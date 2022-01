Construirán un hotel de lujo y 12 villas con cabañas dentro del Golf de Cariló

El Golf de Cariló tiene 44 hectáreas de verde, una cancha de 18 hoyos y un restaurante. De día y de noche el único ruido que se escucha es el de los pajaritos que andan entre los enormes árboles y algunas voces cuando hay torneos o alguien jugando.

En medio de ese paraíso natural, y en el corazón de uno de los balnearios más exclusivos de la costa argentina, Nelson Valimbri, el presidente del Golf, construirá el primer hotel cinco estrellas de la localidad. Será, en rigor, un complejo: además de este alojamiento habrá 12 villas con cabañas, gimnasios, spa, pileta cubierta, descubierta, confitería y restaurante. El desarrollo ocupará 5500 metros cuadrados y quien se hospede allí no tendrá contacto con una casa en al menos 70 metros a la redonda. “Setenta metros es una manzana en Cariló”, grafica Valimbri, en diálogo con LA NACION.

El Cariló Golf Club hoy Tomás Cuesta - LA NACION

El proyecto fue aprobado por la Municipalidad de Pinamar y se estima que su construcción arrancará a fines de 2022 y durará dos años. El Cariló Golf Club Hotel fue pensado para golfistas y turistas en general. “Para un golfista poder alojarse en la propia cancha es hermoso”, dice Valimbri.

La pileta cubierta del Golf Cariló Gentileza Cariló Golf Club

Para ello se necesitará de una inversión millonaria que, por ahora, Valimbri no revela. “Tenemos que ajustar los precios de los costos de construcción y otros detalles”, afirma. En principio será el único inversor. Pero abrirá la puerta a quienes estén interesados. Eso sí: una vez finalizado el proyecto, se quedará con la administración del lugar. “Lo mío es la hotelería y la gastronomía”, dice, desde Carpe Diem, el restaurante del Golf.

El hotel tendrá 59 habitaciones. Las de tamaño estándar tendrán 52 metros cuadrados; las suites, 100 metros cuadrados. Los renders del proyecto, a los que accedió LA NACION, muestran no solo lujo sino diseño moderno, y un intento de evitar que lo edilicio “contamine” la belleza del bosque.

Una de las confiterías del Golf Club Hotel Gentileza Cariló Golf Club

El proyecto fue realizado por Bodas Miani Anger Arquitectos, y Eliana y Diana Grajel se ocuparon del diseño de interiores.

Valimbri adquirió las tierras del Golf hace tres años y medio. Se las compró a los Guerrero, los primeros dueños de todo Cariló. Uno de los motivos para construir en el Golf es que todas las canchas son deficitarias, entonces hay que buscar alguna forma de que sean sustentables. Pero el otro, el más importante para el presidente de la compañía, es la necesidad de ofrecer una experiencia y un refugio para los que buscan paz en el bosque de Cariló.

También, y en paralelo, trabaja con el Ente de Turismo de la Nación, para promocionar a la Argentina y a Cariló como un destino receptivo del golf. “Por suerte hemos recuperado torneos. Queremos albergar torneos nacionales e internacionales”, cuenta. En ese sentido, contar con instalaciones para ofrecer a los que vengan es un plus importante.

Así será el gimnasio del Golf Club Hotel de Cariló Gentileza Cariló Golf Club

Valimbri conoce bien el mundo de la hotelería y la gastronomía. Es el propietario de otro apart Hotel en Cariló: el Ville Saint Germain. Una vez que el complejo de lujo esté finalizado, Valimbri convertirá el Golf en un Club. “La idea es captar socios, que no necesiten alojarse para acceder a los servicios de la cancha y al gimnasio, el spa, la pileta, como cualquier otro club”, explica.

El dueño del Golf Cariló se enfrenta a una paradoja: no juega al golf. “Es así. No tengo ni idea. Como un amigo mío le dijo a otro jugador: ‘¿handicap? No, no tiene handicap, no juega al golf, no tiene idea, pero vas a tener la mejor cancha y los mejores servicios, porque de eso sí sabe’”, recuerda y se ríe.

Así serán las habitaciones del hotel Gentileza Cariló Golf Club

“Pero acá no puedo jugar tampoco. Porque me dicen ‘qué bien jefe, nació para esto’. Tengo que ir a algún lugar donde no me adulen por compromiso”, dice, en broma.

No lo juega, pero se metió en el circuito y en la promoción del deporte. Otro aspecto que destaca Valimbri es que realizará compensaciones para la comunidad de Cariló. “Yo vivo entre Buenos Aires y acá. Yo quiero fortalecer a la comunidad”, manifiesta. Proyectó que en el Golf habrá cuatro tanques estratégicos para que los Bomberos puedan reabastecerse. También donó tierras. Y puso el ojo en lo ecológico: “Estudiamos bien el impacto ambiental, que será casi nulo”.

El dueño del Cariló Golf Club, Nelson Valimbri Tomás Cuesta - LA NACION

“Las compensaciones no eran necesarias porque no pedimos ninguna excepción. Pero se hizo ese plan de incendio porque la cancha tiene un lugar estratégico en Cariló, está en el centro. También estamos cediendo tierras para unos drenes que puedan aliviar el agua que se juntan en las tormentas, aliviar la calle Divisadero. Y también cedemos lugar para hacer cisternas para el agua corriente. Nosotros hemos cedido 15.000 metros de tierras a la Municipalidad de Pinamar”, indica.

“Se dijo que habíamos pedido cambio de uso, escindir un lote, cambio de indicadores ni cambio de uso, pero no fue así —aclara—. Cariló no es cemento, no es que esté todo desbordado. Es la magia del bosque, el poder vivirlo y sentirlo”.

“En los renders lo que se ve son alturas reales, la altura de los árboles es la que está. Lo que hicimos fue incluir la construcción en ese lugar: el 60% del lugar que se va a utilizar ya está libre”, precisa.

Una imagen de cómo será el hotel Gentileza Cariló Golf Club

Así se verá una parte del hotel Gentileza Cariló Golf Club