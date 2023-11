escuchar

En los últimos días, los inconvenientes con la venta de medicamentos por cobertura se agudizaron en las farmacias bonaerenses, sobre todo en las localidades o pueblos con menos oferta que en las grandes ciudades, debido al cambio de condiciones en la provisión y la cadena de pagos que está provocando la crisis económica.

“Varían mucho los precios de los medicamentos (había un acuerdo de valores definido por el Gobierno que cambió a partir del 31 de octubre), las droguerías modificaron las condiciones de venta con una reducción en los tiempos de pagos o descuentos a las farmacias y hay, también, una limitación de la cantidad disponible de productos para la reposición. Es la suma de estos factores lo que está generando complicaciones en el trabajo diario. Si esto se sostiene, las farmacias chicas no podrían sostenerse”, indicaron a este medio hace instantes desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Colfarma).

En territorio bonaerense hay unas 4600 farmacias; entre el 85 y 90% son pequeñas o medianas (unipersonales o familiares). No son cadenas, ni farmacias sindicales ni pertenecen a una sociedad anónima. En estos casos, al comprar por grandes volúmenes, los proveedores mejoran las condiciones.

“Hay muchas farmacias que no están pudiendo sostener los plazos de pagos en el actual contexto: pagarles a las droguerías a entre 15 y 20 días por medicamentos que cobran de las coberturas a entre 60 y 90 días. [La suspensión de la dispensa por algunas coberturas en los últimos días] no es una medida que dispuso el colegio [por Colfarma], sino de los propios farmacéuticos frente a este problema –explicó Alejandra Gómez, presidenta de la entidad–. Como colegio profesional estamos advirtiendo sobre esto a las autoridades y los financiadores para acortar los tiempos de pagos. Estamos en un momento de inflación alta y la cadena de pagos se está cortando porque las farmacias no pueden comprar. Recién este mes estamos terminando de cobrar los medicamentos que dispensamos por cobertura en julio.”

A diario, a las autoridades del colegio le llegan avisos de profesionales de distintos lugares de la provincia. El conflicto no es homogéneo y está teniendo más impacto en los pueblos o las localidades con muy poca cantidad de farmacias que en las ciudades más grandes, donde hay más oferta y cadenas. “Hay muchos convenios con obras sociales y prepagas que están dentro de los plazos de pago, pero estamos conversando con todos para tratar de encontrar una solución”, indicó Gómez.

Cuestión de plazos

Plantean que si las obras sociales nacionales o provinciales, como IOMA o PAMI, que representan alrededor del 80% de las dispensas en las farmacias bonaerenses, disminuyeran a un mes sus plazos de transferencia de lo facturado por sus afiliados les daría a las farmacias pequeñas y medianas más oxígeno para cumplir con los plazos que demandan las droguerías. Desde IOMA señalaron también que están manteniendo reuniones para revisar los convenios.

“Con una inflación normal, se puede sostener la prestación con una cadena de pagos como la actual, pero con esta presión sobre los costos, está siendo muy difícil o imposible para alrededor de un 85% de las farmacias en la provincia de Buenos Aires”, continuaron desde Colfarma.

Ante la consulta, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) ratificó que “hay lugares” donde está suspendida la dispensa en las farmacias “con algunas obras sociales que no se ajustan a pagar en tiempos razonables”.

“El sostenimiento de la seguridad social con los financiadores será posible en tanto y en cuanto abonen a 30 días como máximo lo que les facturan las farmacias por sus afiliados. Más allá de ese plazo, no dan los costos para atender por cobertura”, dijo Ricardo Pesenti, presidente de la COFA.

Por el momento, la entidad que nuclea a propietarios de farmacias no cuenta con mayor detalle de dónde o por qué coberturas se están dando los inconvenientes.

En cuanto a cuál se considera un plazo “razonable” de pagos para el sector, precisaron que, en este contexto, no debería ser más de 30 días. “Hoy, hay pagos a entre 90 y 100 días”, se aclaró.

