Viajes al exterior: Qué recomiendan las agencias de turismo frente a las nuevas restricciones

Otra vez miles de argentinos están varados alrededor del mundo por la nueva disposición del Gobierno que redujo el ingreso de pasajeros a solo 600 por día para intentar evitar que ingrese la variante delta del coronavirus. Las historias de quienes viajaron por trabajo o placer al exterior y ahora no saben cómo volver son una especie de ventana hacia el futuro para los que tienen un pasaje vigente para los próximos días. La gran mayoría de los vuelos fueron suspendidos o reprogramados, pero si aún está activo, las agencias de viajes recomiendan, si es posible, modificar la fecha del vuelo o abrir el pasaje.

El DNU presidencial establece que esa restricción será hasta el 9 de julio, sin embargo, todos los operadores turísticos estiman que se va a prorrogar. Según explican, algunas aerolíneas permiten un cambio sin cargo, pero solo para el corto plazo, como de una semana a la otra, algo que en este escenario no tiene mucho sentido. La otra posibilidad, y la más requerida, es dejar el pasaje abierto, pero algunas aerolíneas cobran un extra.

Llegada de vuelos a Ezeiza Gerardo Viercovich

También sucede, a diferencia del año pasado, que los países que ya retomaron cierta normalidad no tienen en cuenta los cambios de último momento por decisiones gubernamentales del país de procedencia del pasajero, por lo que de todos modos les cobran la estadía.

Aldana Fiore, socio gerente de Viaje Listo, una agencia de viajes que ofrecer un servicio personalizado a sus clientes, explica que a la gran mayoría les cancelaron los vuelos, porque si no entran los aviones, tampoco salen. Además, los aviones disponibles tienen un cupo limitado y no pueden llenar todas sus plazas.

“Muchos tienen los vuelos cancelados. A esos se les sugiere que lo dejen abierto y no fijen fecha inmediata. No sabemos si esto va a durar solo hasta el 9 de julio. A nosotros nos avisan un día antes si el vuelo sale o no porque deben esperar la autorización de las autoridades argentinas para ver si pueden despegar, por eso es complicado planificar. Ahora hay menos margen para reubicar pasajeros que el año pasado y los aviones no pueden ir llenos, sino que redujeron los lugares disponibles en un 25%”, señala Fiore.

Matías Bagnatto, de 30 años, tenía un viaje planeado para mañana. Su destino iba a ser Miami y luego Nueva York, pero le cancelaron el pasaje y también se esfumaron sus ganas de viajar.

“La verdad que no tengo ganas de ir sin saber cuándo voy a volver. Como casi todo el mundo tengo los días contados en el trabajo y no puedo arriesgarme a volver dos semanas después. Es impresionante como uno renueva las ilusiones y la pandemia te las vuelve a pinchar. Hay cosas peores, por supuesto, pero bueno, hace años que no viajo ni me tomo unas vacaciones”, relata Bagnatto.

Desde las agencias de viajes señalan que dependerá de cada aerolínea cobrar, o no, el cambio de pasaje Gerardo Viercovich

Fiore agrega que para aquellos que no se les canceló el vuelo, pero desean reprogramarlo, dependerá de la aerolínea si van a tener que abonar una diferencia, o no. “Hay aerolíneas que te cobran porque es un problema ajeno a ellos. Por ejemplo, en American Airlines te dan un margen de una semana para cambiar el pasaje sin abonar una diferencia de tarifa, pero si lo pasás para noviembre ya tenés que pagar un recargo. Lo que recomendamos es dejar el pasaje abierto y esperar a que el panorama esté más claro. Otro tema, en cuanto a los recargos, es que, por ejemplo, con los hoteles en lugares donde la pandemia ya mermó, como Estados Unidos, no te contemplan los cambios y te suelen cobrar la estadía o la cancelación”.

“Tengo que viajar por trabajo la semana que viene. Por ahora no me lo cancelaron, pero no sé si irme. Por lo que veo se puede demorar varias semanas para volver porque hay un efecto embudo tremendo. Esto pone en pausa nuevamente todo lo que tiene que ver con lo laboral en el exterior. Ojalá esta sea ya la última vez que pase y empecemos a salir de esto de una vez por todas”, dice Mauro Fiori, de 36 años, que tiene un viaje programado para ir a Ciudad de México.

Desde Despegar.com, una de las agencias de viajes más importantes de la Argentina y la región, aseguran que reciben a diario consultas de los viajeros para confirmar los vuelos, reprogramarlos o adelantar el regreso al país.

“Como siempre, seguimos de cerca las medidas y regulaciones que están aplicando las autoridades para adecuarnos de manera oportuna. Sin embargo, la situación es complicada porque hoy hay pocas opciones de cambio ya que dependemos de la disponibilidad de vuelos, que está muy limitada para los próximos días. En Despegar desde el inicio de la pandemia estamos trabajando con todos nuestros socios y proveedores para poder acercarles a nuestros viajeros las mejores opciones disponibles y resolver sus inquietudes y requerimientos. Es muy importante contar con información clara y previsible, para que todo el sector pueda adaptarse al contexto”, explicaron fuentes de la empresa.

Desde Despegar dicen que cada caso es particular e intentan contemplar las circunstancias de cada viajero. “Dada la coyuntura que atravesamos con el impacto de la pandemia, nuestros proveedores están contemplando en la mayoría de los casos políticas de flexibilidad, que incluyen boletos abiertos en el caso de los vuelos sin pago de penalidad y sujetos a diferencia de tarifa, y reprogramaciones o vouchers por el valor de la reserva para otros productos no aéreos. Nuestros clientes pueden acceder a toda la información referente a sus viajes a través de la sección Mis Viajes, dentro del perfil de Despegar de cada uno, disponible tanto en el página web como en la app. En estos momentos estamos acompañando a todos nuestros viajeros para que puedan resolver sus dudas o situaciones con respecto a los viajes que tienen gestionados”.