Covid-19: el CEO de Moderna dijo que las vacunas existentes tendrán problemas de eficacia frente a la variante ómicron

Mientras la nueva variante del Covid-19, ómicron, preocupa y ocupa a científicos, epidemiólogos, funcionarios en todo el mundo, el CEO del laboratorio Moderna, Stéphane Bancel, aseguró hoy que “las vacunas existentes”, incluida la propia, “serán mucho menos eficaces” para hacerle frente. Además, advirtió que pasarán meses antes de que las empresas farmacéuticas puedan fabricar a gran escala nuevas inoculaciones para neutralizar su avance.

“Las vacunas existentes serán mucho menos eficaces para hacer frente a ómicron que a las anteriores cepas de coronavirus (...) Creo que no hay ningún ámbito en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante delta”, dijo Bancel en una entrevista con el medio estadounidense Financial Times.

Tras ello agregó: “Tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado tienen una visión parecida y dicen: ‘Esto no va a ser bueno’“.

La cepa B.1.1.529, u ómicron como fue llamada, se detectó por primera vez en África, donde el porcentaje de vacunación es el más bajo, con apenas el 4% de la población inoculada. La variante parece tener una gran cantidad de mutaciones, unas 50, en la proteína de pico del coronavirus. Esto podría determinar que su propagación sea más fácil ya que se trata de un cambio en la proteína que interactúa con las células humanas para invadirlas y así comenzar a replicarse en el cuerpo humano.

Ante la alarma desatada, la Organización Mundial de la Salud confirmó que es considerada una cepa preocupante, si bien aún no hay indicios de que cause una enfermedad más grave que la desarrollada hasta ahora. De acuerdo con expertos sudafricanos, al igual que con otras variantes, algunas personas infectadas no presentan ningún síntoma.

Sin embargo, Bancel indicó que los científicos estaban preocupados porque la proteína de pico, en donde se dan las mutaciones, es en la que se enfocan las vacunas actuales para estimular el sistema inmunológico del cuerpo humano para combatir el Covid.

Los dichos del CEO de Moderna causaron preocupación entre los inversores en Europa y Asia, donde bajaron los precios de las acciones y del crudo. El índice de acciones europeo Stoxx 600 cayó alrededor de un 1,3 por ciento, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido, el Dax de Alemania y el Cac 40 de Francia cayeron aproximadamente el mismo margen. El índice Hang Seng de Hong Kong fue un 2,3% más bajo.

Frente a este panorama, Moderna y Pfizer están trabajando ahora en nuevas vacunas para atacar la variante ómicron. Al respecto Bancel aseguró que las conclusiones de cómo se desempeñaron las vacunas existentes contra la nueva variante y si causaron una enfermedad grave deberían estar disponibles en dos semanas.

La nuevas vacunas

Sobre el desarrollo de nuevas vacunas contra la variante, Bancel dijo que no va a haber producción a gran escala hasta mediados del año que viene, por lo que sugirió que deberían darse refuerzos a ancianos o personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

“[Moderna] y Pfizer no pueden recibir mil millones de dosis la próxima semana. Las matemáticas no funcionan. Pero, ¿podríamos sacar los mil millones de dosis para el verano [boreal]? Claro“, dijo Bancel sobre lo que podría ocurrir a mediados de 2022.

Por otra parte se refirió a las críticas que reciben los laboratorios por no asistir a África con stock de dosis contra el coronavirus, lo que según los científicos permitió el desarrollo de las mutaciones en la nueva cepa por la baja vacunación.

Bancel le echó la culpa a los países ricos por exigirle a Moderna el mayor porcentaje de producción de vacunas. “Esta fue principalmente una decisión política de los países ricos. En los EE. UU., nos dijeron que no teníamos más remedio que darles el 60% de nuestra producción. Esa no fue una decisión de Moderna, fue una decisión del gobierno de Estados Unidos“, se excusó.

Además explicó que si bien se cooperó con el fondo Covax, que dona dosis a los países de menor recursos, dijo que África no cuenta con una infraestructura para recibirlas y mantenerlas en frío.