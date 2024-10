Conflicto universitario: es el sexto paro en el cuatrimestre y el acatamiento es dispar

Escuchar

La escalada entre los gremios docentes y no docentes universitarios y el Gobierno se hace notar una vez más: hoy es el segundo paro en ocho días y el sexto en lo que va del cuatrimestre, que debía empezar el 12 de agosto, pero en algunos casos se retrasó por otra medida de fuerza. La imagen de las facultades vacías, las puertas cerradas y las guardias mínimas de seguridad se repiten. También los carteles, pancartas y afiches en las puertas y fachadas pidiendo salarios dignos.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), dijo sobre esta jornada: “Se trata de un paro con un fuerte acatamiento en la Universidad de Buenos Aires, con sedes del CBC cerradas, Economía, Medicina. Puede ser que alguna facultad realice alguna actividad que tenga que ver con la cátedra, alguna clase, pero hay un alto acatamiento. Y el lunes y martes, también, pues va a ser un paro total”.

Cagnacci se refirió a la próxima semana porque el Frente Sindical de Universidades, integrado por los gremios docentes y no docentes universitarios; la Federación Universitaria Argentina (FUA), representantes de agrupaciones estudiantiles y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores, establecieron nuevas medidas de fuerza, en busca de intensificar los pedidos. Estas comenzarán con un paro de 48 horas para el lunes y martes próximos, con lo que sumarán ocho en tres meses.

Una clase pública, ayer, en la Facultad de Psicología; hoy está abierta, pero no hay clases Ricardo Pristupluk

“El principal punto que planteó el frente gremial en el marco de la reunión es que se llame de forma urgente a la paritaria docente y no docente, porque ya estamos 63,5 puntos abajo. No hay fecha ni de pago de la garantía salarial, ni de recuperación del FONID [Fondo Nacional de Incentivo Docente], ni un plan para la recuperación salarial. Por lo tanto, vamos a continuar con el plan de lucha y los paros mientras no haya paritaria, o hasta que haya paritaria para resolver esta problemática y se modifique el presupuesto 2025, que es el otro punto que nos deja desfinanciados para el año que viene”, dijo a este medio Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE-CTERA.

En el caso del presupuesto para las universidades —que acarrea problemas desde principios de este año, cuando se asignó el mismo monto que en 2023, y que fue revisado tras la primera marcha federal, el 23 de abril—, el Ejecutivo planea asignar la mitad de lo solicitado por el CIN, que buscaba $7,2 billones. El Gobierno pasó como financiamiento $3,8 billones, una diferencia que radica en los aumentos salariales.

Creta, además, estimó una adhesión fuerte en esta jornada, que superaría el 95% a nivel nacional, y dijo: “El lunes y martes va a tener el mismo cariz, muy contundente, de todos los gremios docentes y no docentes”.

Facultad de Psicología

Pocas abrieron hoy, pero en todos los casos bajo consignas específicas, como la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Se está llevando adelante un paro docente y no docente. La última decisión que tomamos entre profesores y alumnos es que la facultad va a seguir tomada, en control de los estudiantes, por lo que va a estar en funcionamiento con actividades culturales y charlas durante todo el día”, explicó Martina Rapazioli, dirigente de En Clave Roja, en referencia al edificio ubicado en la avenida Independencia 3065, en donde, pese a la apertura, no se dictarán clases.

Por su parte, el centro de estudiantes de esa institución, el EDI, informó a través de sus redes sociales que las sedes estarán cerradas. “Las cátedras que den virtual lo informarán vía campus”. Psicología se compone de varios edificios, como el mencionado previamente, otro en Hipólito Yrigoyen 3242, en el CBC de Martínez (Córdoba 1957) y el que se emplaza en Eva Perón y Güemes, en Avellaneda.

Facultad de Derecho

Otro ejemplo es Derecho. El Frente Reformista, un centro de estudiantes que aglomera a la Franja Morada con la Nuevo Derecho, especificó que, ante el paro, hay sectores que permanecen cerrados, como la dirección de alumnos, el estacionamiento, la biblioteca, bares y kioscos, entre otros, pero que “ante esta situación, no se computarán las faltas”.

Danel Bitchik, secretario general de Nuevo Derecho, detalló: “Cierran todos los espacios del Centro de Estudiantes, los que corresponde a nosotros, las mesas de las agrupaciones, todo lo que es lugar común en la facultad. Lo único que va a estar abierto es una puerta, y el docente decide: si quiere dar clases, va a tener aulas abiertas, pero nada más”.

En Derecho el acatamiento es dispar, y una clase en las escalinatas de la sede Ricardo Pristupluk

En Derecho se está cursando una clase pública en las escalinatas que dan a la avenida Figueroa Alcorta. Son 10 alumnos con sus cuadernos sobre las piernas. La entrada general es por la calle Julio Víctor González. Lo normal sería ver movimiento, chicos entrando y saliendo. Pero todo está relativamente vacío si se lo compara con una jornada sin paro. Los que ingresan, de a intervalos, pueden contarse con una mano. Un cartel dice: “En defensa de la universidad pública siempre”.

A pesar de esta imagen, una trabajadora de seguridad comentó: “Está funcionando normal. Lo único que no hay es personal no docente. Después los profesores están dando clases. El bar está cerrado, no sé por qué, pero en general está todo funcionando”. A los medios no los dejan entrar más allá de la puerta principal, pero la imagen de los pasillos vacíos y las luces de los negocios apagadas, excepto la librería Staac de la entrada, no corrobora su afirmación.

FADU

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que a lo largo de la semana organizó vigilias, en donde alumnos preparaban entregas, y cortes de calle, hoy abrió las puertas, pese al paro, remarcando que “cada cátedra decide si adhiere o no”, y que, por lo mismo, es con ellas con quien hay que consultar.

En FADU, un cartel anuncia la toma y pide “abajo los vetos y todo el plan de Milei y el FMI”. El caudal de estudiantes que entra no se condice con el anuncio del paro general de la fecha, parece un día normal. Llegan con valijas y maquetas.

La FADU permanece abierta Ricardo Pristupluk

En el patio interno hay mesas y urnas, es que esta semana también hay votación por el centro de estudiantes y más carteles contra el plan de Milei. Aunque algunos espacios están cerrados, el comedor, por ejemplo, funciona con total normalidad, y muchos alumnos recortan papeles, estudian y toman café.

Una pantalla transmite el partido de Argentina-Bolivia del martes pasado. La sala de profesores, llena. Las tiendas de adentro, donde sacan fotocopias, hacen impresiones y venden material de librería, tienen largas filas en las puertas de chicos que esperan entrar. También los kioscos.

Un chico del personal no docente contó a LA NACION que le dijeron que hoy sí se lleva adelante el paro, pero que, como había cátedras que quizás no adherían, lo que se evidencia en los pasillos, la facultad iba a permanecer abierta.

Ciencias Exactas y Naturales

En el pabellón de al lado, sin embargo, donde se cursa Exactas y Ciencias Naturales, el panorama es muy diferente. Vacío. Una puerta de entrada a abierta.

La Facultad de Ciencias Exactas adhirió a la medida a través del cierre, ya que, como muchos aclararon, el paro lo llevan adelante también los gremios no docentes, lo que imposibilita que el funcionamiento con normalidad. Esta es la segunda fecha en la que el edificio se cierra, la anterior fue el jueves pasado. “Paros que generaron el cierre de la facultad fueron el jueves pasado y este. Los otros fueron de gremios docentes, y eso no es lineal, no es que se adhirieron todos los docentes, ni mucho menos. La mayor parte dio clase, algunas materias sí, otras no”, explicaron fuentes de la institución.

Si bien comparte edificio con la FADU, Exactas adhirió a la medida a través del cierre Ricardo Pristupluk

En el patio hay un cartel que anuncia, también, que la facultad está tomada. Adentro, solo un grupito de estudiantes que hicieron vigilia y por eso pueden quedarse en las instalaciones, pero, como contó un hombre se seguridad, si salen no pueden volver a entrar. Es personal no docente, que frena a los chicos que quieren entrar: les preguntan a qué vienen, la mayoría responde que a imprimir. “Entran y salen”, les advierte, y confirma a este medio el cierre total.

Filosofía y Letras

Varias cátedras de diversas instituciones pueden acceder a la modalidad virtual para no perder horas de clases. Así lo aseguró, por ejemplo, Graciela Morgade, vicedecana de Filosofía y Letras: “La virtualidad es uno de los recursos que están usando los profesores, sobre todo cuando hay contextos más amplios de paro o en el de las tomas”. También alumnos del centro de estudiantes de Ciencias Económicas, Nuevo Espacio, comentaron sobre la posibilidad de dictar clases a través del campus virtual.

Fuentes de Puan, como también se le llama a la facultad ubicada sobre esta calle (Filosofía y Letras), aseguraron: “Es paro total, edificio cerrado. Es paro docente y no docente”. De hecho, los estudiantes habían establecido una vigilia para la noche del miércoles, como preparación ante esta nueva medida, pero Luca Bonfante, secretario general del Cefyl (el centro de estudiantes), contó que se revocó la decisión “para respetar el paro”, mientras mantienen en pie otra para mañana viernes.

Medicina

En Medicina la medida de hoy volvió a paralizar las actividades presenciales, y, nuevamente, solo apostaron guardias mínimas en las instalaciones, quienes aseguraron el no dictado de clases en el día, pero, una vez más, la presencia de quienes realizan ahí actividades de investigación. A su vez, Farmacia y Bioquímica estableció también la adhesión y adelantaron el cierre durante el lunes 21 y martes 22 de octubre, por los paros anunciados.

A la facultad de Medicina hoy solo entran investigadores Ricardo Pristupluk

Personal de seguridad le dice a la gente que entra que no puede pasar. Una señora que vino a buscar una libreta fue rechazada en la entrada: “Solo investigadores hoy, no hay personal de administración”, afirmó, y remarcó que los investigadores tienen que entrar para alimentar de los animales. Cada vez que pasa alguna persona por el hall de entrada pregunta el piso al que van. “Hoy hay paro, ni docentes ni no docentes ni alumnos entran”, agregó.

En el Hospital de Clínicas José de San Martín, perteneciente a la UBA, los carteles en puertas y árboles dicen: “Vetar la salud es vetar la vida”; “La salud pública está de luto”; “El hospital de clínicas es la UBA”; “El hospital de clínicas está en estado de coma”; “Vetar no es vencer”. Sigue el anuncio de entrada por la calle Paraguay, y afiches de ATE y CTA que informan el paro sin concurrencia “en defensa del salario, el presupuesto universitario, por un país igualitario en el cual todos los ciudadanos tengan acceso a la salud y educación”.

Ciencias Económicas

Al igual que en Medicina, en Ciencias Económicas hoy no funciona nada. Un chico de personal no docente se acerca a la puerta para confirmar el cierre: “Hoy hay paro, recién mañana se retoma la actividad. Y el lunes y martes que viene va a estar igual, todo cerrado”.

Ciencias Sociales

La misma situación atraviesa a la Facultad de Ciencias Sociales, que viene de una semana de tomas estudiantiles, clases públicas en el patio y en la calle, y movilización con “ruidazos”. No es la única: varias sedes optaron, tras el blindaje al veto de la Ley de Financiamiento, por realizar este tipo de acciones con las que buscan visibilizar el conflicto.

Temas EducaciónUniversidades