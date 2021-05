Cómo las cuarentenas afectan el lenguaje de los niños y cómo prevenirlo

Cada vez es mayor la evidencia de que las cuarentenas del año pasado tuvieron un impacto en la capacidad de lenguaje de los niños pequeños, según una investigación en la que participaron cerca de 50.000 alumnos de diferentes escuelas de Reino Unido.

Según el estudio de la Education Endowment Foundation (EEF, por sus siglas en inglés), las medidas para combatir la pandemia privaron a los niños del contacto social y experiencias cruciales para aumentar su vocabulario. Poco o ningún contacto con los abuelos, la distancia social, la falta de encuentros para jugar con sus pares y el poco uso de en espacios públicos han hecho que quedaran menos expuestos a conversaciones y experiencias cotidianas.

Saly Miner, directora de la escuela primaria Ryders Hayes, en Inglaterra, que participó en el estudio, señaló que los problemas de comunicación fueron “muy limitantes” para los más pequeños, sobre todo si no podían expresarse, interactuar con sus pares y hacerse entender.

“Es absolutamente clave”, explicó y agregó: “Todo está relacionado con la autoestima y la confianza. Y sin eso, no van a sentirse felices, no van a poder crecer, no van a poder obtener todos los beneficios de interactuar con sus pares como querríamos e interactuar con el personal”.

Leer es de gran ayuda para ampliar el vocabulario

“Todas las investigaciones muestran que si un niño tiene problemas con el lenguaje a esa edad, para cuando llegue a la edad adulta, tendrá cuatro veces más posibilidades de tener problemas con la lectura, tres veces más posibilidades de sufrir problemas de salud mental y el doble de posibilidades de estar desempleado y tener problemas de movilidad social, con lo cual hacer esto bien a una edad temprana es clave para el futuro del niño”, añadió Miner.

Consejos para mejorar

Victoria Day, asistente de dirección de Ryder Hayes, recomendó cinco medidas simples y prácticas para ayudar a los niños más pequeños a expandir su vocabulario, mejorar su capacidad de comunicación y crear nuevas oportunidades de aprendizaje:

1-Conversa con tus hijos

“Conversa sobre algo que les interese si están jugando”, dijo. Simplemente charla con ellos de lo que sea.

2-Léeles historias

No importa si son libros de información o cuentos de hadas, lo importante es que todos estos textos están repletos de un rico vocabulario, y eso hará que el niño desarrolle su capacidad de lenguaje.

3-Bríndales experiencias

Ya sea llevarlos al parque o al jardín, ello “te dará a ti y a ellos la oportunidad de desarrollar su vocabulario”, ya que las nuevas experiencias vienen acompañadas de nuevas palabras.

4-Hazles preguntas

“Haz preguntas, comentarios, dales explicaciones y expande su vocabulario”, comentó Day.

5-Canta

Y, por último, “canta con ellos”, afirmó.

“Disfruta con ellos de rimas y canciones” que también servirán para acrecentar el número de palabras que pueden utilizar para comunicarse.

BBC Mundo