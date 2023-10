escuchar

“Ahora estoy recibiendo pacientes que tomaron el turno hace un mes. No les puedo cobrar extra sin previo aviso. Voy a evaluar qué hacer de acá en más, pero es incómodo porque en realidad el paciente no me tendría que pagar nada, si la consulta está incluida en su plan de cobertura”, señaló a LA NACIÓN un cardiólogo que está en la cartilla de una empresa de medicina prepaga.

La implementación desde hoy de un cobro extra de la consulta por fuera de la cobertura generó incertidumbre e incomodidad en los profesionales de la salud, que ven en este recurso, que según las prepagas es ilegal, el único camino para poder cobrar un mínimo de $6000 la prestación y compensar el enorme deterioro de sus ingresos a causa de la inflación y los magros aumentos. Hoy, la gran mayoría recibe de las prepagas y de las obras sociales entre $1500 y $3500 por consulta.

Ya hay alrededor de 50 sociedades científicas y asociaciones profesionales que avalan el cobro de este bono no reintegrable. Sin embargo, desde las prepagas señalaron a LA NACIÓN que el paciente, ante esa situación, debería solicitar una factura por ese monto extra para luego pedir un reintegro en la empresa.

De ese modo, advierten, la compañía identificaría al médico que cobró ese monto por la prestación y podría desvincularlo de la cartilla por incumplir el contrato con la empresa. Por este motivo, lo más probable es que el paciente no reciba el reintegro.

También hay entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que expresaron su rechazo al cobro del bono porque consideran que los familias no son las responsables de la situación de los médicos.

“Está consolidada la decisión. No hay vuelta atrás”, señalaron, ayer, a LA NACIÓN desde una de las sociedades científicas que suscribió hace dos semanas el comunicado sobre la implementación del bono. “La diferencia entre lo que la cobertura abona al profesional y ese honorario es lo que debe pagar el paciente. Estimaron que sería entre $2000 y $3000.

A la vez, ese monto mínimo que las entidades consideran ético se actualizará cada dos meses de acuerdo con el índice de inflación.

Según las asociaciones profesionales, los médicos no caen en un incumplimiento de contratos ni la cobertura puede deducirles de sus honorarios el monto extra. “No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago”, aseguraron en un comunicado hace dos semanas.

Los médicos sienten incertidumbre e incomodidad frente al método que proponen algunas sociedades para reforzar el ingreso de los especialistas Shutterstock

Ilegalidad

Sin embargo, fuentes que representan al sistema privado de salud en el país respondieron a este medio que las empresas de medicina prepaga padecen la regulación del precio de la cuota hace tiempo por parte del Estado nacional, mientras los insumos, muchas veces importados, no paran de aumentar su precio.

“El Estado estrangula nuestro ingreso, pero las prepagas siempre van a defender a sus afiliados. No es legal que los médicos les cobren un monto extra si la consulta está incluida dentro del plan que abona todos los meses. En general, las prepagas tienen un contrato individual con el médico, es decir, que el acuerdo no es a través de ninguna sociedad médica. Y, en ese contrato, los médicos se comprometen a no cobrar copagos. Ante esta situación, el paciente debería pedir un reintegro para devolverle ese monto extra que tuvo que abonar, y luego la prepaga podrá tomar medidas, como desvincular a ese profesional de la empresa”, indicaron.

Otro especialista, en este caso un médico clínico que trabaja para una empresa privada de salud, afirma que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, no conoce muchos profesionales que estén cobrando este “honorario médico ético mínimo”.

“El honorario médico se fue deteriorando. Hay algunas prepagas que pagan más, otras menos, pero siempre es a, al menos, 20 días, y a eso tenés que quitarle impuestos, entre otros gastos, como el alquiler del consultorio. Pero no está claro cómo cobrar este monto adicional. Además, según el acuerdo que tiene el profesional con la prepaga, el médico no podría cobrarle un extra al paciente”, argumentó el especialista.

LA NACIÓN se contactó con diversas sociedades médicas que firmaron el documento para consultares si, como plantean las prepagas, no es legal el planteo y si ya tenían constancia de que había médicos que empezaron a cobrar el pago extra por la consulta, pero, al cierre de esta nota, aún no habían contestado.

El 21 pasado, cuando se celebraba el Día de la Sanidad, unas 30 sociedades científicas y asociaciones profesionales –luego se sumarían unas otras 20–, acordaron empezar a cobrar a partir de este mes, lo que denominaron “un honorario médico ético mínimo”.

Como ya publicó LA NACIÓN, diferentes referentes de especialidades médicas apuntaron que la pérdida del valor de la consulta se arrastraba desde hacía años hasta ubicarse “en uno de los más bajos de la región”, a diferencia de lo que sucedía históricamente.

“En los últimos meses –advirtieron en ese entonces las entidades–, esta situación se ha agravado y se suma el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses después de prestar nuestros servicios. Insostenible para los profesionales de la salud en la actualidad con el alto nivel inflacionario existente. Hoy, los médicos decimos: ¡basta! A partir de este momento, el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”. ß

