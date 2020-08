En EE.UU. lanzarían dos ensayos para evaluar medicamentos con anticuerpos para el Covid-19 Crédito: DPA

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó los 700 mil y los contagiados rondan los 19.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4.937.000) y sobrepasó las 161.000 víctimas fatales. El segundo país es Brasil, con más de 2.860.000 casos y más de 97.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con más de 1.960.000 de infectados y más de 40.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 46.000. En tanto, con más de 530.000 casos y 9298 muertes Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, Latinoamérica es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa del Covid-19. Pasados ya los 140 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 228.195, hubo 4.251 muertes y 99.852 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | El plantel de River comenzará a realizarse los test

El plantel profesional de River Plate, que conduce el entrenador Marcelo Gallardo, más algunos juveniles de la Reserva, comenzarán mañana a realizarse una serie de hisopados y test para detectar si tienen coronavirus. Es un paso previo al regreso a los entrenamientos luego de casi cinco meses, el lunes próximo en el predio deportivo que el club posee en Ezeiza.

En ese contexto, el plantel "millonario" se realizará los análisis en el Centro Rossi, un laboratorio que tiene una sede en el barrio porteño de Belgrano y otra en San Isidro, donde se someterán a los PCR.

23.02 | Morales afirmó que parte del sistema de salud pública de Jujuy "está colapsado"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que parte del sistema sanitario provincial "está colapsado" y requirió la ayuda de las obras sociales e instituciones civiles para atender la creciente cantidad de casos de coronavirus reportados.

"El sistema público no puede solo, está colapsado en algunos lugares, necesitamos el acompañamiento de las obras sociales, no todas están atendiendo o se han puesto al nivel de las circunstancias", manifestó Morales al encabezar el informe del Comité de Emergencias (COE) en Libertador General San Martín.

22.17 | Hacinamiento y falta de medidas en las comisarías bonaerenses

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que la superpoblación en las comisarías bonaerenses es del 357%, el mayor porcentaje de los últimos 15 años, y que faltan medidas preventivas que eviten el contagio de coronavirus, informó el organismo en un comunicado.

La CPM, en su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, se pronunció así tras inspeccionar hoy la comisaría 3ra. de Quilmes y la 2da. de Virrey del Pino, ya que "ambas están alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH).

21.58 | Diosdado Cabello recibe el alta

El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela y 'número dos' del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recibió el alta hospitalaria, tras dar positivo por coronavirus.

21.57 | Más de 2.000 muertos en 24 horas en Estados Unidos

Estados Unidos enfrenta un gran resurgimiento de la epidemia desde fines de junio: reportó 2.060 muertes en un día, así como más de 58.000 nuevos casos detectados. La última vez que Estados Unidos registró más de 2.000 muertes en 24 horas había sido el 7 de mayo.

En total, Estados Unidos registra casi 160.000 muertes desde el comienzo de la pandemia y más de 4,87 millones de casos confirmados.

21.57 | El fútbol peruano vuelve el viernes

Con pruebas de coronavirus previas a cada partido, el campeonato de fútbol peruano se reanuda este viernes sin público y concentrado en Lima, tras cinco meses paralizado por la pandemia. El primer partido será un duelo entre Universitario y Cantolao.

"Estamos con toda la logística del torneo que sigue en pie sin duda. La competición se reinicia sin público el viernes de todas maneras", dijo a la AFP un vocero de la Liga 1, el torneo de la primera división.

21.52 | Brasil rebasa los 2,9 millones de contagios

Brasil registró 53.139 casos en las últimas 24 horas, por lo que ya se sitúa en las 2.912.212 infecciones. Además, en cuanto a las muertes, ya ha confirmado 98.493 en total, después de los 1.237 constatados en esta jornada.

Por regiones brasileñas, el estado más golpeado por la pandemia continúa siendo Sao Paulo, con 598.670 casos acumulados, 13.405 de ellos detectados en las últimas 24 horas. Luego se sitúan Bahía, con 183.690 (3.953 nuevos), y Ceará, con 183.301 (1.858 adicionales).

21.51 | Vizzotti dijo que ingerir dióxido de cloro "no tiene ningún beneficio" anticoronavirus

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que la ingestión de dióxido de cloro, "no tiene ningún beneficio" contra el coronavirus y dijo que por el contrario "puede ser tóxico". Así rechazó la acción de la conductora de televisión Viviana Canosa que, frente a las cámaras, bebió de una botella plástica líquido que ella describió como dióxido de cloro sobre el que dijo que es antídoto contra el coronavirus. En tal sentido Vizzotti, expresó su preocupación por el hecho de que algunos "comunicadores generen situaciones que pueden ser peligrosas".

21.31 | Más de 90.000 casos en Ecuador

Ecuador superó los 90.000 casos de contagiados en el nuevo coronavirus mientras el número de muertos roza los 6.000, informó el Ministerio de Salud. Además, 5.877 personas murieron en el país por la pandemia, que tiene ahora su epicentro en Quito.

Los datos de la cartera sanitaria revelan 1.671 nuevos casos positivos en el último día, que llevaron el cómputo global de casos hasta los 90.537, 15.000 de ellos en la capital.

21.26 | Cierran los tribunales de Córdoba por duelo

Una empleada judicial de 34 años murió hoy luego de ser diagnosticada la semana pasada como portadora de coronavirus y estar internada en un centro asistencial de Córdoba, por lo que los edificios de Tribunales y demás oficinas de la sede judicial Capital permanecerán cerrados mañana en señal de duelo.

"Esta pérdida ha llenado de profundo pesar a la comunidad judicial", precisaron las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía General de la Provincia.

21.24 | El mundo supera los 19 millones de casos

En total se han registrado al menos 19.000.553 casos de coronavirus y 712.315 muertes. Más de 4 de cada 10 de los contagios se sitúan en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados.

La región con más contagios es América Latina y el Caribe. Les siguen Canadá, Estados Unidos y Europa. Por el contrario África, el continente menos afectado después de Oceanía, superó el millón de casos; más de la mitad de ellos, en Sudáfrica.

21.10 | México superó las 50.000 muertes

Con las cifras anunciadas por la Secretaría de Salud, la cifra total de fallecimientos por Covid-19 en México se elevó a 50.517: la tercera cantidad más alta del mundo, detrás de Estados Unidos y Brasil. Las autoridades también reportaron 6.590 casos nuevos de coronavirus, con lo que ya suman un total de 462.690 en el país.

20.30 | Sigue en aumento los casos en la Argentina, 7513 en un día

Tras la ampliación de la confirmación de caso positivo, el gobierno informó que 7.513 contrajeron coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 228.195. Además, los muertos en las últimas 24 horas fueron 137 y el total llegó a 4251. El dato alentador es que los recuperados se acercan a los cien mil: hoy llegaron a 99.852.

20.00 | Nuevo récord de contagios en Colombia

Colombia registró este jueves la mayor cantidad de personas contagiadas con Covid-19 para un solo día con 11.996 nuevos positivos, lo que aumentó la cifra total de contagiados en el país que se situó en 357.710 personas. A esa cantidad se sumaron hoy 315 fallecidos, que incrementaron el número global de víctimas mortales en 11.939 casos.

Bogotá se mantuvo como el epicentro de la pandemia con 123.875 personas diagnosticadas, seguida de los departamentos de Atlántico (norte) con 56.118, Antioquia (noreste) con 44.730 y Valle del Cauca (suroeste) con 29.75.

19.42 | "La mejor vacuna hoy es la solidaridad y la responsabilidad"

El infectólogo Tomás Orduna aseguró hoy que "hasta que la vacuna esté aprobada y disponible, la mejor vacuna es la solidaridad y responsabilidad" para evitar la propagación del coronavirus, y aseguró que "hay que bajar la ansiedad" porque no se trata de una carrera de "grand prix" como lo presentan algunos medios.

El integrante del comité de asesores del presidente Alberto Fernández sostuvo: "Al extremar las medidas de cuidado personal, barbijo e higiene, estoy cuidando a otros, y eso es recíproco", dijo al disertar en el ciclo de charlas abiertas de la Fundación OSDE. Para el infectólogo del Hospital Muñiz, lo que queda de 2020 y probablemente parte del año que viene, la clave seguirá siendo la concientización y el llamado a la responsabilidad.

18.58 | Estados Unidos mantiene su recomendación de no viajar a Argentina

El Gobierno de Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus en el planeta, levantó la Recomendación Global sobre Salud de nivel 4 que regía para todos los países del mundo, y que incluía la sugerencia de no viajar, y las limitó a los países donde el virus actualmente está en proceso de propagación, como es el caso de Argentinay de otras naciones de América latina.

18.50 | Catamarca. Nuevo protocolo para el ingreso a la provincia

El gobierno de Catamarca anunció hoy el nuevo protocolo que se implementará para el ingreso de personas a la provincia, el cual comenzará a regir a la cero hora del lunes 10 de agosto, informaron fuentes oficiales. Según manifestaron las autoridades del Comité Operativo de Emergencias (COE) quienes deseen ingresar a esa jurisdicción, ya sea por vía terrestre o aérea, "deberán registrarse y solicitar autorización en el portal del sistema de control de ingresos a la provincia de Catamarca" (ingreso.catamarca.gob.ar), además de contar con los demás permisos y documentación requerida para circular según corresponda a su caso particular.

18.40 | Libia, con récord de contagios

Un fuerte crecimiento de los contagios se registraron en Libia en las últimas 24 horas con más de 251 nuevos casos de coronavirus, que elevan a 4 mil 475 el total de infectados confirmados en el país. El gobierno de Trípoli dispuso el confinamiento parcial desde las 21 a las 6 de la mañana por cinco días y otras medidas para intentar limitar la propagación de la enfermedad. La Unión Europea anunció el envío de ayudas por un valor de 20 millones de euros.

18.00 | África superó el millón de casos confirmados

Africa superó hoy el millón de casos confirmados de coronavirus, aunque los expertos en salud comentaron a The Associated Press que la cifra real probablemente es mucho mayor. Ello sería reflejo de la falta de pruebas en el continente de 1300 millones de habitantes. Grandes cantidades de casos sin detectar representan un peligro para África, que tiene varios de los sistemas de salud más deficientes del mundo. Algunos países sólo tienen una máquina para las pruebas. Otros han realizado menos de 500 pruebas por cada millón de habitantes.

17.24 | Nuevo centro de rehabilitación respiratoria

La Universidad Nacional de Hurlingham puso en marcha hoy un Centro de Rehabilitación Respiratoria (CRR) para el tratamiento de pacientes recuperados de Covid-19 con secuelas cardíacas y pulmonares que será de atención gratuita.

Según se informó, el centro cuenta con un equipo de médicos, kinesiólogos, fisiatras y enfermeros que mediante la articulación local, regional y nacional con el sistema de salud atenderán hasta un máximo de 40 pacientes por día para la recuperación de su capacidad cardíaca y respiratoria.

17.15 | Inglaterra vuelve a imponer cuarentena a viajeros

El gobierno británico anunció el jueves que los viajeros procedentes de Bélgica, Andorra o Bahamas deberán de nuevo cumplir una cuarentena a partir del sábado, debido a un "importante aumento" de casos de nuevo coronavirus en estos países "a partir del sábado 8 de agosto deberán aislarse durante dos semanas", dijo el ministerio de Transporte en un comunicado. Al mismo tiempo, anunció la exención de estas mismas medidas para los viajeros que provengan de Brunéi y de Malasia a partir del 11 de agosto.

17.10 | San Cayetano, sin procesiones y con misas televisadas

La festividad católica de San Cayetano se celebrará mañana sin procesiones, ni misas multitudinarias en las provincias, donde las autoridades eclesiásticas aconsejaron seguir las ceremonias en honor al patrono del pan y del trabajo por las redes sociales, canales de televisión y radio para evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus.

17.00 | Noruega. Cuarentenas para viajeros

El Gobierno de Noruega ha anunciado este jueves que reimpone la obligación de guardar cuarentena a los viajeros que entren en el país desde Francia, República Checa, Suiza, Mónaco y dos regiones de Suecia a causa del incremento de casos de coronavirus.

El Ministerio de Exteriores noruego ha indicado en un comunicado que aconseja evitar los viajes no esenciales a estos países y ha agregado que, a partir del sábado, todas las personas que lleguen de esos cuatro países y las regiones suecas de Kronoberg y Skane tendrán que estar diez días en cuarentena.

16.25 | "No se podrá erradicar el Covid-19"

El médico Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, país con casi 156 mil muertos por Covid-19, afirmó hoy que el mundo nunca podrá erradicar el virus pero puede tenerlo bajo control. El especialista destacó que su país tiene lo necesario para reducir los niveles de casos, a estándares más manejables para el día de las elecciones, el 3 de noviembre. Si se usan máscaras y otros "principios fundamentales del control de infecciones", dijo Fauci a CNN se lo podrá controlar.

16.20 | Reclamos de trabajadores de la sanidad de Jujuy

Trabajadores de la sanidad de Jujuy realizaron hoy una protesta para pedir la reapertura de paritarias, elementos de protección personal y los recursos humanos necesarios para afrontar la pandemia de coronavirus. En el marco de una jornada provincial de protesta del sector "por la salud pública", los trabajadores se manifestaron por cuarta vez haciendo ruido con la sirenas y exhibiendo pancartas en los centros de salud del distrito.

"El gobierno no está entregando a tiempo los elementos de protección personal, por lo que la situación de contagios ocurridos en los hospitales se podría haber evitado y no se le puede culpar a los trabajadores de la salud", expresó hoy la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy, Yolanda Canchi, en declaraciones radiales.

16.15 | Argentina. Paquetes turísticos

Un total de 100 paquetes turísticos con 1200 noches de alojamiento fueron adquiridos en forma anticipada a prestadores de todo el país en el marco de una iniciativa de una empresa privada para fomentar el turismo nacional tras la pandemia de coronavirus, informaron hoy voceros de esa compañía.

Los paquetes turísticos, que se podrán utilizar cuando vuelva la actividad y hasta julio de 2021, son por tres noches y para cuatro personas y en destinos como San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Puerto Iguazú, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Madryn, Ushuaia, Mendoza, Salta y Buenos Aires.

16.13 | A dos días del Procrear, 50 mil inscriptos

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó hoy que el nuevo Procrear registró "más de 3 millones de consultas en la página web y unas 50 mil inscripciones" en los primeros dos días que siguieron al relanzamiento del programa en medio de la pandemia de coronavirus.

"Ya entraron más de 3 millones de personas a la página para consultar las propuestas, me imagino que hay mucho interés porque el Procrear es un sello y una marca de acceso a la vivienda", dijoó Bielsa en diálogo con Cadena 3 de Rosario. A su vez, indicó que para refacción de casas, los montos "van desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos" y que el requisito es tener "12 meses de antigüedad laboral".

16.05 | EEUU levanta su recomendación de evitar viajes al extranjero

Estados Unidos levantó este jueves una recomendación a todos sus ciudadanos para que evitaran cualquier viaje al extranjero debido a la pandemia del coronavirus, destacando mejorías. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que, en lugar de esa advertencia general, volverá a considerar la situación de cada país, caso por caso.

16.00 | Niños y Covid-19. Trump y sus comentarios en redes sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que sus comentarios sobre los niños y el Covid-19 que fueron retirados por Facebook y Twitter eran "perfectos". Ayer a la noche, Facebook retiró de la página de Trump un video de una entrevista en la cadena Fox News en la que el mandatario dice que los niños son "casi inmunes" al coronavirus, una aseveración que la red social calificó de "desinformación dañina sobre covid".

Twitter también restringió temporalmente la posibilidad de tuitear del equipo de campaña de Trump hasta que eliminara una publicación con ese mismo video. Estudios han demostrado que los niños pequeños, aunque ciertamente son menos vulnerables que los adultos, pueden contraer y transmitir la enfermedad.

15.40 | Trump, vacuna seguro antes de elecciones

El presidente Donald Trump aseguró hoy, sin evidencia alguna, que una vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre próximo, lo que contradice el calendario que muchos expertos en salud dijeron hasta ahora. Al ser consultado en el programa de radio de Geraldo Rivera si una vacuna podría estar lista para el 3 de noviembre, Trump dijo: "Creo que en algunos casos, sí, es posible antes".

"Tenemos grandes compañías, excelentes. Estas son las mejores compañías del mundo", indicó Trump. "Y el resto del mundo también está haciendo vacunas, así que veamos cómo lo hacen".

15.30 | Chile se acerca a los 10.000 muertos

Las autoridades sanitarias chilenas han informado de que este jueves se han constatado otros 97 muertos por coronavirus, lo que sitúa la cifra total de decesos en 9.889 con un total de 366.371 contagiados. Si bien el ministro de Sanidad, Enrique Paris, ha destacado que la aparición de casos confirmados ha bajado al 14 por ciento las últimas dos semanas, ha señalado que en 24 horas se han constatado 1947 casos nuevos. Y ha manifestado: "La tasa de positividad se mantiene en 9 por ciento, lo cual es muy positivo, según nuestros estándares".

15.10 | Rusia con más de 5.200 infectados en un día

Rusia registró este jueves 5.267 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas alcanzando un total de 871,894 infecciones, según el centro de crisis sanitaria. Según esos datos oficiales, la tasa de crecimiento diario se estimó en 0,6%. Los muertos fueron 116, para un total de 14.606 víctimas desde el comienzo de la pandemia.

15.00 | Nuevo laboratorio para vacunas en China

Un laboratorio de producción de vacunas inactivadas para el Covid-19 en Pekín superó la inspección de bioseguridad y fue autorizado para su uso, informó el China National Biotec Group (CNBG). Tal y como precisa el CNBG, la construcción del laboratorio fue completada en abril con el apoyo del gobierno municipal de Pekín.

CNGB afirmó que, con otro laboratorio construido en Wuhan, provincia de Hubei, en la región central de China, en julio, podrá producir cada año 220 millones de dosis de vacunas inactivadas contra el Covid-19.

14.55 | Casi la mitad de los cines del mundo volvieron a abrir

Casi la mitad de los cines en el planeta están nuevamente en funcionamiento en medio de la pandemia, según datos de la tecnológica Gower Street Analytics. Los datos de Gower Street muestran que una cantidad de salas de cine que representa el 48 por ciento de la taquilla global estuvo abierta durante el pasado fin de semana, relevó el sitio especializado estadounidense Variety. Esa cifra, destacan, es superior al 41 de la semana anterior, y un salto significativo del 28 por ciento del 18 de julio, antes de que los cines chinos volvieran a la actividad.

14.40 | Caída récord de exportaciones en 80 años

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó hoy que las exportaciones de bienes de la región tendrán su peor desempeño en 80 años y caerán 23% en 2020, producto de la contracción del comercio internacional ocasionada por la pandemia de coronavirus. A su vez, se proyecta que las importaciones caigan en un 25%, lo que permitiría que la región llegue a un saldo comercial superavitario de poco más de US$ 45.000 millones.

14.35 |Chile anuncia campaña de donación de sangre

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron la puesta en marcha una campaña de donación de sangre en medio de la pandemia del coronavirus, ante la disminución de stock en los bancos de sangre del país, e informaron que la positividad en las pruebas PCR para detectar la enfermedad está en 9%, a las vez que se informó que las muertes totales se aproximan a la 10.000 y los contagios superan los 366.000.

14.32 | Bélgica, contagios en un matadero

Al menos 50 empleados de un matadero de Staden (noroeste de Bélgica) dieron positivo por Covid-19, indicó este jueves a la AFP su alcalde, que estimó posible que gran número de ellos vivan en Francia. La empresa Westvlees, una de las mayores plantas de transformación de carne, puso en cuarentena el miércoles a los más de 200 empleados de su sección de corte de cerdo al detectar los primeros casos. "De los 225 empleados (...), 193 se hicieron la prueba hasta el momento. Se conoce el resultado de 164 y 50 son positivos", precisó el burgomaestre de Staden, Francesco Vanderjeugd.

14.30 | Cobertura médica universal

"La cobertura sanitaria universal es fundamental para nuestra seguridad sanitaria mundial colectiva", ha afirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la rueda de prensa celebrada este jueves en Ginebra. "Si bien la salud a menudo se ha visto como un costo, la primera pandemia de coronavirus en la historia ha demostrado cuán crítica es la inversión en salud para la seguridad nacional. La reconstrucción de sistemas de salud más sólidos requerirá voluntad política, recursos y experiencia técnica en los países de ingresos altos y bajos por igual", ha señalado en su discurso anterior a las preguntas de los periodistas. Asimismo, ha reiterado que la máxima prioridad de la OMS es ayudar a todos los países a fortalecer sus sistemas de salud para que todos, "en todas partes", puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando los necesiten.

14.20 | Santiago del Estero, brotes y suspenciones

Los departamentos Capital y La Banda, en Santiago del Estero, se suman al decreto provincial que desde hoy restringe la circulación y todo tipo de actividad de 8 a 18, salvo los trabajadores esenciales, ante el aumento de casos positivos de coronavirus, lo que se suma la suspensión de celebraciones y reuniones religiosas, como también el cese del transporte interurbano que tenga como destino esas ciudades.

Los obispos de las diócesis de Santiago del Estero y Añatuya, monseñores Vicente Bokalic y José Luis Corral, respectivamente, a través de un comunicado informaron que a partir de hoy los sacerdotes celebrarán misas virtuales, y que suspenden "celebraciones de los sacramentos de bautismos, matrimonio, comunión, confirmación".

14.15 | Diagnósticos sin testeo

El Ministerio de Salud anunció que a partir de hoy en zonas donde hay transmisión comunitaria de coronavirus, las jurisdicciones podrán considerar como caso confirmado de la enfermedad -sin realizar test de PCR- a quienes tengan síntomas y sean convivientes de personas que hayan sido previamente diagnosticadas con Covid-19 por análisis de laboratorio.

La ampliación de criterio fue comunicada esta mañana durante el reporte diario que emite la cartera de Salud y, al respecto, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, explicó que esta "nueva modalidad se suma a la existente" y no la reemplaza. En diálogo con Télam, el funcionario recordó que la medida ya fue adoptada por Estados Unidos, Brasil y Nueva Zelanda durante el transcurso de esta pandemia y que es un método habitual en brotes epidémicos.

14.00 | Regreso a clases. San Juan respetará la decisión de las familias

El ministro de Educación de San Juan, Felipe De Los Ríos, aseguró hoy que la vuelta a las clases presenciales el próximo lunes "será ordenada" y se respetará la decisión de los padres que aún no quieran mandar a sus hijos a los establecimientos escolares, por lo que se implementará un sistema bimodal que incluye plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio.

"Trabajamos para tener una vuelta a clases ordenada, que nos garantice esta presencialidad ajustada a los requerimientos del protocolo", afirmó el jefe de la cartera educativa sanjuanina en una conferencia de prensa virtual.

13.44 | Francia y las pruebas de la vacuna contra el Covid-19

Ante un rebrote de casos de coronavirus, las autoridades francesas batallan para seguir el ritmo de las demandas de pruebas. Una de las razones es que muchos laboratorios para su realización se encuentran cerrados durante las vacaciones de verano de su personal, al tiempo que aparecen indicios de una segunda oleada de contagios. Esto lo aseguró hoy el propio panel de asesores del gobierno sobre el virus que catalogó esta semana de desorganizada e "insuficiente" la investigación para llegar a una vacuna.

13.40 | Exámenes en la Universidad de Buenos Aires

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió establecer de forma excepcional que los exámenes finales del Ciclo Básico Común (CBC) y de UBA XXI se realicen en forma no presencial mientras se mantengan las medidas de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, una decisión que debe refrendar ahora el Consejo Superior, informó hoy la casa de estudios.

"De acuerdo a las recientes resoluciones, las modalidades e instrumentos de evaluación de las asignaturas del CBC serán determinadas por cada cátedra, pudiendo optar entre diversas propuestas elaboradas por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad: examen oral sincrónico, examen escrito de respuesta extensa de resolución sincrónica y examen escrito de respuesta cerrada de resolución sincrónica", informó un comunicado de la UBA.

13.35 | España y la situación de los contagios

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó hoy en 309.855, con un aumento diario de 1683 contagios, por debajo de los 1772 casos comunicados en la jornada previa, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, la cifra de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días registrado el jueves fue de 22, frente a los 25 del día anterior, ascendiendo el total a 28.500 fallecidos, frente a los 28.499 publicados en el reporte anterior.

13.20 | Jubilados y Covid-19

La Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, afirmó hoy que el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires está "mucho más saturado que el de la provincia" y precisó que entre el "15 y 20% de los pacientes" porteños de esa obra social "terminan migrando" al sistema sanitario provincial.

De esta manera, Volnovich se refirió a las declaraciones que hizo ayer el presidente Alberto Fernández, durante la inauguración del Hospital Bicentenario de Ituzaingó, cuando señaló que muchos adultos mayores "se enferman de Covid-19 en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse", La titular del PAMI precisó: "Lo que dijo Alberto Fernández es que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires está mucho más saturado que el de la Provincia".

13.13 | Italia vuelve a superar los 400 contagios diarios

Mientras el gobierno prepara nuevas flexibilizaciones para el turismo y advierte que la batalla contra el coronavirus "aún no está ganada", Italia informó hoy 402 casos positivos de la enfermedad, la primera vez que supera los 400 contagios diarios en más de un mes y medio.

Es la primera vez que el país registra más de 400 casos desde los 577 contagios informados el 24 de junio. Según las cifras oficiales, el número de víctimas llegó a 35.187 desde la primera registrada el 21 de febrero, incluidos seis fallecimientos en las últimas 24 horas.

13.00 | Recuperación mundial con una vacuna para todos

La recuperación económica mundial podría ser más rápida si la vacuna contra el Covid-19 queda disponible para todos como un bien público, dijo el jueves el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La autoridad hizo estas declaraciones durante un debate con miembros del Aspen Security Forum en Estados Unidos moderado por la cadena NBC. Al ser consultado sobre una propuesta de vacuna rusa, el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, dijo al panel que lo que se necesita ahora es garantizar que todas las vacunas sean seguras y efectivas.

12.48 | Tras las críticas del Presidente

12.25 | Sin permiso

La obra "Ciudad Palmera", que se desarrolla en un predio de Caballito en el que estaba proyectada la construcción de un shopping, "no cuenta con el permiso" requerido para su habilitación por parte del gobierno porteño en el marco de la cuarentena, informaron hoy desde el Consejo Consultivo Comunal de ese barrio. Según detallaron, la falta de la autorización para la obra en Avellaneda al 1300 fue reconocida por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Ciudad.

12.02 | Los muertos en un día

La India reportó 904 muertes por coronavirus, su mayor cifra diaria, mientras que el número de infecciones en las últimas 24 horas fue de 56.282, con lo que se acerca a los 2 millones de positivos. Las autoridades sanitarias informaron que el total de muertes llegó a 40.699, la mitad de ellas en los últimos 30 días.

11.40 | No usar

El investigador de la Universidad Nacional de Tucumán y del Conicet Carlos Horacio Gusils León, quien lidera un estudio sobre el uso del dióxido de cloro como desinfectante ambiental y de elementos de protección personal contra el coronavirus, desaconsejó hoy su uso en tratamientos humanos "hasta que no haya estudios científicos y autorización de la Anmat que lo avalen".

11.22 | Antes de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es posible que el país obtenga una vacuna antes de las presidenciales del 3 de noviembre, en una previsión mucho más optimista respecto a la expresada por los expertos en salud de la Casa Blanca. El republicano dijo que la noticia podría llegar "antes de fines del año, podría ser mucho antes". "Creo que en algunos pasos, es posible que sea antes, justo alrededor de ese momento", dijo.

11.08 | Impensado

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, afirmó que con los números actuales de contagios en la zona en el AMBA "es impensado agregar actividades" y alertó que, si se llega a una "situación crítica" con las camas de terapia intensiva, se deberá "apretar el botón rojo y cerrar de nuevo". Asimismo, dijo que la historia cambiará cuando llegue la vacuna, en declaraciones a la radio online FutuRöck.

10.49 | Uno que ganó

Las ganancias de Nintendo se multiplicaron más de seis veces en el periodo abril-junio debido a que muchas personas recurrieron a los videojuegos durante las cuarentenas. El fabricante japonés de los juegos Pokemon y Super Mario, así como la consola Switch, reportó una ganancia de mil millones de dólares en el primer trimestre fiscal.

10.21 | Jujuy

La intendenta del municipio de Humahuaca, Karina Paniagua, dio positivo de coronavirus y se trasladó al hospital de campaña de esa ciudad para recibir la asistencia médica correspondiente y continuar con el aislamiento preventivo. "Me siento bien, con la fortaleza y la entereza para enfrentar esta enfermedad", expresó a través de la cuenta de Facebook del municipio.

10.00 | Compras compulsivas

La ciudad australiana de Melbourne, capital del estado de Victoria, vive su primer día de cuarentena y toque de queda por un rebrote de coronavirus, y el jefe de Gobierno estatal anunció una reducción en la producción de carne pero pidió a la gente no hacer compras compulsivas. Al inicio del confinamiento total Daniel Andrews informó que hubo 471 casos de coronavirus y ocho muertes en las últimas 24 horas. Australia, que aseguraba haber vencido la la enfermedad a principios de julio, registra ya 19.863 contagios y 255 muertes.

9.40 | Trabajadores sanitarios

Más de 233 mil profesionales de la salud fueron infectados en Brasil, lo que representa un crecimiento de casi el 300% en dos meses. El Ministerio de Salud informó que hasta el 5 de agosto la cifra de empleados del sector con Covid-19 llegó a 233.912 contra los 83.118 que fueron registrados el 12 de junio. De ese total 34.196 son enfermeros y 24.402 son médicos.

9.14 | Despidos

Las empresas estadounidenses anunciaron otros 262.649 despidos en julio, debido a la pandemia, un indicio de que la recuperación del mercado laboral está perdiendo fuerza. Los despidos informados por la firma global de externalización laboral Challenger, Gray & Christmas aumentaron un 54% desde junio.

9.10 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 29 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 4135 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 90 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó además que fueron 7147 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer.

8.50 | En alerta

El rebrote de coronavirus de Vietnam podría alcanzar su pico en los próximos 10 días, advirtieron las autoridades sanitarias del país asiático al informar de una nueva muerte y decenas de nuevos casos. Así lo señaló el viceministro de Salud, Nguyen Truong Son, quien se encuentra en la ciudad costera de Danang, para supervisar la lucha contra el virus, y subrayó que se encuentran nuevas infecciones todos los días, por lo que llamó a los vietnamitas a "seguir alertas".

8.28 | Segunda ola

La consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga, señaló: "El virus nos está ganando terreno cada día" y alertó que es falso que sea "más débil". "Es igual que en marzo. Se transmite igual y es igual de letal. Es un virus que puede matar o dejar graves secuelas permanentes". Asimismo indicó que planean ampliar el número de camas en los hospitales ante el aumento que se prevé en los próximos días, que podría ser una segunda ola de la pandemia. "En las próximas semanas vamos a tener más ingresos de personas y algunas fallecerán".

8.09 | CABA

1486 personas fueron diagnosticadas con coronavirus y 33 murieron ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que elevó a 1437 el total de fallecidos y a 65.726 los infectados desde el inicio de la pandemia en marzo. La tasa de letalidad -porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos- del distrito es del 2,19%, de acuerdo con lo consignado.

7.51 | En el supermercado

El delantero argentino Rogelio Funes Mori, quien juega en el club mexicano Rayados de Monterrey, cree que se contagió de coronavirus en junio en un supermercado. "Las cosas pasan, me cuidaba mucho, únicamente iba al supermercado y seguramente me contagié ahí. Hay que tomar conciencia, saber que te puede suceder y sigo cuidándome para que no vuelva a pasar", dijo el ex River, quien dio positivo asintomático de Covid-19.

7.33 | Repunte inesperado

La industria alemana registró en junio una gran recuperación de los pedidos tras la caída debido a la crisis desencadenada por el coronavirus, anunció la Oficina Federal de Estadística (Destatis) en Wiesbaden. El volumen de pedidos en mayo ya aumentó en un 10,4 por ciento respecto al mes anterior y en junio registró un aumento del 27,9 por ciento. En marzo y abril, los pedidos se habían desplomado cuando la economía de numerosos países industrializados se paralizó para combatir la pandemia.

7.12 | Avanza Italia

En un paso más hacia la normalización de las actividades iniciada a mediados de mayo, el gobierno italiano permitirá desde la semana próxima el turismo en cruceros a la vez que mantendrá el veto a la apertura de discotecas y al público en los estadios por considerar que son factores de riesgo que podrían aumentar la difusión del coronavirus.

6.41 | África

Mientras el continente se acerca al millón de casos confirmados de coronavirus, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la región advirtió: "No podemos tener fatiga" en la respuesta a la pandemia. John Nkengasong habló con reporteros mientras los casos de superaban los 992.000. Más de la mitad se registraron en Sudáfrica.

6.19 | Crisis económica

Toyota Motor Corp. informó de una caída del 98% en su beneficio operativo del primer trimestre, ya que la pandemia de coronavirus redujo a la mitad sus ventas globales. El principal fabricante de automóviles de Japón registró un beneficio de 131,73 millones de dólares en los tres meses que terminaron en junio, el peor desde el trimestre de junio de 2011.

5.56 | Las bolsas

Los mercados europeos caían arrastrados por la bolsa de Londres después de que el Banco de Inglaterra pronosticara una recuperación económica postpandemia más lenta de lo inicialmente previsto y por las malos resultados de Glencore y AXA en sus informes trimestrales. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,4% a las 0710 GMT, y el FTSE 100 de Londres caía un 1,1%.

5.28 | Nuevo récord desde mayo

Alemania registró su récord diario de contagios en los últimos tres meses con 1045 nuevos infectados, dijo el centro nacional de control de enfermedades, el Instituto Robert Koch Institute. Fue la primera vez desde el 7 de mayo que se superaron los 1000 casos en un día, pero la cifra está muy lejos del pico de más de 6000 registrado en abril.

5.01 | Emergencia

El gobernador de una prefectura del centro de Japón declaró el estado de emergencia por el aumento de positivos y pidió tanto a los negocios como a la población que limiten su actividad, especialmente durante las próximas vacaciones. La prefectura de Aichi registró más de 100 infecciones diarias desde mediados de julio, luego de un largo periodo sin contagios. En la región están la ciudad de Nagoya y la sede de Toyota Motor Corp., la principal automotriz del país.

4.42 | Letalidad

Panamá rebasa el umbral de los 70.000 casos después de confirmar más de 800 contagios adicionales en las últimas horas. Según el balance oficial, el cómputo global del país latinoamericano es de 70.231 infectados. Las autoridades sanitarias también informaron sobre 31 nuevas muertes, cifra que lleva el total a 1553. En Panamá la letalidad se sitúa en un 2,2 por ciento.

4.14 | Por un incendio

Ocho pacientes de coronavirus murieron debido a un incendio en un hospital en el oeste de la India, dijeron funcionarios de bomberos, que con 15 camiones limitaron el avance de las llamas a la unidad de cuidados intensivos en el hospital Shrey y las apagaron en media hora. Se investiga la causa del fuego en el hospital en la ciudad de Ahmadabad. Treinta y cinco pacientes fueron trasladados a otros hospitales. Los incendios son frecuentes en inmuebles en India debido a los deficientes estándares de seguridad, con inadecuados extinguidores, detectores de humo y sistemas de alarma.

3.50 | Rebrotes

El desconfinamiento parcial de Chile implementado por el gobierno en diversos municipios, probablemente traerá rebrotes en algunas semanas más, afirmó la experta en salud pública Dennisse Brito. Cuando los casos superan los 360.000 y los fallecidos casi llegan a los 10.000, el Ejecutivo puso en marcha el plan "Paso a paso" con la idea de retomar la actividad económica bajo una "nueva normalidad". "El riesgo de rebrotes acá es muy alto (...) Si seguimos así, a fines de agosto puede que empiecen a aparecer estos rebrotes. Al virus hay que darle dos a tres semanas desde la apertura, cuando las personas empezarán a moverse y contagiarse", señaló la académica de la Universidad Diego Portales.

3.13 | Covid-19

2.45 | Europa extrema controles por temor a una nueva ola

Varios países impusieron medidas más duras, como el uso obligatorio de tapabocas en los espacios públicos de las zonas más frecuentadas en ciudades de Francia. Pronto lo será en París. La instancia científica que asesora al gobierno francés juzgó "altamente probable que se observe una segunda ola en otoño o en invierno".

2.22 | Brasil se acerca a los 100.000 muertos

El gigante sudamericano está empujando el saldo luctuoso en América Latina y el Caribe. Registra más de 2,8 millones de casos y más de 97.000 muertes, casi la mitad de los 209.542 decesos en la región.

1.55 | Bolivia supera a China

La nación sobrepasó en casos al gigante asiático, donde surgió el brote, después de superar la barrera de los 85.000 positivos. Ayer se confirmaron 1780 nuevas personas positivas al test de Covid-19.

1.28 | China detecta otros 27 casos en Xinjiang

El Ministerio de Salud informó de 37 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, 27 de ellos en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, que cerró su capital, Urumqi, hace más de dos semanas por un repunte en los contagios.

1.02 | Crecen las cifras en México

El país dirigido por Andrés Manuel López Obrador sumó a su balance de la pandemia otros 6000 nuevos infectados y 800 fallecimientos, de acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias mexicanas.

00.36 | Por las vacunas

La aprobación de potenciales vacunas durante este año podría amenazar el alza en la inversión especulativa en las grandes firmas tecnológicas estadounidenses y empujar a los inversores de vuelta a valores cíclicos más tradicionales ligados al crecimiento, según analistas de Goldman Sachs. Considerados como los ganadores del periodo de confinamiento, los papeles de Apple Inc, Facebook Inc, Amazon.com y Alphabet suponen ahora casi una quinta parte del valor de mercado del índice S&P 500.

00.10 | Récord diario en Perú

El país registró una cifra récord de muertes y contagios en 24 horas, con 221 muertos y 7734 casos, en medio de un rebrote de la pandemia, según el balance oficial del Ministerio de Salud. El reporte aumentó a 20.228 el total de muertes por Covid-19 y a 447.624 los contagios desde que el virus irrumpió en marzo.Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters