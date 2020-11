Córdoba: insólitas traducciones del sitio oficial de turismo

La traducción al inglés de la localidad cordobesa Salsipuedes Crédito: Sitio oficial de turismo de Córdoba

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 13:33

¿Qué tal unas vacaciones en Get out if you can? ¿Y en Garotas Serras? Lo cierto es que por más pomposo e internacional que suenen, ambas localidades no están en el exterior sino que forman parte de la provincia de Córdoba. Y en realidad son Salsipuedes y Sierras Chicas, respectivamente.

Ocurre que en el sitio oficial de Turismo cordobés existe la posibilidad de modificar el idioma. Y cuando se elige salir del español, las traducciones son literales.

La traducción al portugués de la localidad cordobesa Sierras Chicas Crédito: Sitio oficial de turismo de Córdoba

Incluso, la versión de Sierras Chicas en chino aparece con los símbolos de ese idioma, que de acuerdo a la traducción que hace Google significa Niña sierra leona. Y en alemán, Sierras Mädchen es Niña de Sierra.

La de Salsipuedes, en italiano y en alemán, es Vattene se puoi y Geh raus, wenn du kannst, respectivamente. La advertencia es una invitación al turismo aventura: Salga si puede.

La versión en inglés de la localidad cordobesa Sierras chicas Crédito: Sitio oficial de turismo de Córdoba

En el caso de La Falda, su versión en inglés la rebautiza literal como Skirt.

La traducción al inglés de la localidad cordobesa de La Falda

Mientras que a Nono, el traductor automático lo interpretó como Ñoño, y en la versión en inglés se llama Nerd.

La traducción al inglés de la localidad cordobesa de Nono

Las insólitas traducciones fueron furor en redes, donde los usuarios destacaron cuáles eran las versiones más ridículas.