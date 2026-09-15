Comienzan a regir cambios en las calles de Caballito y Almagro por la llegada del TramBus: cuáles son

Desde hoy entraron en vigor las primeras modificaciones viales vinculadas con la futura línea T1 del TramBus. Los cambios alcanzan a la avenida La Plata, Quito, Mármol, Pringles e Hipólito Yrigoyen y también obligan a modificar parte del recorrido de la línea 2 de colectivos.

La transformación más importante se produce sobre la avenida La Plata. Entre Chaco-Quito y Rivadavia pasa a tener sentido único hacia Rivadavia y queda prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos. A pocas cuadras, Quito también cambia: entre avenida La Plata y Muñiz tendrá sentido único hacia Muñiz. En ese tramo se permitirá estacionar del lado par, mientras que del lado impar, donde corre la ciclovía, estará prohibido estacionar y detenerse.

Los cambios continúan en Mármol, que entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen queda con sentido único hacia esta última avenida. En Pringles, entre Lezica y Rivadavia, la circulación será únicamente hacia Rivadavia.

En sentido contrario, Hipólito Yrigoyen incorpora una novedad: entre Muñiz y Mármol pasa a tener doble sentido de circulación. Además, quienes circulen por esa avenida desde La Plata hacia Mármol ya no podrán girar a la izquierda hacia Muñiz.

El mapa con los cambios de circulación, estacionamiento y paradas previstos en Almagro y Caballito por la llegada del TramBus

Las nuevas reglas también modifican el estacionamiento. Sobre Rivadavia, entre Yatay e Hidalgo, queda prohibido durante las 24 horas sobre el carril derecho.

La reorganización impactará además sobre la línea 2 de colectivos. Hasta ahora, hacia Lomas del Mirador, las unidades circulaban por Quito, avenida La Plata y Rivadavia. Desde hoy, debido al nuevo sentido de Quito, utilizarán Quito, Quintino Bocayuva y luego retomarán Rivadavia para continuar su recorrido habitual.

Según el gobierno porteño, esta es apenas la primera de tres etapas previstas para adaptar la circulación al futuro TramBus. Las otras dos incorporarán modificaciones adicionales en distintos sectores de Caballito, Almagro y Villa Crespo, aunque todavía no tienen fecha confirmada.

Mientras comienzan los cambios viales, otra señal de la llegada del TramBus ya puede verse sobre el asfalto. En distintos puntos del recorrido comenzaron a aparecer sectores de la calzada pintados de rojo, una demarcación que identificará la traza del nuevo sistema de transporte eléctrico.

La unidades son 100% eléctricas, tienen monitoreo de conducción, sistema ADAS, para el anticipo de colisión frontal, cruce de peatones, detección de puntos ciegos y espejos retrovisores digitales Trambus

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura explicaron que el rojo es el color utilizado para señalar los corredores exclusivos del transporte público porteño y que permitirá reconocer visualmente el recorrido de la futura línea.

Reducir tiempo

La T1 tendrá unos 20 kilómetros de extensión y conectará el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery. El proyecto contempla 71 paradores distribuidos a lo largo del recorrido. Treinta y cinco estarán ubicados sobre las veredas y 36 en el centro de la calzada, con una separación promedio cercana a los 500 metros.

La Ciudad estima que el nuevo sistema permitirá reducir los tiempos de viaje entre el sur y el norte porteño. Un recorrido que actualmente demanda alrededor de una hora y 40 minutos mediante distintas combinaciones podría completarse en aproximadamente una hora y cinco minutos.

Cada vez falta menos para que la T1 del TramBus esté en funcionamiento conectando el Aeroparque con Nueva Pompeya. Así estamos ejecutando los primeros 52 paradores en ejecución y así avanzan los de Av. Costanera Rafael Obligado para este nuevo sistema de transporte público 100%… https://t.co/LKimxBttNt pic.twitter.com/tXCHbdDBNz — Pablo Bereciartua (@pberecia) August 11, 2026

En hora pico, el intervalo previsto será de aproximadamente cuatro minutos. Las unidades serán 100% eléctricas y fabricadas en la Argentina. Habrá vehículos estándar para más de 70 pasajeros y unidades articuladas con capacidad para hasta 120 personas.

Según las proyecciones oficiales, la T1 podrá transportar cerca de 50.000 pasajeros diarios y permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de las líneas ferroviarias Sarmiento, San Martín y Mitre.