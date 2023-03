Combaten incendios y atienden crisis: distinguieron a 38 mujeres de la fuerzas de seguridad porteñas

escuchar

Un encuentro emotivo se vivió ayer en la previa al recital del cantante colombiano Camilo cuando unas 20 invitadas se agruparon para tomar una foto general y retratar el momento que estaban por compartir. Caras sonrientes y mucha expectativa por ver el show hicieron de los minutos anteriores al espectáculos un instante de alegría para ellas, que, a diario, caminan la ciudad y se comprometen con el bienestar y seguridad de los vecinos.

Esta invitación especial del Banco Ciudad y Movistar Arena se da en el marco del Mes de la Mujer y la convocatoria tuvo como objetivo agasajar a estas mujeres que habían sido distinguidas el miércoles pasado, en la Usina del Arte, por el gobierno porteño tras resultar elegidas por sus colegas por su profesionalismo y compañerismo. Las 38 integrantes del Sistema Integral de Seguridad Público porteño reconocidas –al recital solo pudieron asistir unas 20– se desempeñan como personal de la Policía de la ciudad, Bomberos, agentes de Tránsito y de Prevención, e inspectoras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). También, como integrantes de Buenos Aires Presente, de la Línea 144, de los refugios para víctimas de violencia doméstica y/o sexual, del SAME y guardaparques.

De cada una, sus pares destacaron valores como el compromiso, el compañerismo, el esfuerzo y dedicación en sus puestos. “En este Día de la Mujer quiero valorar la entrega de quienes forman parte de nuestras fuerzas. Aunque tuvimos avances, nos gustaría ver más de ellas en los lugares de conducción y trabajamos todos los días para que así sea”, afirmó el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, durante la ceremonia en la Usina del Arte.

Siempre listas

Una de las homenajeadas fue Nadia Soledad Arrúa, que tiene 39 años, vive con su pareja y su hija y es jefa de los agentes de Prevención, área a la que ingresó en 2016 como efectiva en el sendero de Parque Centenario. “Aún lo recuerdo como mi primer amor, el lugar donde aprendí a amar mi trabajo”, dice. Y sostiene que lo que más le gusta del sector en el que se desempeña es que “no existe un día que sea igual al otro, hay algunos tranquilos y hay otros cuando pasa todo”, afirma.

De lunes a viernes, Arrúa sale de su casa en Balvanera bien temprano hacia un nuevo destino en la comuna 14 (Palermo) que hoy tiene a cargo por la mañana. Allí ve a sus agentes, organiza el trabajo y señala que, junto con su equipo, están a disposición para todo aquello que se presente. “Creo que lo que más me enamora de lo que hago es poder ayudar a otros, ya sea al brindar información, atender a necesidades que surjan, mostrar interés por lo que les pasa, contenerlos en una crisis de angustia o en un accidente. Cuando ves el cariño que el vecino te devuelve, esa es la mejor paga”, señala emocionada.

Respecto al homenaje del gobierno porteño, cuenta que lloró al enterarse que la iban a reconocer, y destaca el inmenso valor que tiene para ella ser elegida por sus propios compañeros. “Todos los días lucho por ser mejor persona para todos los que me rodean”, concluye.

Nadia Soledad Arrúa, Marisa Maldonado y Valeria Santamaría CAMILA GODOY/ AFV

Heroínas anónimas

“Este es un reconocimiento muy importante no solo a mi trabajo, si no al de muchas mujeres que día a día buscan un futuro mejor”, dice Valeria Santamaría, quien también fue distinguida por su labor. Tiene 43 años y es la primera mujer que está a cargo de la División 911 Emergencias. Vive en Avellaneda con su pareja y sus dos hijas y afirma que siempre quiso ayudar e involucrarse en cuestiones de seguridad.

A su vez, destaca que lo que más le gusta de pertenecer a este servicio es el poder ayudar a los vecinos en situaciones críticas. “En la mayoría de las ocasiones es necesario coordinar acciones de forma rápida y eficiente con otros organismos. Trabajamos en conjunto mediante un sistema informático que permite que todos tengamos los datos necesarios para asistir a la emergencia de forma inmediata y con lo que se necesita en cada caso”, dice. Y agrega: “Me llena de orgullo ser la primera mujer a cargo de 911 y que todos los días confíen en mí para ocupar ese puesto. Aprovecho para agradecer a las operadoras del 911, que son nuestras heroínas anónimas”, finaliza.

También se siente agradecida y feliz por el trabajo que eligió Marisa Maldonado, que trabaja como policía de la ciudad desde 2017. Su carrera en el cuerpo comenzó en 1988 cuando ingresó a la Policía Federal Argentina. Con 53 años y dos hijas, su primer destino fue la Comisaría 39. Admite que resultó un gran esfuerzo ser madre, policía, estudiar y, a la vez, lograr los títulos de abogada, escribana, docente universitaria y completar un posgrado en políticas públicas de seguridad. Después de prestar servicio en diferentes áreas como la Policía Científica, la Escuela de Tiro, el Cuerpo de Policía de Tránsito, llegó a la policía porteña como subcomisaria inspector y, por estos días, se desempeña como jefa del Departamento de Subtes. Maldonado fue una de las 38 que hoy disfrutaron del recital y vivieron momentos de felicidad. “Esta distinción es importante para mí pero tiene un valor agregado para todas las mujeres, ya que fuimos elegidas por nuestros colegas, siendo un reconocimiento al profesionalismo y compañerismo”, señala. Y aclara que lo que más le gusta de su actual función es poder trabajar en equipo, instruir, guiar y acompañar al personal, mejorar el servicio a la comunidad y sentir la satisfacción de poder ayudar a los demás.

“Este homenaje no me lo esperaba, me siento muy afortunada y no lo tomo como algo personal, sino que considero que es para todas las bomberos mujeres que formamos el cuerpo”, asegura Victoria Sofía Stella, subcomisaria, de 41 años, que vive con su pareja y su hija de cuatro años, en San Vicente, y ambos forman parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad. “Hay que valorar el esfuerzo que hace cada mujer por ocupar sus diferentes roles. Creo que hoy hombres y mujeres trabajamos juntos, codo a codo”, agrega. Stella está por cumplir 20 años de servicio como bombera. Luego de pasar por diversas áreas desde 2021 se desempeña en la Estación 7ma de Flores como segunda jefa a cargo de esa dependencia. “Los inicios fueron hermosos con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de servir y de ayudar al otro en las situaciones tan críticas que nos tocan asistir. Estamos ahí para los vecinos, para la comunidad, es muy gratificante, soy feliz de haber podido transitar esta carrera, es lo que siempre quise”, concluye.