Covid-19: Fernán Quirós habló de la devolución de dosis de Sputnik V y acordó con un pedido de Graciela Ocaña

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió hoy a la devolución que hizo la Argentina, a pedido del fabricante de la Sputnik V, de más de 1.3 millones de dosis del segundo componente del fármaco. El funcionario lamentó la falta de vacunas y coincidió en parte con los dichos de la candidata a diputada Graciela Ocaña, quien pidió que se apliquen “vacunas alternativas”.

“No tenemos nada de información más allá de lo público, en el Cofesa nos comunicaron el recall [la devolución], pero no sabíamos el motivo, no puedo agregar mucho más”, dijo Quirós en diálogo con radio Urbana. Tras ello lamentó que se haya tenido que devolver esa cantidad de vacunas cuando se da un faltante importante de segundas dosis para completar el esquema de vacunación de miles de porteños.

“Alrededor de 120 mil personas no recibieron la segunda dosis de Sputnik V y ya se cumplió el plazo”, explicó y detalló: “Con ese número de Sputnik V [las 1,3 millones devueltas] hubiéramos estado muy bien, pero se llamó al recall”.

No obstante, se mostró positivo por la producción de esa vacuna en el país: “Estamos esperando que se libere un lote muy grande que envasó Richmond y que está por ser liberado”.

Además, Quirós fue consultado por la propuesta de la precandidata a diputada Graciela Ocaña, quien días atrás hizo un pedido a las autoridades nacionales y afirmó en sus redes sociales: “Sería conveniente suspender las compras y toda la elaboración de estas vacunas e ir a vacunas que están aprobadas, incluso como puede ser la de AstraZeneca como Moderna, las vacunas chinas que también están aprobadas por la OMS”.

Al responder, el funcionario dijo que Ocaña lo había llamado para aclararle sus dichos y que él acuerda con usar vacunas alternativas ante la dificultad de no conseguir segundas dosis. “A mí me comentó que lo que propone es que no tiene sentido seguir aplicando primeras dosis de Sputnik en esta dificultad y que cree que hay que usar las alternativas, con esto estoy de acuerdo”, indicó.