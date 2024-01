escuchar

El coronavirus continúa mutando y aún es un virus respiratorio con una importante presencia en todo el mundo, aunque, gracias a las estrategias de inoculación que llevaron a cabo los países ya no tiene un alto índice de mortalidad. Ahora, una de las variantes que más infecciones genera y ya fue registrada en 76 países es la JN. 1 Pirola, una subvariante de ómicron, que en la Argentina solo representa el 0,6% del total de casos, pero por lo que se vio en otras regiones tiene un potencial enorme para convertirse en el linaje predominante.

Los expertos consultados por LA NACION señalan que la nueva variante tiene un altísimo nivel de contagiosidad, aunque no demostró ser más letal. Creen que es importante el estudio de las variantes que surjan para poder ir actualizando las vacunas.

Hoy, indican, la Argentina está aplicando la vacuna Moderna bivalente que, si bien ofrece una gran “protección cruzada”, no fue diseñada para las subvariantes de ómicron que fueron apareciendo, como la XBB que hoy predomina en el país. A su vez, recomiendan mantener hábitos básicos de cuidado que son importantes y que con la pandemia se habían incorporado y luego se perdieron, como no saludar con un beso cuando una persona tiene síntomas y ventilar los ambientes.

Los expertos destacan la importancia de la vacunación, en especial para las personas mayores o con comorbilidades [e]LUCIO TAVORA - xh

“En las unidades de monitoreo ambulatorio en el territorio nacional el 36% de los individuos que se hisopan tiene coronavirus. Prácticamente no circula el virus de la gripe ni el sincicial respiratorio. Hoy todo individuo que tiene catarro tos o fiebre tendría que suponer que tiene coronavirus. La cepa que circula en la Argentina es la XBB con el casi 70% de los casos. La JN. 1 es solo el 0,6%. Lo que se está viendo en Europa y Estados Unidos con la JN. 1 no se ve aquí”, describe Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

López indica que en la institución que representa abrieron un consultorio de infectología para que los niños y adolescentes se puedan hisopar. Está ubicado en la calle Mansilla 3120 y funciona de lunes a viernes de 8 a 15.30.

El especialista agrega que la variante JN. 1 presenta una mutación que mejora la capacidad del virus para unirse al receptor en las células y aumenta la contagiosidad y la transmisión de la enfermedad, pero por ahora no se ve una mayor hospitalización.

En la Argentina se está aplicando la vacuna Moderna bivalente, diseñada para la variante ómicron y el virus ancestral

Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, señala que siempre que surge una nueva variante debe ser analizada, pero la gran pregunta hoy, al menos para la Argentina, es si se está utilizando la vacuna más eficaz para las variantes circulantes.

“En la Argentina estamos aplicando la Moderna bivalente, pero no es la que tiene XBB, tiene la variante original y la ómicron, pero no la XBB, a diferencia de la que se está usando ahora en Estados Unidos. De todos modos, es la mejor que tenemos, pero no es la que se está usando para la temporada 2024 en buena parte del mundo”, argumenta el especialista.

“Hoy la vacuna bivalente tiene un alto nivel de protección cruzada, pero si la JN. 1 empezara a crecer, esta vacuna no protegería muy bien a la población”, opina López.

El Infectólogo Hugo Pizzi resalta la importancia de estar vacunado para evitar cuadros graves. “El concepto técnico actual es lo que llamamos vacuna actualizada, ya no se cuenta si te diste cuatro o cinco dosis. Los mayores de 50 años tienen que colocarse las vacunas si ya pasaron seis o siete meses, lo mismo corre para las personas con comorbilidades. Está circulando mucho el Covid-19, hay que estar bien protegidos para evitar complicaciones”, asegura.

Por su parte, Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, explica que el coronavirus ya se agregó al menú de virus habituales con los que se convive, aunque en este caso el virus no tiene estacionalidad. “Es aleatoria su presentación, no solo crece en invierno, sino que esta presente durante casi todo el año. Por ahora, gracias a las vacunas no está representando un gran desafío, pero sigue siendo un virus respiratorio que puede generar enfermedad grave. Una persona con síntomas debería evitar entrar el contacto con otras personas, usar barbijo y ventilar los ambientes. Y las personas mayores o con comorbilidades sí deberían hacer una consulta y testearse en caso de presentar síntomas”, sugiere la especialista.

“Tenemos que aprender a cambiar nuestros hábitos y mantenerlo en el tiempo. Ahora todos dan un beso aunque estén engripados. Todas las acciones de cuidado son importantes”, agrega Casnueva Martínez.