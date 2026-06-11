Contaminación “aberrante”: Kicillof presentó su plan de saneamiento del Río de la Plata y culpó a Milei por el retraso en las obras

LA PLATA.- Ante un pedido de la justicia federal en medio de la causa por contaminación hídrica, la provincia de Buenos Aires presentó esta mañana un plan para sanear la cuenca hídrica del Río de La Plata. Se trata de una obra a ejecutar en 36 meses, que incluye el tratamiento y la disposición final de líquidos cloacales y que sería financiada con un crédito internacional por US$270 millones, el cual requiere del aval del gobierno nacional.

El proyecto de saneamiento fue expuesto durante una audiencia de conciliación que tuvo lugar en el Juzgado Federal N° 4 de esta capital. Su titular, el juez Alberto Recondo, recibió a los ministros bonaerenses de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Ambiente, Daniela Vilar, para que, en nombre de su gobierno, presenten su plan para remediar la contaminación en la cuenca, que fue definida como “aberrante” en los informes técnicos de los que se valió la Justicia.

El proyecto consta de una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisorio subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, dispuestas también dentro del predio de la planta actual.

La costa de Berisso es uno de los puntos donde se vierten residuos cloacales tras un tratamiento insuficiente Ignacio Amiconi

El emisario ingresaría 5,4 km en el cauce del Río de La Plata con un emisario subfluvial de 3,5 kilómetros, terminando con un tramo de difusión de 2 km. Para la obtención de un crédito internacional que la Provincia plantea como necesario para llevar adelante la obra, precisa de la autorización de Nación.

En tanto, el gobierno de Axel Kicillof se comprometió a desembolsar $8.100 millones del tesoro provincial para obras de tratamiento de líquidos en La Plata, Berisso y Ensenada. Según Aguas Bonaerenses (ABSA), actualmente hay una obra activa por $57 millones para retirar residuos, monto que forma parte de los $8.100 millones.

La obra forma parte de la tarea de filtrado de líquidos que hará la Provincia hasta tanto se apruebe y realice la obra final. Es una obra menos ambiciosa, que supone filtrado, limpieza y mantenimiento hasta tanto se libere un crédito internacional que permitiría el trabajo definitivo que fue presentado hoy.

Katopodis y Vilar presentaron el plan en nombre de la provincia de Buenos Aires Nacho Amiconi

Los planes de acción —tanto el definitivo como el provisorio— fueron expuestos hoy en la audiencia de conciliación. El gobierno de Kicillof insistió en que el gobierno nacional tiene ahora la responsabilidad de autorizar el financiamiento que, aseguraron, es indispensable para avanzar con la obra.

Informaron, a su vez, que la misma podría comenzar a licitarse en agosto del año que viene, en el mejor de los escenarios. El inicio efectivo de la obra es previsto para 2028 y su fin, para 2031.

“Solución de fondo”

“El gobernador Kicillof quiere una solución de fondo de saneamiento ambiental. Cualquier obra con financiamiento internacional requiere aval nacional. Lo hemos pedido en todo tipo de gestiones”, destacó Katopodis. Y sumó: “Eso en concreto nos permitiría avanzar con el Banco Mundial, que tenemos un preacuerdo. Ese es el camino a recorrer porque el gobierno nacional le ha dado ese aval a más de diez provincias.

“Otras diez provincias tuvieron respuesta para avales con obras por más de US$180 millones. Son mega obras que requieren una garantía nacional que habilita negociación con el Banco Mundial”, enfatizó el funcionario.

En la audiencia de mediación también participó la querella, representada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata.

La audiencia fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata al revocar un embargo billonario impuesto a la Provincia como responsable de la contaminación de la cuenca hídrica del Río de la Plata. “La situación de contaminación se halla prima fascie acreditada. La inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión”, destacó esa Cámara al instar a adoptar un plan de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gato y el Río Santiago, que desembocan en el Río de la Plata.

La controversia judicial data de 2020 Ignacio Amiconi

Este río está “prima fascie” contaminado con materia fecal. Al menos, así quedó acreditado en los estudios realizados en las costas linderas a la región capital, donde casi un millón de personas vierten sus desechos cloacales. A corta distancia también se recolecta agua para consumo urbano.

Las obras para el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales, que corresponden a la provincia bonaerense, demandan, como mínimo, US$270 millones y, según argumentó el gobierno de Kicillof, requieren de financiación internacional, frenada por no tener avales del gobierno nacional. El gobernador sostuvo que el pedido de aval para tomar deuda internacional fue presentado ante el Ministerio de Economía de la Nación en 2024 y reiterado entre abril y mayo de este año.

Recondo, que lleva la causa desde 2020, consideró al citar a la audiencia que la provincia conoce desde hace más de tres años las medidas que debe adoptar para cumplir con el mandato cautelar y posee las competencias excluyentes para ejecutar las obras. Katopodis, en tanto, argumentó con la falta de autorización para destrabar un crédito internacional.

Obras secundarias

Las obras provisorias que se comprometió a realizar la Provincia incluyen la repotenciación de una estación de bombeo e impulsión cloacal - situada en 1 y 90 de La Plata-; el acondicionamiento de una estación de bombeo y líquidos cloacales de Berisso, sumado a la limpieza y desobstrucción de vertidos cloacales de esa planta de ABSA, actualmente desbordada.

ABSA admitió en la causa que la descarga del efluente se genera prácticamente sin tratamiento y presentó diversos proyectos de obras. “Solo el líquido cloacal proveniente de La Plata recibe un tratamiento antes de ser volcado al río, aunque el mismo ni siquiera alcanza, hoy en día, una efectividad del 5% de remoción de DBO y DQO”, reconocieron fuentes de la empresa pública de gestión provincial en el primer escrito adjuntado a la causa judicial, en 2021.

ABSA admitió en la causa que la descarga del efluente se genera prácticamente sin tratamiento Ignacio Amiconi

Durante la audiencia se precisó que entre las empresas que arrojan residuos a los arroyos contaminados se encuentra la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

“Hay un caño directo al río”

Durante la audiencia, miembros de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dirigida por Aníbal Falbo, destacaron: “Se está destruyendo a la naturaleza y a los más desfavorecidos que no pueden comprar un bidón de agua. Tras escuchar todo esto estamos más preocupados todavía”.

“Pasaron años y aún no tenemos un proyecto concreto. Son todas explicaciones para seguir posponiendo. Estamos más preocupados que antes”, planteó Falbo, parte de la querella, quien exigió un amparo por mora.

Recondo consideró al citar a la audiencia que la provincia posee las competencias excluyentes para ejecutar las obras Nacho Amiconi

El abogado Fernando Monticelli, que impulsa la causa, sostiene que hay inacción por parte del gobierno provincial: “No hicieron nada. No hay planta de efluentes cloacales eficientes en la región. Hay un caño directo al río sin tratamiento directamente a las playas”.

“El sistema cloacal de la región confluye en un conducto que llega directamente a la costa de Berisso, particularmente en zonas como Bagliardi y Palo Blanco. Originalmente existía un emisario que se internaba unos 600 metros en el Río de la Plata, pero se encuentra deteriorado o inexistente, por lo que hoy la descarga se produce prácticamente en la playa. Informes del CONICET y organizaciones ambientales confirman que los efluentes cloacales llegan sin tratamiento suficiente, generando contaminación bacteriológica extremadamente alta y riesgo sanitario”, destacó Monticelli.

Y sumó: “Existe un punto identificable de vuelco directo en costa, lo cual es central dada la inexistencia o colapso del emisario. Refuerza el encuadre como vertido directo en cuerpo receptor sin tratamiento adecuado, con potencial infracción a normativa provincial (Ley 5965 y Ley 11.723) y presupuestos mínimos ambientales”.

“El sistema cloacal de la región confluye en un conducto que llega directamente a la costa de Berisso", destacó Monticelli Ignacio Amiconi

Según detallan fuentes del gobierno provincial, en caso de que no exista una respuesta del gobierno de Javier Milei durante el primer trimestre del año que viene, se buscará un financiamiento alternativo.

“Usted lo está discutiendo políticamente. Tengo plazos legales que cumplir —contestó Recondo sobre el final de la audiencia—. Ya pasaron plazos suficientes sin que existan respuestas. Las soluciones no aparecen”.

Para dar fin a la controversia, el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, solicitó que el juzgado solicite una respuesta al Ministerio de Economía de la Nación para que en un plazo de diez días informe vía oficio al pedido formal de Kicillof para obtener una garantía, a efectos de tomar un crédito del Banco Mundial.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, destacó que la postura negacionista del cambio climático de Milei dificulta la resolución de la problemática de la contaminación de la cuenca hídrica del Río de la Plata. No obstante, afirmó que desde la provincia se trabaja en la limpieza manual de la cuenca.

El magistrado desafió: “La basura que recogen luego va a la CEAMSE, que vuelve a contaminar la cuenca”. Recondo indagó las razones por las cuales se demora la limpieza y fiscalización más profunda e integral de la cuenca contaminada. “Estamos ante una basura muy grande”, argumentó la ministra de ambiente.