Coronavirus en la Argentina: reportaron 15 muertos y 13.456 nuevos contagios

Pocas horas después de que el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, hablara de una nueva ola de contagios de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se reportaron 13.456 nuevos casos y se llegó a un total de 5.428.957 de infectados. Se trata de la cifra más alta desde el 5 de agosto, cuando se notificaron 13.786 contagios. Superaron la enfermedad 5.248.682 de personas y son considerados casos activos 63.296.

En tanto, los centros de salud de todo el país registraron 15 fallecidos por coronavirus y la cantidad de víctimas fatales desde que arrancó la pandemia es de 116.979. Córdoba tuvo más de 4000 casos, una cifra muy similar a la de la provincia de Buenos Aires.

Los contagios, por provincia:

Buenos Aires 4109

Ciudad de Buenos Aires 2426

Catamarca 61

Chaco 154

Chubut 27

Corrientes 154

Córdoba 4055

Entre Ríos 65

Formosa 6

Jujuy 93

La Pampa 72

La Rioja 17

Mendoza 178

Misiones 69

Neuquén 171

Río Negro 167

Salta 252

San Juan 31

San Luis 72

Santa Cruz 63

Santa Fe 559

Santiago del Estero 85

Tierra del Fuego 9

Tucumán 561

El mayor salto se dio en Córdoba donde el número de infectados casi supera al de la provincia de Buenos Aires.

Entre los muertos ingresados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) ocho eran hombres que vivían en:

Buenos Aires 2

Corrientes 1

Córdoba 1

Río Negro 1

Salta 3

En tanto, las mujeres eran siete y vivían en:

Buenos Aires 1

Chubut 2

Jujuy 1

Mendoza 1

Misiones 1

Salta 1

Además, se informó que ayer fueron procesados 80.924 testeos. Desde el inicio del brote se realizaron 27.302.336 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Por otra parte, ayer eran 932 las personas que cursaban la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI promedia el 35,1% a nivel nacional, mientras que en el AMBA llega al 38,2%.

En el “Monitor Público de Vacunación”, que comenzó a difundir el Gobierno en febrero, se indica que, con datos hasta el mediodía, se distribuyeron 90.775.294 dosis. De ese total, 73.701.996 ya se aplicaron: 37.668.062 personas recibieron una sola dosis, de ese total, 31.908.448 completaron el proceso de vacunación.

“Estamos con el R encima de uno”

Durante una conferencia esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reiteró que “los datos de la Ciudad y del país están mostrando que la curva esta evolucionando con un R arriba de 1 o sea que estamos en una tercera ola”.

“Este inicio tiene que ver con la variante delta, pero sobre esta hay algunas evidencias preliminares de que la ómicron ha comenzado a circular de modo que seguramente tendremos una superposición epidemiológica que irá evolucionando semana a semana”, sostuvo.

A la fecha, Quirós indicó que “tenemos la variante delta como predominante”, pero señaló que “en los últimos días hay datos preliminares de que ómicron ya es parte de los contagios aunque no se puede confirmar hasta que no tengamos los datos de secuenciación, que será en los próximos días”.

Consultado sobre el pase sanitario, dijo que “lo que busca en todo el mundo es acercar a aquellas personas que están dubitativas sobre si vacunarse o no, o si completar el esquema, porque el pase sanitario no va a hacer vacunar a los que no quieren”.

“Cuando uno ve los datos de la Ciudad no tenemos muchas personas en esa situación o son extremadamente pocas, de modo que esto podría tener alguna utilidad en otras regiones pero aquí no lo vemos muy necesario”, reafirmó.

También recordó la importancia del uso de barbijo siempre en interiores y en el exterior “salvo cuando circulamos de forma aislada o con las personas que vivimos”.