Con vistas al Lanín. Cómo es el más nuevo y exclusivo centro de esquí argentino

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A 25 minutos de San Martín de los Andes y a 50 de Villa La Angostura, Lago Hermoso Ski & Resort es el centro de esquí más nuevo de la Argentina: ayer inauguró oficialmente la temporada y busca posicionarse entre quienes disfrutan de la nieve, pero no de las multitudes.

“La propuesta que tenemos está pensada para un público que busca mayor exclusividad y experiencias no tan masivas. Recibimos una cantidad máxima de entre 700 y 800 esquiadores por día. La emisión de pase online está cuotificada: si ese día no lo ves a la venta, es porque el cupo de personas que podemos absorber está cumplida. No vas a hacer nunca fila. Eso nos convierte en un centro de esquí innovador”, cuenta Rodrigo Oriolo, director de Marketing.

Abierto de 10 a 17, Lago Hermoso Ski & Resort está emplazado en una estancia y ocupa unas 360 hectáreas dentro del Parque Nacional Lanín. Una pequeña bifurcación de 300 metros desde la ruta 40 permite acceder al estacionamiento del lugar, luego de cruzar un puente sobre el río Hermoso.

“Para las familias que se inician, el esquí puede ser hostil. Y nos interesa generar nuevos esquiadores. Nuestro sector de principiantes se diseñó para ser accesible: en un radio de 150 metros cuadrados tenés el estacionamiento, la boletería, el rental de esquí y el enganche a la magic carpet, que es el medio de elevación que te lleva a la pista de principiantes. Este es un buen lugar para quienes quieren iniciarse en el esquí y pasarla bien”, afirma Oriolo.

Si bien el centro de esquí abrió también durante el invierno de 2022 (en 2017 había arrancado como parque de nieve), la operación fue mínima, con la magic carpet, un restaurante y bar en la base, el rental y la escuela de esquí y snowboard a partir de los 5 años. Este año ampliaron el sector de la base y agregaron paradores gastronómicos. Además, para convertirse en una estación de esquí, debieron sumar diferentes tipos de medios de elevación, tal como establece la normativa de Parques Nacionales y la provincia de Neuquén.

El centro de esquí, a 50 minutos de Villa La Angostura, ofrece múltiples actividades como cabalgatas en la nieve Thomas Erich Tscherne - GENTILEZA LAGO HERMOSO SKI & RESORT

Hoy el lugar tiene tres medios de elevación. Muy cerca de la base se encuentra la magic carpet, una cinta transportadora con un remonte de 180 metros que permite disfrutar de la pista de principiantes, de pendiente suave. A su vez, hace 10 días se habilitó una telesilla cuádruple con capacidad de remonte de 2.200 esquiadores por hora.

Esa silla conduce a la zona media de la montaña, donde hay diferentes pistas azules, rojas y negras, es decir, de nivel intermedio, avanzado y expertos. En ese sector se sumará en estos días una propuesta gastronómica. Además, la telesilla da paso al tercer medio de elevación, que también es nuevo, y que lleva al sector denominado Freestyle Park, para snowboard y freeski.

Este año, Lago Hermoso Ski & Resort sumó entre sus servicios el esquí de travesía. En la cumbre se ubica el Refugio Altura Las Lagunas, al que solo puede accederse haciendo esquí de travesía o en motos de nieve. También llamado esquí de montaña, el esquí de travesía es una modalidad que une alpinismo y esquí: consiste en subir montañas con fijaciones especiales que permiten liberar el talón. A la base del esquí se adhiere un tejido conocido como piel de foca que aporta mayor tracción en las pendientes. Luego, en la cima, se sacan las pieles y se desciende esquiando normalmente.

Esquí de travesía

Con la pandemia, cuando los centros invernales estuvieron cerrados, el esquí de travesía se popularizó entre los amantes de la nieve, porque no requiere de pistas previamente pisadas y acondicionadas. “Es un segmento que nos interesa potenciar, al igual que el esquí nórdico. Tenemos una pista de esquí de fondo de 5,5 kilómetros. El director de la escuela es Pablo Robledo, atleta paralímpico argentino de esquí de fondo”, suma Oriolo.

Añade que una de las virtudes del centro invernal es que tiene agua, ya que alberga una laguna en la zona intermedia. Eso facilita la fabricación de nieve artificial con cañones. Si bien las nevadas no fueron tan importantes en los últimos días, Lago Hermoso Ski & Resort estará operativo desde hoy porque pudieron fabricar nieve en las últimas noches frías.

“También es innovadora la posibilidad de combinar motos de nieve y orugas con fuera de pista dentro de una estación de esquí. No hay otro lugar así en la Argentina. Porque quienes tienen medios de elevación no permiten el uso de motos de nieve”, subraya Oriolo.

Las tarifas del Lago Hermoso Ski & Resort comienzan en los $7.800 (mayor) y $6.300 (menor) para peatones, esquí nórdico y de travesía. El pase diario para los medios de elevación cuesta $19.300 (mayor) y $15.400 (menor), mientras que el pase de 3 días vale $52.000 y $41.600, respectivamente.

Además de pistas para todos los niveles de los amantes de la nieve, Lago Hermoso Ski & Resort ofrece espacios gastronómicos únicos GENTILEZA LAGO HERMOSO SKI & RESORT

Ofrecen también planes y clases de iniciación de 3 días por $92.000 (mayor) y $81.400 (menor), que incluyen el pase, las 2 horas de clase por día y el equipo. Pueden contratarse otras actividades como cabalgatas ($16.000), caminatas con raquetas ($20.000), moto de nieve con cena ($120.000, 3 horas) y almuerzo en el refugio ($10.000, incluye entrada, plato principal, postre y una bebida).

Además de ser el centro de esquí más joven de la Argentina, es el primero y único de Sudamérica en tener un programa de huella de carbono, comprometido con la preservación y restauración ambiental. Y el año pasado se transformaron en el primer centro de esquí en colocar un cargador para vehículos eléctricos e híbridos. Colaboraron, a su vez, con la colocación de cargadores eléctricos en la Ruta de los 7 Lagos, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En tanto, como sucedió el invierno pasado, el centro invernal recibirá en agosto y septiembre a los equipos de esquí internacionales Orsatus, de Francia, y Kronplatz, de Italia, que vienen a entrenar y hacer su pretemporada.

En este centro de esquí de Neuquén se pueden hacer caminatas con raquetas, andar en moto de nieve o deslizarse por pistas de distintas dificultades GENTILEZA LAGO HERMOSO SKI & RESORT

Asimismo, habrá un calendario de eventos de música electrónica, con precompra y cupo máximo de 300 personas. Dave Seaman y Anthony Pappa estarán entre los artistas invitados.