Un hombre de 70 años circulaba por las calles de la capital de Córdoba en medio de un fuerte temporal cuando ingresó a una calle inundada y la corriente arrastró su auto hacia el canal Suquía. Ocurrió en el barrio de Villa Siburu el jueves por la tarde y toda la secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del lugar. El dueño del vehículo no resultó herido y fue auxiliado por los vecinos de la zona, que trabajaronen conjunto para sacarlo de allí.

Cerca de las 19.30 el conductor del Peugeot 3008 color gris se vio sorprendido por la potencia del agua que corría por las calles del barrio, en medio del temporal que azotaba a la ciudad. En ese momento la corriente logró arrastrar al vehículo hasta el canal Suquía y lo dejó debajo del puente Sagrada Familia.

En el video que circuló del momento del accidente se ve cómo el auto es llevado por la corriente a gran velocidad y los vecinos intentan ayudar, hasta que logran sacar al conductor lo ileso gracias a que rompió el vidrio trasero, según indicó el portal local La Voz. Tras ello, el vehículo quedó volteado y continuó arrastrado por el canal.

Tras el episodio, el hombre al volante, identificado como José, habló sobre lo ocurrido. “No era mi día. El desagüe no tiene nada de seguridad, gracias a Dios el auto se cruza y se traba en el canal. Ahí pude abrir el vidrio de atrás y me sacan los muchachos. Ahí nomás el auto se da vuelta y se lo lleva el agua”, contó en una entrevista para Radio Mitre Córdoba.

“Me comentaban que la otra vez casi se lleva una moto y casi se ahoga una persona”, agregó. “El auto tiene seguro total, no hay problema. La grúa no lo cubre, lo voy a tener que pagar porque no es un traslado sino una extracción”, dijo luego.

También quien brindó su testimonio fue Silvana, la esposa de José: “Venía desde el lado de Urca. No vio que el hueco era profundo y cruzó, el agua lo levantó y lo empezó a girar”. “Los vecinos lo trataron de sacar corriendo riesgo. Cuando lo lograron, el auto giró y se fue para abajo”, contó al medio Cadena 3.

“Él está bien, pero con un susto terrible. Recién ahora estamos pudiendo sacar el auto de abajo del puente, recuperamos la mayoría de las cosas que estaban dentro”, cerró la mujer y confirmó que este sábado por la mañana intervino una grúa para sacarlo del cauce.

Temporal en Córdoba

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo se registró este jueves en distintas localidades de la provincia de Córdoba, con precipitaciones que oscilaron entre los 70 y 130 milímetros, lo que ocasionó anegamientos en las calles y también la interrupción de servicios por caída de postes de electricidad, según datos suministrados por fuentes de Bomberos y Defensa Civil a la agencia Télam.

En el Valle de Paravachasca, el sur provincial, y en la región del norte cordobés, como en el caso del departamento Totoral, algunas familias fueron evacuadas preventivamente por el anegamiento de sus viviendas. De acuerdo con los datos suministrados por el municipio, se inundaron las calles del microcentro, centro y los alrededores, debido que la lluvia superó los 70 milímetros.

En este contexto se espera el incremento del caudal de arroyos y otros cursos de agua, según reportaron desde el gobierno provincial. “Tras las precipitaciones registradas desde la tarde del jueves en distintos puntos de la provincia de Córdoba, la Dirección de Riesgo Climático alertó que se esperan crecidas en ríos serranos y pidió precaución a quienes se encuentran en zonas próximas a cuencas y cursos de agua”, dijeron a través de un comunicado.

El director de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, señaló que se prevé el incremento del caudal de ríos y arroyos y solicitó mantener distancia de los cauces de agua para evitar inconvenientes y situaciones de riesgo ante las eventuales crecidas.

Entre las recomendaciones emitidas pidieron “estar al tanto de los avisos de tormenta y de las indicaciones cuando se produce el temporal, no cruzar vados o puentes tapados por la correntada del agua y no armar carpas en cercanías de ríos, arroyos o en zonas bajas”. Por último, explicaron que “la mejor manera de saber dónde acampar fuera de un camping es observar con detenimiento la marca del nivel de crecimiento de agua, que deja resaca en árboles, piedras y alambrados”.

