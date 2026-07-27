Contrastes extremos: mientras el sur sigue bajo nieve, heladas y alertas meteorológicas, el norte podría superar los 30°C

En las primeras horas de la mañana, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro difundió en redes sociales una alerta naranja por nevadas. Ayer por la noche, incluso, el aeropuerto de Bariloche suspendió el aterrizaje de nueve vuelos debido a las intensas precipitaciones níveas, una situación que comenzó a normalizarse hace algunas horas. Mientras tanto, la situación en el norte del país es la opuesta, donde se pronostica una semana cálida, con temperaturas que en algunos casos podrían alcanzar los 30°C.

La jornada de ayer estuvo marcada por fuertes complicaciones operativas en el aeropuerto de Bariloche. En total, nueve vuelos debieron ser desviados y otros tantos fueron cancelados. Las aeronaves fueron derivadas principalmente a Neuquén y Mendoza, además de Trelew y el Aeroparque Jorge Newbery. También se vio afectada una conexión internacional procedente de Santiago de Chile, que fue desviada a Mendoza.

¡Atención! 🚫✈️

El aeropuerto de #Bariloche se encuentra cerrado por el temporal de nieve. Patagonia 🇦🇷❄️ pic.twitter.com/0H8Kenmsse — Lili Sur (@lfsur) July 27, 2026

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redujo la alerta a nivel amarillo en esa región, las autoridades mantienen el pedido de precaución ante el temporal que alteró el desarrollo de las vacaciones de invierno en gran parte del sur argentino. Tanto el organismo nacional como las autoridades provinciales advirtieron que las nevadas continuarán durante la jornada de hoy.

“El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 40 centímetros en zona cordillerana, y de entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, que podrían ser superados en forma puntual”, señalaron en un comunicado. Además, identificaron como zonas de mayor riesgo a Dina Huapi, El Bolsón, El Manso, San Carlos de Bariloche, Villa Llanquín y Villa Mascardi.

Lunes 27 de julio | 🟠🌨️ Alerta Naranja por Nevadas. Localidades afectadas:

Dina Huapi, El Bolsón, El Manso, San Carlos de Bariloche, Villa Llanquín, Villa Mascardi pic.twitter.com/Pw9NgdkcZq — Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro (@SegyJust) July 27, 2026

Hoy, el mosaico de alertas se modificó. Bariloche y toda la franja andina de Río Negro y Neuquén quedaron bajo alerta amarilla. El mayor riesgo por nevadas se concentra ahora en la cordillera mendocina, donde permanece vigente la alerta naranja. A su vez, en sectores del este de Santa Cruz y Chubut también rige una alerta amarilla por el mismo fenómeno.

Pero la nieve no es el único riesgo meteorológico advertido por el SMN. Todo el oeste de Santa Cruz se encuentra bajo alerta roja por temperaturas extremas de frío. En menor medida, el este de Chubut y toda Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por la misma situación.

Mapa de alertas por nieve, viento zonda y temporales en la Argentina SMN

Por otro lado, en la región de Cuyo rige una alerta amarilla por viento Zonda, mientras que en el noreste del país y en el sur de la provincia de Buenos Aires se esperan tormentas. Desde Meteored describen este escenario como una situación de “grandes contrastes térmicos” y anticipan un marcado choque entre masas de aire frío y cálido dentro del territorio nacional. En distintos sectores de Salta, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, las temperaturas máximas rondarán los 25°C, aunque en algunos puntos podrían superarlos.

🌡️Grandes contraste térmicos sobre #Argentina.

📈Temperaturas por encima de lo normal para julio en el centro y norte (valores de hasta +30 °C), 📉 en contraste con anomalías negativas en el centro y sur patagónico (hasta alerta roja en el oeste de Santa Cruz por frío extremo). pic.twitter.com/lQx3DYGTzK — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 27, 2026

El tiempo en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera que durante los próximos días predomine un inusual ambiente cálido y húmedo. Para hoy se prevén temperaturas máximas de hasta 19°C y mínimas cercanas a los 13°C.

Las máximas se mantendrán cerca de los 20°C durante toda la semana, al menos hasta el domingo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. En cuanto a las precipitaciones, el SMN prevé para hoy y para los próximos días cielos mayormente nublados, tormentas aisladas y chaparrones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la ciudad de Buenos Aires la probabilidad de lluvia es del 10% y los vientos del este soplarán a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad se ubicará en torno al 87% y la visibilidad será buena.

Para la tarde, el SMN prevé tormentas aisladas y vientos del sector norte con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La temperatura alcanzaría los 19°C.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, mientras que los vientos rotarán al sudoeste y soplarán a velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% durante esa franja del día.