informó en octubre cuotas con aumentos muy significativos: porque se intentaba calcular cuál iba a ser el aumento que iba a provocar la inflación al año siguiente. Es decir que la cuota de octubre, ya debería contemplar el aumento por inflación de marzo. Aunque en ese momento los padres lo consideraron excesivo, muchas instituciones consideran que se quedaron cortos con los aumentos. Y por estos días están comunicando nuevos incrementos.

Según se informó, en las cámaras de colegios privados están pidiéndole al Gobierno que elimine también la obligatoriedad del acuerdo escolar, ya que es muy difícil poder calcular una cuota real y poder sostenerla durante el año, con los presentes niveles de inflación.

