Con los embajadores de los países anfitriones, los fanáticos palpitan en Palermo el inicio de la Copa del Mundo

Desde temprano, decenas de personas comenzaron a acercarse a Plaza Seeber, en Avenida del Libertador y Sarmiento, pleno barrio de Palermo, para seguir en vivo la ceremonia inaugural y el primer partido de la Copa del Mundo.

La propuesta “Fan Fest” no solo reúne a cientos de argentinos ansiosos por ver la primera contienda del Mundial, sino también a los representantes diplomáticos de los tres países anfitriones del torneo, actividades interactivas y la transmisión en vivo del lanzamiento del evento.

Uno de los grupos que se acercaron al Fan Fest Soledad Aznarez

La actividad comenzó a las 15 en la emblemática plaza. Poco después, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió el espacio especialmente montado para acompañar la primera jornada del Mundial 2026.

Durante la visita, saludaron a representantes diplomáticos de los países organizadores, que siguieron la ceremonia de apertura desde uno de los sectores preparados para la ocasión: Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina desde 2025, acompañado por su esposa, Stephanie Lamelas; Camila Aviña, jefa de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México, en representación de la embajadora Lilia Eugenia Rossbach Suárez, quien ocupa el cargo desde 2021; y Stewart Wheeler, embajador de Canadá en la Argentina y Paraguay desde diciembre de 2024.

De izquierda a derecha: el secretario de Deportes, Fabián Turnes; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el embajador de Canadá, Stewart Wheeler; el jefe de gobierno, Jorge Macri; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; y la jefa de Cancillería de la Embajada de México, Camila Aviña Gentileza GCBA

“Es superemocionante poder estar acá hoy para la apertura del Mundial. Llegué recién de Canadá y todos están entusiasmados de recibir al mundo. Estamos preparados para hacer un Mundial fantástico y también para poder vivirlo acá en la Argentina, con los campeones del mundo. Eso va a ser histórico para nosotros”, explicó Wheeler a LA NACION.

Y añadió: “Este espacio es perfecto porque está en medio de un parque que todo el mundo puede disfrutar. Tiene una pantalla enorme y hasta hay vecinos que pueden verlo desde sus casas. Para nosotros también es ideal porque está a diez minutos caminando de la embajada”.

Una pantalla gigante para disfrutar del Mundial 2026 Santiago Filipuzzi

Por su parte, Aviña describió: “El Mundial anterior lo vi en esta pantalla y la emoción que le ponen los argentinos es incomparable. Estoy muy feliz y muy emocionada de poder estar lejos de casa, pero viviendo la emoción al máximo. El fútbol es impredecible. Sé que toda la organización, los estadios y tanto México como los otros países anfitriones estamos listos, pero nunca se sabe qué puede pasar en la cancha. Yo espero que hoy gane México”.

El embajador de Estados Unidos destacó: “No hay tierra con más pasión por el juego ni mejor lugar para alentar a los campeones del mundo en su debut. Voy a tener la suerte de ver esa locura futbolera todos los días desde la embajada, mirando directo al ‘Fan Fest’ de Palermo”.

Macri, junto a su esposa María Belén Ludueña y su hijo Vito, saludó a los representantes de los países anfitriones. También se sumaron curiosos que se acercaron para sacarse fotos con el jefe de gobierno, además de un grupo de alumnos de una escuela que asistió a la plaza Seeber para seguir el partido inaugural.

De a poco, decenas de personas se acercaron a la plaza Seeber, en Libertador y Sarmiento Santiago Filipuzzi

Después de los saludos, el embajador de Canadá entregó obsequios oficiales vinculados al Mundial, entre ellos, una pelota y dos bufandas; estas últimas fueron para Ludueña y Vito. Aviña, por la embajada de México, entregó pelotas oficiales al jefe de gobierno y a otros representantes diplomáticos. Tras los regalos, recorrieron juntos el predio y los diferentes espacios preparados para seguir la Copa del Mundo.

También participan del debut del “Fan Fest” el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

El “Fan Fest” incluye una pantalla gigante para seguir los partidos, el Domo BA y diferentes propuestas recreativas vinculadas con el fútbol y la cultura de los países organizadores. También hubo espacios de interacción para el público y actividades impulsadas por marcas asociadas al evento.

A las 16 empezó a transmitirse el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, una de las sedes más emblemáticas del fútbol.

El Dibu Martínez, uno de los ídolos homenajeados Santiago Filipuzzi

Pasadas las 16.10, desde la entrada principal a la plaza, en Sarmiento y Del Libertador, todavía ingresaban decenas de personas. Sobre el pasto, otras tantas disfrutan de la tarde soleada mientras siguen la ceremonia inaugural y el partido en la pantalla gigante.

La pasión de los hinchas

Algunos asisten vestidos con las camisetas de sus selecciones. Predominan las de la Argentina, aunque también se destacan las de México, como en el caso de Tania del Río y Jorge García, una pareja mexicana.

“Nos enteramos de la convocatoria porque la Embajada de México invitó a toda la comunidad mexicana. Nos pareció una buena idea venir a compartir este momento y conocer el espacio”, cuenta Tania del Río, de 36 años, oriunda de Ciudad de México y estudiante de una maestría en gestión de contenidos. Con su marido están viviendo en Buenos aires hace nueve meses.

Actividades en el "Fan Fest" de Palermo Soledad Aznarez

“Habíamos visto un poco la preparación del lugar y se veía muy lindo. El ambiente está tranquilo porque es el primer día, pero creemos que está muy bien preparado para vivir el Mundial con mucha emoción. Ya nos encontramos con varios compatriotas y estuvimos conversando con ellos. Está bueno poder compartir este momento con otros mexicanos que viven en la Argentina. México tiene que ganar hoy”, agregó.

En el primer gol de México, los gritos se hicieron escuchar en toda la plaza Seeber. “¡Vamos, México, vamos!” y “¡Viva México!”. Aviña también gritó y saltó.

Miguel Cortés, de 30 años, y Raúl Juárez, de 26, dos amigos mexicanos residentes en Buenos Aires, llegaron juntos para seguir el debut de México en el Mundial. “Me enteré por redes sociales del evento organizado por el gobierno de la ciudad. Tenía que venir a la inauguración. Es mi país, después de todo. Llevamos varios años viviendo en la Argentina: yo hace seis años y él hace cuatro. Somos estudiantes, uno de medicina y el otro de ddministración”, contó Cortés.

“Para mí era importante estar acá. Nunca había visto una inauguración de un Mundial en mi país y, aunque sea a la distancia, quería vivirla en una pantalla gigante. Además, Buenos Aires es una ciudad muy linda y vivir un Mundial acá tiene algo especial. El ambiente que se genera cuando juega la selección argentina es inigualable”, agregó Juárez.

Homenaje a Messi y Maradona Santiago Filipuzzi

“Va a ser la mejor experiencia que puedo tener en Buenos Aires: vivir un Mundial con la Argentina como campeona del mundo. México gana hoy 2 a 1”, se entusiasmó Cortés.

Dario Schürg es alemán y, al igual que sus amigos, viste una camiseta de Sudáfrica, país donde se conocieron. Él llegó a Buenos Aires hace dos semanas y, en total, permanecerá en la ciudad durante un mes. Junto a su grupo, se enteró de la actividad a través de las redes sociales y decidieron acercarse. “El espacio me parece muy lindo. Además, tuvimos suerte con el clima y la gente es muy simpática”, dijo.

“Estudié en Sudáfrica, pero también me gusta México porque viví allí dos meses y tiene un lugar en mi corazón. Así que hoy apoyo a los dos”, afirmó Schürg.

Rosa Piedad Arancibia, de 62 años, jubilada, también habló con LA NACION. “Vine porque es el primer día del Mundial y voy a estar presente siempre que pueda. Me encanta. Soy de Buenos Aires y ya había venido durante el Mundial de 2022. Hoy vine sola porque estoy trabajando, aunque más tarde seguramente se sume mi esposo”, explicó.

“El ambiente está muy bueno. Cuando llegué no había tanta gente y ahora está lleno. El espacio está lindo, además, hay disponible mucha hidratación y todo está muy cerca”, destacó.

El jefe de gobierno señaló: “Queremos que los hinchas disfruten el Mundial dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios. Los invitamos a seguir los partidos de la selección desde plaza Seeber”.