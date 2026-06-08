Crueldad animal: denuncian penalmente a dos universitarios por matar a un coipo entre risas y publicar el video

Durante el fin de semana, dos jóvenes marplatenses publicaron un video en el que mostraron cómo acorralaron y mataron a patadas a un coipo que habían encontrado el viernes por la noche en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En la grabación se observa cómo ambos individuos se reían y hacían bromas mientras acababan con la vida del roedor.

“Alta comida son. Alta nutria, compa. Vamos a matarla que la hacemos escabeche”, decían en el video. Golpe tras golpe, el animal se retorcía sobre el suelo, pero no lograba escapar. En paralelo, se escuchaba la voz de una mujer que, sin éxito, les pedía que se detuvieran.

En los días posteriores, el video escaló rápidamente en redes sociales hasta volverse viral y provocar una indignación generalizada. No solo quedó en evidencia el hecho, sino también la identidad de los agresores. Ellos mismos se filmaron y subieron el material a sus perfiles. Los presuntos responsables fueron identificados como Bautista B. e Imanol S., dos jóvenes universitarios que viven en la ciudad bonaerense. Este lunes por la mañana, el Municipio de Bahía Blanca se presentó como parte denunciante en una causa penal contra ellos.

Mariana Sierra, directora del área de Salud Animal y Zoonosis, explicó a medios locales que la administración tomó conocimiento del caso a través del video viral difundido por la organización proteccionista Alianza Animal. “Automáticamente nos comunicamos con ellas para ver si habían radicado la denuncia formal y si contaban con todos los elementos. Nos pusimos a disposición y tratamos de colaborar en la búsqueda del cuerpo del coipo para una eventual necropsia, algo que no fue posible. Al mismo tiempo, nos presentamos como particular damnificado en la causa porque queremos formar parte activa de este caso”, señaló Sierra.

El coipo es herbívoro y se alimenta principalmente de tallos y hojas de plantas acuáticas Xavier Martín

El coipo (Myocastor coypus) es un roedor semiacuático parecido a la nutria que habita en América del Sur, donde cumple un rol importante en los ecosistemas acuáticos. Es muy común encontrarlo entre humedales en la Argentina, aunque muchas veces llega a las ciudades. Es herbívoro, se alimenta principalmente de tallos y hojas de plantas acuáticas. De acuerdo con Sierra, este roedor no representa un riesgo directo para las personas.

La reacción de la comunidad digital fue inmediata y de rechazo absoluto. En Bahía Blanca, vecinos y activistas se manifestaron en redes y en medios locales para exigir justicia y reclamar políticas más firmes de protección animal. “Nos llaman frecuentemente cuando alguien avista alguno de estos bichitos. Nosotros vamos y lo reubicamos. No representan ningún tipo de riesgo”, añadió Sierra.

EL MUNICIPIO SE PRESENTÓ EN LA CAUSA DE MALTRATO ANIMAL CONTRA UN COIPO: "SON ANIMALES TOTALMENTE INDEFENSOS"



La directora del área de Salud Animal y Zoonosis, Mariana Sierra, explicó que se enteraron de la situación a raíz de las publicaciones de @alianzanimal e inmediatamente… pic.twitter.com/kqtJkp1Dhb — apepe (@apepe_bahia) June 8, 2026

Numerosos usuarios comenzaron a difundir los nombres y fotografías de los acusados, incluso su localidad de origen. Circularon carteles virtuales de “se busca” con sus datos personales, lo que intensificó la presión social. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos por Maltrato Animal, a cargo del agente fiscal Santiago Garrido.

Organizaciones proteccionistas remarcaron que este episodio refleja la necesidad de reforzar campañas de concientización sobre el respeto a la fauna silvestre y de aplicar sanciones ejemplares en casos de crueldad animal.