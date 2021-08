Covid-19: ¿Cambiaron los síntomas de la infección desde que la delta es la variante más extendida en gran parte del mundo?

NUEVA YORK (The New York Times).- Hasta hace dos años, una tos o un estornudo no eran causa de preocupación para nadie, pero ahora cualquier síntoma, por leve que sea, nos deja una pregunta retumbando en la cabeza: ¿Tendré Covid?

A principios de la pandemia, aprendimos cuáles eran las señales típicas del contagio: pérdida del gusto y el olfato, fiebre, tos seca, fatiga y falta de aire. ¿Pero sigue siendo así más de un año después? ¿Cambiaron los síntomas desde que la variante delta es la forma más extendida del virus en gran parte del mundo?

Sobre este tema hay pocos datos ciertos y mucho por dilucidar. Algo que sí se sabe con certeza es que los no vacunados representan a casi todos los casos de hospitalización por Covid-19, lo que quiere decir que fueron más propensos a desarrollar síntomas graves, como problemas para respirar, y dolor o presión persistente en el pecho. Actualmente, en los lugares de Estados Unidos con niveles más bajos de vacunación, como Luisiana, Texas o Arkansas, los niños no vacunados y los adultos jóvenes terminan en el hospital en porcentajes más altos que en momentos anteriores de la pandemia. Y los investigadores todavía no saben si la delta es la única responsable de esos graves síntomas, o si se deben al auge de contagios entre los niños, que a su vez deriva en un mayor número de internaciones.

Esta cepa es casi dos veces más transmisible que las versiones anteriores del virus y tan contagiosa como la varicela. Una vez que ingresó al cuerpo, se replica velozmente y se aloja en grandes cantidades en la nariz y garganta de los infectados, otro de los factores de su elevada contagiosidad.

El doctor Andrew T. Chan, médico epidemiólogo del Hospital General de Massachusetts, es uno de los investigadores principales del proyecto Estudio de Síntomas Covid, una aplicación telefónica que ya se han bajado millones de personas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Suecia y donde cada una de ellas va haciendo un monitoreo y un registro de sus síntomas. Según Chan, los datos preliminares del estudio –que aún no ha sido publicado en una revista científica con el proceso de revisión por pares– sugieren que los vacunados están bien protegidos contra la delta. Las infecciones posvacunación, además de inusuales, tienden a producir síntomas más leves y durante menos tiempo.

En este momento, casi el 90% de los adultos de Gran Bretaña ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y en Estados Unidos ese guarismo se ubica alrededor del 71%.

Señales

Entre los adultos inoculados, “los síntomas que estamos viendo últimamente son muchos más parecidos a los de un resfrío común”, dice Chan. “Muchos pacientes siguen informando que tienen tos, pero también vemos mayor frecuencia de otros síntomas, como secreción nasal y estornudos”. Los dolores de cabeza y de garganta son otras de las principales quejas, agrega el médico. Por otro lado, hay una disminución de los pacientes que reportan fiebre o pérdida del gusto y el olfato.

Chan dice que los investigadores comenzaron a notar que los pacientes reportaban síntomas más leves justo en el momento en que la delta empezó a ser prevalente en Gran Bretaña, hacia finales de mayo, que también coincidió con la masificación del programa de vacunación en ese país.

En la ciudad de Nueva York, donde el 67% de los adultos están completamente vacunados, los pediatras dicen estar observando en los niños muchos de los mismos síntomas que ven desde el comienzo de la pandemia, y que los casos más graves tienden a darse entre los adolescentes no vacunados, especialmente en aquellos con enfermedades preexistentes, como diabetes u obesidad. Algunos chicos pequeños o en edad escolar también pueden enfermarse gravemente de Covid-19, pero no siempre queda claro por qué un niño se enferma mucho más que otro, señala la doctora Sallie Permar, pediatra en jefe del Hospital NewYork-Presbyterian de la Escuela de Medicina Weill Cornell. Fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza y de garganta son “el cuadro típico” de Covid en niños con síntomas, agrega la especialista.

Consejos médicos

La recomendación médica es que si su hijo tiene algún síntoma potencial de Covid, incluidos problemas gastrointestinales, lo mejor es testear al grupo familiar y luego quedarse en casa hasta confirmar que todos den negativo, dijo el doctor Adam Ratner, director de la división de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en Hospital de Niños Hassenfeld del Centro Langone de la Universidad de Nueva York. “Es una de las formas de asegurarnos de que las escuelas sean un lugar seguro”, agrega el pediatra.

Los testeos también son esenciales para los adultos, aclaran los expertos. Por más que hayan sido vacunados y tengan síntomas leves, es mejor hisoparse. Los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) creen que los vacunados de todos modos pueden contagiar a otras personas

“Es un momento para ser humildes sobre el hecho de que esta es una nueva variante. Todavía estamos aprendiendo “, dice el doctor Mark Mulligan, director del Centro de Vacunas de Langone y jefe de infectología del Hospital de la Universidad de Nueva York. “Mejor pecar de exceso de cautela y testearse ante la menor duda.”

(Traducción de Jaime Arrambide)

Christina Caron