Coronavirus: en la provincia se demoró la vacunación de los mayores de 70 años, y prometen que será hoy

La vacunación para Covid-19 de los mayores de 70 en la provincia de Buenos Aires arrancará finalmente este jueves, en lugar de hoy como se había anunciado desde el Ministerio de Salud local. A la tarde, todavía se estaban terminado de organizar los puntos habilitados en los municipios y se distribuían las dosis. Para la jornada, se asignaron turnos a 8153 mayores.

“Venimos vacunando a los adultos mayores en los geriátricos, los trabajadores de la salud, los docentes y los auxiliares mayores de 60 desde hace dos semanas. Pero mañana [por hoy] ya comenzamos con los mayores de 70. Temprano, desde las 6, se completará el envío de dosis a todos los lugares de vacunación”, indicó Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense.

La funcionaria dijo que de las 135.000 dosis del primer componente de la Sputnik que recibió la provincia esta semana, distribuyeron 134.500. A esas unidades se sumarán en estos días otras 235.000 de la vacuna Covishield, de AstraZeneca, del envío que arribó ayer a la madrugada.

Para esas vacunas, se entregaron 95.068 turnos hasta el 26 de este mes: 48.412 a mayores de 60, con prioridad a los de más de 70; 6828 a docentes y 39.828 a trabajadores de la salud.

Y, hasta el domingo, se asignarán otros 119.000 turnos, según informó Salud provincial. La mayoría (80% o 95.200) será para docentes y el resto (20% o 23.800) para adultos mayores no institucionalizados que se registraron en el sitio vacunatepba.gba.gob.ar.

Acompañamiento

Ceriani dijo que, en el caso de los mayores, se está reforzando por teléfono la asignación del día, la hora y el lugar de vacunación asignados on line y que voluntarios los orientarán con el circuito a seguir. Luego de la aplicación, tendrán que esperar 30 minutos en observación y se les informará sobre los cuidados a seguir. Además, dispondrán de áreas con sombra y agua para hidratación.

“De los grupos priorizados, los mayores son los que más asistencia y acompañamiento requieren en esta campaña. Al momento de seleccionar los puntos de vacunación que se les asignan, se tiene en cuenta la distancia, que sea en planta baja y haya rampas para facilitarles el acceso”, señaló Ceriani.

Preparativos

En Ensenada, a media tarde, personal de la Secretaría de Salud del municipio instalaba un gazebo, las sillas, el área de enfermería y los insumos que usarán los vacunadores en la Escuela Media Nº 2 Santiago de Liniers, de Punta Lara. Ahí, hasta el 28 de este mes se aplicará la primera dosis a adultos mayores, docentes y personal de salud que aún no la pudieron recibir.

Como en el resto de la provincia, el último fin de semana de este mes se mudarán las postas de vacunación de las escuelas para iniciar las clases el 1º de marzo.

A las 7.30, llegarán a la escuela las primeras 600 dosis para esta nueva etapa de la campaña. Una hora y media después, recibirán a la primera persona de las 150 que recibieron turno. Ya saben que esa cantidad se repetirá en los próximos cuatro días.

“Las vacunas llegan mañana [por hoy] a primera hora”, dijo Mariana Estévez, secretaria de Salud del municipio. “Las poblaciones objetivo se van sumando a un listado con turnos asignados para los próximos cuatro días y, así, sucesivamente. Lo que observamos en el listado es que sigue habiendo personal de salud que por algún motivo no se vacunó; hay mucho ausentismo, seguramente por el pluriempleo y porque el turno no se puede elegir. Ahora empiezan a sumarse docentes y el grupo de mayores de 60, que al principio serán los más grandes. Desde los hospitales podemos asignar turnos para el personal, pero no tenemos vacunas.”

En el municipio también se está vacunando en el Hospital Horacio Cestino y el Hospital El Dique, que es provincial y corresponde a la Región Sanitaria XI. En el primero se está completando el esquema con la segunda dosis de la Sputnik en el personal de salud de Ensenada. Estévez estimó que faltarán aplicar unas cien dosis para finalizar la vacunación de los 900 trabajadores priorizados.

A una hora y media de distancia, hacia la zona norte del conurbano, en la Escuela Nº 12 Domingo F. Sarmiento de Villa Adelina, San Isidro, ya se habían recibido las dosis para los mayores. Ahí se vacunará hasta fin de mes, mientras continúa la vacunación del personal de salud. En tanto, IOMA, la obra social provincial, inmunizará a los docentes y el personal no docente del sistema educativo. PAMI seguirá a cargo de la vacunación de los residentes de las residencias geriátricas.

El distrito tiene 70.000 residentes considerados población de riesgo para Covid-19, según detalló Juan Viaggio, secretario de Salud Pública de San Isidro. “La vacunación depende del Ministerio de Salud de la provincia y empiezan a vacunar al grupo de más de 70 en una escuela”, indicó el funcionario.

La semana que viene, al hospital de San Isidro se sumará el de Boulogne para el personal de salud, unos 8700 médicos, enfermeros y técnicos entre el sector público y privado. Unos 3000 ya completaron e esquema. “Casi el 70% del personal del sistema público está inmunizado”, agregó.