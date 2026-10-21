COP 17: qué es, cuál es el principal proyecto mundial que se discute y cómo afecta a la Argentina

1 ¿Cuál es la importancia de la COP 17?

La COP 17 comenzó el lunes 19 y culminará el 30 de octubre de 2026. Es una cumbre particular, porque finalmente los representantes de los 196 países participantes discutirán cómo implementar lo que se ha debatido y acordado durante las últimas ediciones. También porque, si bien la rueda del multilateralismo siempre fue lenta, la actual crisis geopolítica la ralentiza aún más.

Además de las delegaciones nacionales, participan de la convención organizaciones civiles, pueblos indígenas y comunidades locales. En esta edición se realizará el primer balance mundial oficial del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022, que establece objetivos puntuales para 2030, y se buscará evaluar si los acuerdos asumidos están dando resultados.

La conferencia no pretende renegociar las metas ya existentes para 2030, sino evaluar su cumplimiento, identificar brechas de financiamiento y capacidades, y determinar qué medidas hacen falta para frenar la pérdida de biodiversidad. Su importancia radica en que quedan apenas cuatro años para alcanzar los objetivos acordados.

Para esto se examinarán los Séptimos Informes Nacionales obligatorios presentados por los países, con el objetivo de determinar si las políticas y estrategias nacionales vigentes están logrando frenar la degradación ecológica global o si se requieren ajustes urgentes de rumbo. El foco estará puesto en su implementación y en garantizar el financiamiento para poder cumplir con sus objetivos.