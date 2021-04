Restricciones por el coronavirus en Bariloche: imponen medidas con el 100% de las UTI ocupadas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas y un porcentaje semanal de aumento de casos nuevos de coronavirus del 63%, la gobernadora rionegrina Arabela Carreras anunció hoy nuevas medidas restrictivas para San Carlos de Bariloche. Entre ellas, la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y la prohibición de las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia mañana y se mantendrán hasta la medianoche del 13 de mayo. La resolución del Ministerio de Salud de Río Negro también contempla que la circulación de personas solo podrá realizarse entre las 7 y las 20, con excepción de los trabajadores esenciales.

Los comercios, restaurantes, bares, cafés y heladerías podrán funcionar entre las 10 y las 19. También se suspende la actividad en gimnasios, natatorios y otros lugares cerrados donde se practique actividad física.

“Decidimos hacer una fuerte restricción horaria en la circulación porque hay muchas personas que se reúnen informalmente. También decidimos restringir la circulación de personas hacia y desde las escuelas. Hemos demostrado que los chicos, docentes y jóvenes no se contagian en la escuela, los protocolos escolares están funcionando muy bien y por eso seguimos sosteniendo la escolaridad en toda la provincia. Sin embargo, en este momento de extrema delicadeza en materia epidemiológica, necesitamos que se disminuya la circulación, por eso se frenan todas las actividades incluida la presencialidad en las escuelas”, aseguró hoy Carreras.

Los principales referentes y jefes de terapia intensiva del sector sanitario local habían brindado ayer una conferencia de prensa en la que afirmaron que la situación en Bariloche es “absolutamente crítica”. Las 57 unidades de terapia intensiva de la ciudad están ocupadas y hay pacientes esperando para entrar en terapia. En ese sentido, los pacientes con Covid-19 representan entre el 90 y el 95%.

Limitar actividades

“Le pedimos a la población que limite todo lo posible sus actividades. Es una enfermedad que no habla solo de los individuos, sino del comportamiento colectivo”, indicó Leonardo Gil, director del Hospital Zonal. A modo de ejemplo, Gil dijo que este lunes, en el hospital atendieron a 270 personas con problemas respiratorios y hubo 120 positivos detectados en los tests rápidos. De esos pacientes, el 80% tiene menos de 40 años. La situación de “cuello de botella” también abarca al Sanatorio San Carlos y al Hospital Privado Regional de Bariloche (HPR).

La situación es crítica en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche Marcelo Martinez - LA NACION

“La situación en estos últimos tres días no ha cambiado y las 57 camas de terapia intensiva están ocupadas, con seis personas esperando ingresar. Y esto no se trata solo de ocupación de camas porque la mortalidad de este virus una vez que la persona ingresa a la terapia intensiva, muchas veces es superior al 60%, es decir, que la única manera de que no siga evolucionando es que la gente no se contagie, por eso pido a la comunidad que acompañe estas medidas”, dijo hoy Gil, que participó de la conferencia de prensa junto a la gobernadora, los intendentes de Bariloche y de Dina Huapi, Gustavo Gennuso y Mónica Balseiro, y la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor.

Se calcula que actualmente la circulación viral en Bariloche es del 60%. A su vez, ayer había 1551 casos activos en Bariloche, mientras que hace 15 días, el 13 de abril, había 1077 casos activos, y hace un mes, el 30 de marzo, había 594 activos.

“En los últimos 14 días respecto de los 14 días previos, la razón de casos (es decir, el cociente entre el total de casos confirmados de las últimas dos semanas y el total de casos confirmados en las dos semanas previas) no debería ser superior a 1.2 y Bariloche tiene alrededor de 1.96. Y la incidencia no debe ser mayor a 150 y Bariloche tiene 1271. Estos valores ponen en rojo a la ciudad y generan una tensión en el sistema de salud insostenible en el tiempo”, afirmó Gil.

Del mismo modo, Gil alertó sobre la edad promedio de las muertes por coronavirus, que en 2020 estaba por encima de los 60 años. “Hoy los pacientes que ingresan a terapia tienen entre 54 y 56 años, es decir, que va bajando el promedio de edad”, advirtió.

Además de las nuevas medidas restrictivas que regirán hasta el 13 de mayo, la gobernadora y la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro dieron a conocer hoy un amplio operativo de control, que estará a cargo de la Policía de Río Negro y las fuerzas federales.

El operativo abarcará las ciudades de Bariloche y Dina Huapi (está a 15 kilómetros y hay mucha circulación diaria entre ambas localidades) y estará dividido en cuatro regiones: zona este (a cargo de la Policía de Río Negro y su Brigada Montada, con la Policía Federal), zona centro (Policía de Río Negro y Prefectura Naval), zona oeste y Dina Huapi (Policía de Río Negro, la Brigada Rural y la PSA) y zona sur: Policía de Río Negro y Gendarmería Nacional.