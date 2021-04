Coronavirus: ¿Puedo vacunarme si recibí plasma de convaleciente?

Quienes tuvieron coronavirus y recibieron plasma de convaleciente o anticuerpos monoclonales como tratamiento deben esperar al menos 90 días para aplicarse cualquier vacuna contra el Covid, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Tal recomendación figura hasta como pregunta frecuente sobre la vacuna del Ministerio en su sitio web, aunque no es una consulta de rigor en los cuestionarios online para inscribirse en la vacuna de los distritos de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia.

El motivo es que actualmente se desconoce qué seguridad o eficacia puede tener la vacunación de Covid-19 en interacción con estos tratamientos, que se utilizan para otorgar anticuerpos contra el coronavirus. “Cuando uno le da al paciente inmunidad pasiva prestada, que es la que se administra en el caso del plasma o del suero equino, yo le paso anticuerpos que podrían influir en la respuesta inmunitaria activa que es la que deberíamos generar con la vacuna”, dice Elena Obieta, infectóloga y Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro.

Según explica, podría suceder que los anticuerpos que ya están pasivamente en el cuerpo “ataquen” al virus de la vacuna, de modo que no se genere la respuesta activa que se busca.

“No hay datos sobre qué pasa cuando vos administrás plasma con anticuerpos que no son propios del paciente y qué eficacia podría tener eso en combinación con la vacuna”, explica Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia y coordinador de la Red de Infectología de CABA. Según el especialista, se podría invalidar la respuesta. “Se trata de una medida de seguridad para que no haya solapamientos entre ambos”.

Ninguna otra vacuna

Obieta destaca que tampoco debe aplicarse ninguna otra vacuna (como podrían ser las de la gripe, el HPV o neumonía, por ejemplo) con menos de 14 días de intervalo con la del Covid-19. No por una cuestión de seguridad, si no porque si alguna da un efecto adverso no se sabría a qué vacuna imputárselo.

Si bien queda mucho por investigar, a fines de enero pasado el Ministerio de Salud definió en qué casos se puede administrar el plasma de convalecientes y el suero equino hiperinmune —dos tratamientos que siguen siendo experimentales— para lograr los mejores resultados durante el tratamiento de Covid-19.

El acuerdo técnico sobre el “uso apropiado” del plasma de convalecientes aconseja su aplicación en los pacientes mayores de 75 años con menos de 72 horas desde el inicio de los síntomas, sin criterios de gravedad (casos leves) y con diagnóstico confirmado de Covid-19.

En el Hospital Italiano de Buenos Aires se consensuó no tomar como estándar de cuidado el uso de plasma de convalecientes. Desde allí indican que eso aplica tanto a pacientes internados con enfermedades severas o moderadas o los pacientes ambulatorios con enfermedad leve.

En el caso del suero equino, se recomienda utilizarlo solo en pacientes con Covid-19 grave y sin que hayan pasado más de 10 días desde el inicio de los síntomas.