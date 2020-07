El autocine en San Isidro empezará este viernes y las entradas cuestan 1200 pesos

El autocine en San Isidro será una realidad a partir de este viernes. Las entradas, que cuestan 1200 pesos, servirán como permiso de circulación para los vecinos de ese distrito, según lo que indicó el municipio. Habrá posibilidad de pedir comida en modalidad delivery al auto, que será trasladada por mozos vestidos con los trajes blancos de bioseguridad.

Aunque ya lo habían anunciado, no se sabía la fecha ni cómo o dónde iba a funcionar. Ahora, con una web especial para ello ya se pueden sacar las entradas. Se trata, sin embargo, de una iniciativa privada y no municipal. Por ahora solo hay en cartelera seis películas: dos infantiles y cuatro para adultos. Los títulos son 1917, Rápido y furioso: Hobbs vs. Shaw, Guerra mundial Z, Barry Seal, Un amigo abominable y Cómo entrenar a tu dragón.

El primer anuncio prometía que el autocine se llevaría a cabo en los estacionamientos de los shoppings. Sin embargo, el restaurante Malloy's (Sebastián Elcano 1718, en Martínez) pidió usar su predio y el municipio los habilitó.

"Vi una nota en CNN de un autocine que había abierto en Bajo California y que había sido un éxito total. Que EE.UU. lo había decretado como indispensable para la salud de la gente", explicó a LA NACION el manager del restaurante, Marcelo Masini. A partir de ese momento, empezó a desarrollarlo. Hace dos meses le propuso la actividad al municipio. Después de la burocracia y de cumplir con el protocolo, que Masini calificó como "bastante exigente", lograron la habilitación.

Protocolos y permisos

Según explicaron voceros municipales, la actividad "es para los vecinos. Con la entrada no van a tener problema para ir", en relación con los permisos que habilitan la movilidad de las personas. Por lo tanto, se trata de una actividad de entretenimiento que quedará acotada a quienes vivan en el distrito.

Quienes quieran asistir, además de sacar su entrada con antelación deberán llevar un kit de desinfección (alcohol en gel), circular con las ventanillas abiertas o con equipo de aire acondicionado en ventilación y llevar tapabocas. No se podrán sacar las entradas en el lugar como en los cines comunes.

Las entradas servirán como permiso de circulación para los vecinos de ese distrito

Al ser una actividad privada, los organizadores del autocine, en este caso el restaurante Malloy's, deberán cumplir con ciertos requisitos: indicar cuántos autos pueden ingresar y llevar un registro de asistentes por función, con información como modelo y patente del vehículo, número de ocupantes, domicilio, teléfono de contacto, e-mail, nombre y apellido de cada ocupante y relación (convivencia o filiación).

Delivery al auto

Además de las películas, el autocine incluirá la posibilidad de pedir comida al auto a través de un número de WhatsApp que será promocionado en la pantalla donde se verá la película. Las opciones son simples: hamburguesas, ensaladas y sándwiches. De acuerdo con el reglamento, los mozos llevarán los pedidos con los trajes blancos de bioseguridad que rige para los protocolos Covid-19.

En el predio del Bajo de San Isidro, a orillas del río, podrán estacionar 60 autos para ver las películas que se proyectarán de martes a domingos en dos turnos. Por ahora solo está habilitado el de las 18 y 00.30. La pantalla gigante será montada en un camión gigante y en camiones más pequeños, y los asistentes podrán escuchar el audio sólo a través de la radio de sus autos.

En un decreto que habilita esta actividad, el intendente Gustavo Posse consideró: "Se hace fundamental ayudar a nuestros vecinos a lidiar con los sentimientos (angustia, irritabilidad, ansiedad), ofreciéndole oportunidades de recreación y relajación dentro del marco que posibilita esta pandemia, y siempre preservando un ámbito de cuidado de la salud, seguridad y confianza".