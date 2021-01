Fuente: AFP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya rondan las 1.810.000 mientras que los contagios superan los 82.995.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 20 millones) y víctimas mortales (cerca de 349.900). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.267.200 contagios y 148.700 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 7.619.970 positivos y 193.940 muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 73.600. En tanto, con cerca de 1.039.000 casos y superando las 28.000 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.613.928. Hubo 43.163 muertes y 1.426.676 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

13.49 | Vacaciones 2021

13.24 | Según un estudio

El coronavirus afecta con menor frecuencia y severidad en la infancia, pero a medida que niños y niñas crecen aumenta el riesgo desarrollar la enfermedad con una gravedad suficiente como para ser hospitalizados, según un estudio publicado en Jama Pediatrics, la revista médica mensual revisada por la American Medical Association. "El riesgo de muerte en los niños es muy inferior al de los adultos, pero algunos han muerto por este virus", insisten las autoras.

12.51 | Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia ascendieron a 688.349 tras confirmarse 2098 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según precisó la cartera, se registraron 3924 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 593.238 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 22.341 personas desde marzo.

12.26 | Acusaciones

El expresidente y líder del partido oficialista Evo Morales denunció una "guerra sucia de desinformación contra la vacuna rusa Sputnik V", días después de que el gobierno boliviano anunciara un acuerdo para comprar millones de dosis de Rusia. "Gracias a la conciencia del pueblo recuperamos la democracia y tenemos un gobierno legítimo con aliados en todo el mundo para luchar contra el coronavirus. Esta es una gran ventaja que hará posible la colaboración a Bolivia por encima de diferencias ideológicas que respetamos", tuiteó el exmandatario.

11.58 | Más vacunas

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil dijo haber aprobado la importación de 2 millones de dosis de la droga desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, aunque dicha vacuna aún no está aprobada para su uso en el país. La importación antes de la aprobación permitirá que la campaña comience tan pronto como Anvisa autorice su uso. Brasil aún no ha dado luz verde al uso de ninguna vacuna.

11.35 | Pinamar

11.00 | En los próximos días

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que, casi con toda probabilidad, en breve aumentarían las restricciones de confinamiento para frenar la expansión del coronavirus mientras el número de contagios sigue creciendo en el país. Las escuelas, sin embargo, son seguras y los niños deben seguir acudiendo a ellas, matizó. Las restricciones "lamentablemente, podrían estar a punto de volverse más estrictas", dijo Johnson en declaraciones a la BBC.

10.33 | Alarma

El presidente Alberto Fernández aseguró que le "preocupa" el aumento de contagios de coronavirus de los últimos días, advirtió que en Mar del Plata "los casos crecen de un modo más que preocupante", llamó a la "responsabilidad individual" y pidió "no jugar con fuego porque el virus está circulando", al encabezar un acto en Chapadmalal.

10.07 | Spot

El gobierno argentino llamó a los jóvenes a reforzar los cuidados "para evitar la segunda ola" de contagios de coronavirus con un video en clave humorística, al que llamó "Practiquemos la cuidadanía" y que difundió en las últimas horas en las redes sociales. "Practiquemos la cuidadanía para evitar la segunda ola de Covid-19. Seamos responsables y solidarios", escribió en Twitter el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y adjuntó el spot que apela al cuidado entre los jóvenes.

9.39 | Crisis

La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional en las últimas horas el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno y vigente desde el 21 de diciembre como consecuencia del incremento en los contagios. Moreno declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el "grave incremento" en el contagio de la Covid-19, a causa de "las aglomeraciones así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde el Reino Unido". El análisis de los constitucionalistas determinó que el mandatario fundamentó el estado de excepción "en un posible riesgo futuro y no actual, sin base en información suficiente, clara y específica".

9.16 | Aislados

Es probable que Alemania extienda el confinamiento nacional más allá del 10 de enero para frenar las tasas de infección, que siguen siendo altas y ponen en peligro tanto a los sanitarios como a la capacidad de los hospitales, indicó el ministro de Salud germano, Jens Spahn.

8.43 | Mensaje

El papa Francisco criticó a quienes usaron aviones privados para salir de vacaciones y no pensaron "en los que se quedaron en sus casas" o "en los problemas económicos" de los golpeados por la pandemia. "Leí en los diarios algo que me entristeció mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir de la cuarentena y hacer las vacaciones, salieron más de 40 aéreos", lamentó el pontífice tras rezar este domingo el tradicional Ángelus en el Vaticano.

8.20 | Prohibidas

Las autoridades mexicanas informaron que durante los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo se denunciaron 593 fiestas solo en Ciudad de México y a pesar de las restricciones impuestas por el coronavirus. Esta cifra supone un incremento del 2272 por ciento en relación con 2019.

7.44 | CABA

525 nuevos casos y 15 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 175.698 el número de contagiados y a 5903 el de fallecidos desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 25,1%: en el sistema de salud pública están en uso 113 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles.

7.20 | En la Argentina

6.54 | Relámpago

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, solicitaron que el país entre en estado de cierre total durante dos semanas ante el repunte de casos, que superaron los 6000 diarios. "Dado del aumento significativo y alarmante de la tasa de positivos y el número de pacientes graves, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, tiene la intención de proponer una resolución para un confinamiento total durante dos semanas", según un comunicado del Ministerio de Sanidad. a propuesta se centra en imponer un "cierre ajustado y breve que permitirá una rápida reapertura de la economía".

6.18 | Aprobación

El regulador suizo dio luz verde para que la farmacéutica Lonza Group empiece a producir la vacuna de Moderna en su planta en el país, según informó el periódico SonntagsZeitung. "En este momento se están llevando a cabo importantes trabajos preparatorios con el fin de aumentar las líneas de producción", dijo un portavoz de la planta. Está previsto que el regulador de medicamentos Swissmedic, que ya aprobó la vacuna de Pfizer y BioNTech, apruebe en breve la de Moderna.

5.49 | Capital japonesa

Tokio reportó 816 nuevos casos diarios un día después de que los gobernadores de la capital y de las prefecturas vecinas pidieran al gobierno que anunciara el estado de emergencia para combatir el reciente aumento de contagios. El primer ministro Yoshihide Suga se resiste por el momento a volver a imponer un estado como el que se introdujo en abril durante la primera ola.

5.21 | Tercera ola

Corea del Sur dijo estar conteniendo la tercera ola tras haber registrado el número de infecciones más bajo en casi cuatro semanas después del endurecimiento de las restricciones durante las fiestas de Año Nuevo. Ayer se reportaron 657 nuevos contagios, mucho menos que los 824 del día anterior, pero elevando el total de casos del país a 63.244, con 962 muertes. "La tercera ola de propagación está siendo contenida como resultado de la ampliación de las pruebas y el fortalecimiento de las medidas de distanciamiento social", dijo Sohn Young-rae, un alto funcionario de salud.

4.49 | Campaña

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que habían administrado 4.225.756 primeras dosis de vacunas contra el Covid-19 en el país y distribuido 13.071.925. El recuento y el número de personas que recibieron la primera de dos inyecciones corresponden a las vacunas de Moderna y de Pfizer/BioNTech, dijo la agencia.

4.11 | Combinación

Reino Unido permitirá, en ocasiones excepcionales, que sus ciudadanos reciban inyecciones de diferentes vacunas a pesar de la falta de pruebas sobre el alcance de la inmunidad que ofrece la mezcla de dosis. El gobierno dijo que la gente podría recibir un mix de dos vacunas por ejemplo si la misma dosis se agotara. "Si no se dispone de la misma vacuna, o si se desconoce el primer producto recibido, es razonable ofrecer una dosis del producto disponible localmente para completar el programa", explican las directrices.

3.40 | Demoras

Alemania registró 10.315 nuevas infecciones y 312 fallecimientos relacionados con el Covid-19, según el informe dado a conocer por el Instituto Robert Koch. El ente gubernamental explicó que estos indicadores solo son relativamente comparables con los valores computados las semanas anteriores, ya que en los días navideños y de cambio de año se realizaron menos pruebas. Además es posible que algunas oficinas presenten sus datos con cierto retraso en informes posteriores.

3.13 | Datos duros

Rusia reportó en las últimas 24 horas 24.150 nuevos casos en 84 regiones, incluidos 2613 (10,8 por ciento) asintomáticos. La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en la capital rusa (3851), en San Petersburgo (3738) y en la provincia de Moscú (1539). Con ello, son ya 3.236.787 los positivos en el país desde el inicio de la pandemia.

2.46 | Abierto

Arabia Saudita anunció la reapertura de sus fronteras y la reanudación de vuelos internacionales tras una suspensión de dos semanas debido a la aparición de una variante del nuevo coronavirus en Reino Unido y otros países. "La suspensión de todos los vuelos internacionales y de la entrada al reino por puertos terrestres y marítimos se levanta", comunicó el Ministerio del Interior.

2.22 | De emergencia

La India aprobó dos vacunas contra el coronavirus, una desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford y otra por la farmacéutica local Bharat Biotech. "Las vacunas del Serum Institute (AstraZeneca/Oxford) y Bharat Biotech fueron aprobadas para uso exclusivo en situaciones de emergencia", anunció a la prensa el responsable de la agencia de medicamentos, V.G. Somani. Su aprobación permitirá el inicio en los próximos días de la mayor campaña de vacunación en el país de 1300 millones de personas.

1.57 | Rebrote

Las autoridades en China hicieron pruebas a más de 4,4 millones de habitantes en la ciudad de Senyang, noreste del país, después de que descubrieran un nuevo foco de coronavirus. Sólo un caso resultó positivo y otro fue informado en otra ciudad distinta en la provincia de Liaoning. El país informó un total de ocho casos de transmisión interna, incluidos varios en la provincia nororiental de Heilongjiang, un bebé de 8 meses en Beijing, y uno en la provincia de Hebei, en las afueras de Beijing.

1.24 | En Los Ángeles

Las funerarias en la zona de alto contagio en el sur de California dicen haber tenido que rechazar a familias de personas fallecidas porque se están quedando sin espacio ante la acumulación de cadáveres. El jefe de la asociación de directores funerarios del estado afirma que las morgues se están llenando en momentos en que Estados Unidos se acerca a la cifra de 350.000 decesos.

1.00 | Otra vez

El primer fin de semana de 2021 comenzó con nuevas medidas de restricción en Francia, España, Tailandia y Grecia para intentar frenar la pandemia de Covid-19. Los países intentan así frenar los contagios a la par que comienza en la mayoría de los países afectados la vacunación, la esperanza más fuerte que tiene el mundo para detener el brote..

00.36 | Brasil supera los 7,7 millones de casos

El país registró 15.827 nuevos contagios por lo que alcanzó un total de 7.700.578 infecciones, según datos del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, 314 personas fallecieron por la enfermedad, lo que sitúa la cifra de decesos en lo que va de pandemia en 195.411.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

