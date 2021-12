Coronavirus: por qué para Fernán Quirós la solución no es suspender las fiestas

La Argentina está transitando la tercera ola de contagios de coronavirus, y así lo reconoció el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Sin embargo, a dos días de Navidad, descartó que se deban suspender los encuentros sociales en las fiestas. “Prácticamente queda un 5% de los porteños que no han empezado el esquema de vacunación”, destacó, y añadió: “El 91 por ciento de las personas que indicó el esquema de la vacunación en la ciudad, el 84 ya tiene la segunda dosis y el 16 por ciento ya completó la tercera dosis”.

De esta manera, se distanció de la postura que tomó la OMS, que recomendó no pasar Navidad ni Año Nuevo en familia al decir que “es mejor cancelar que celebrar y estar de luto después”. El funcionario justificó su visión: “Ellos tienen una visión mas del invierno del norte, pero acá lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos y completar la vacunación”.

El ministro conversó con TN respecto al aumento de casos, y explicó: “Estábamos haciendo esfuerzos enormes para postergar la ola y avanzar con la vacunación, que es lo que hace que los casos, aunque aumenten, sean leves y la gente esté protegida de la enfermedad grave y mortal. Eso es lo que estamos viendo, la mayoría tiene cuadros leves porque están vacunados”.

En línea con esto, Quirós recordó lo que se vivía el año pasado en esta etapa del año y remarcó que la situación es similar: “El mes de diciembre casi todas las noches hay encuentros sociales, la gente necesita encontrarse, despedir el años, y eso naturalmente aumenta la interacción y el riesgo”. Entonces, subrayó: “Tenemos que lograr hacer lo que queremos hacer con cierto cuidado, llevar la mayoría de las actividades en espacio abiertos y usar el barbijo permanentemente”.

Para el ministro, el problema no son las fiestas, porque los encuentros sociales resurgieron a principios del mes.

El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta también explicó cuál es la ventaja de estar vacunado. “Con dos dosis no es suficiente para evitar la enfermedad leve con ómicron, pero el descenso de riesgo de enfermedad grave es de 70 por ciento. En otras palabras, si tenés dos dosis de vacunas estás bien protegido para delta y para ómicron, con tres dosis”, manifestó. Recordó que la nueva variante es mucho más contagiosa pero no ataca severamente, por eso, es importante la vacunación, para que no se contagien personas que pueden ser de riesgo.