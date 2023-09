escuchar

En el barrio de Chacarita, se inauguró el Paseo de los Colegiales, un área de más de 3530 metros cuadrados que se complementa con un corredor deportivo y zonas de estar a lo largo la Avenida Jorge Newbery, junto al Cementerio de la Chacarita.

Este nuevo espacio público es parte del plan integral de mejora del perímetro del cementerio llevado a cabo por la Ciudad y la Comuna 15, con el objetivo de recuperar un espacio ocupado y degradado, transformándolo en una nueva propuesta deportiva.

“Era una zona tradicionalmente abandonada, el entorno estaba infrautilizado porque no había oferta para hacer actividades al aire libre”, detallaron a LA NACIÓN desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad.

“Todo este entorno del cementerio siempre fue medio gris, y se aprovechó esa franja para llenarla de propuestas para hacer deporte y con zonas de estar con mesas y bancos”, agregaron.

El corredor comienza en Guzmán y se extiende hasta la calle Montenegro a los largo de 625 metros. La cabecera de este corredor, en el cruce entre Warnes y Newbery, es un espacio verde recuperado con una superficie de 3530 metros cuadrados, de los cuales 2480 son superficie verde, es decir césped y obras de paisajismo.

Corredor deportivo Chacarita

Allí se creó una cancha de básquet de 608 metros cuadrados, una posta de calistenia de 158 metros y una cancha de fútbol tenis de 35 metros cuadrados de superficie. Todo el espacio cuenta con nueva iluminación, cartelería, bebederos, mobiliario, cestos de basura y sistema de riego automático.

“Las instalaciones estarán abiertas al uso público sin restricciones, hay que destacar que el proyecto también incorpora iluminación, lo que le ofrece a los vecinos una mayor franja horaria para su permanencia”, afirmó Lucía Ferrari, directora general de Espacios Verdes y Mantenimiento del Arbolado de la Ciudad.

Ya son muchos los chicos que se acercaron a jugar a la pelota y aprovechar los espacios una vez finalizada la jornada escolar. Uno de los menores, quien estaba jugando en el corredor, contó que no conocían a nadie del barrio, “solo de pasar y saludar”, pero que ahora crearon un vínculo porque se juntan a jugar al básquet en la nueva cancha.

La cancha de básquet de 608 metros cuadrados Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad

“Mi hijo está muy contento, llega del colegio y se lleva la merienda al parque para aprovechar la tarde al máximo. Se hizo amigo de unos vecinitos que jamás habíamos visto. Es un gran cambio”, contó Mariela Müller. Y su hijo agregó: “Está buenísimo porque me hice amigos del barrio que no conocía, como mi papá cuando era chico y se iba a jugar a la plaza”.

Joaquín Albores, entrenador físico de la zona, contó que está feliz con el nuevo corredor deportivo. “Yo no tengo plata para alquilar un gimnasio o algo así, entonces llevaba a mis alumnos a dar vueltas por el cementerio, no me quejaba, pero esto es un gran cambio, es más lindo, invita a hacer deporte y motiva”, consideró.

Desde el viernes pasado los vecinos se acercan a disfrutar de todas las ofertas que ofrece el espacio público Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad

Por su parte, Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, destacó: “Junto a la comuna hemos recuperado este espacio para los vecinos sumando una amplia oferta de posibilidades deportivas y recreativas”.

“Sumamos nuevas postas de calistenia, una hermosa cancha de básquet, sectores de permanencia con iluminación. Además se realizó la intervención artística del muro del cementerio, la puesta en valor de los puestos de flores y múltiples reformas que han cambiado por completo este espacio”, detalló la funcionaria.

Pérgolas y juegos infantiles

Las típicas pérgolas del barrio ubicadas sobre la Avenida Guzmán se pusieron en valor y los puestos de flores situados en las entradas al cementerio fueron pintados, su cartelería también se renovó. Además, en el parque Los Andes se llevó a cabo una obra de mejora de la accesibilidad que permitió sustituir los caminos de granza por intertrabado en color teja y se creó una cancha de voley.

Los chicos tienen un nuevo espacio para jugar Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad

El patio de juegos infantiles también fue renovado y se puso en valor el canil con mejoras en el solado, el enrejado y el acceso. También se está creando un nuevo espacio de esparcimiento para las mascotas dentro del área.

El gris original del perímetro amurallado del cementerio de la Chacarita quedó atrás y ahora son los nuevos diseños artísticos de pintura mural los que llenan de color el espacio emblemático de Buenos Aires.

María Elena Walsh, Alfonsina Storni, Lolita Torres, Gilda, Soda Stereo y las Viudas e hijas del rock and roll son algunas de las figuras destacadas del arte y la cultura argentina cuyos restos reposan en la Chacarita y que hoy cobran vida a través de representaciones gráficas.

