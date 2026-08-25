De un patio en Moreno a un bioparque: crió a un ñandú desde que era pichón, pero socorristas debieron rescatarlo después de que se lesionara

Un ejemplar de ñandú fue rescatado en la localidad de Moreno y trasladado al Bioparque de La Plata para evaluar la incorporación a su hábitat natural, si se cumplen las condiciones necesarias para reinsertarse al ecosistema.

Un ejemplar de ñandú fue rescatado en Moreno Estrella Herrera

El ñandú, según consta en la publicación en redes sociales de un diario local, fue adquirido por un vecino que lo encontró cuando era un pichón y lo crio en su propiedad, donde el ave creció de tamaño.

A raíz de una aparente lesión de animal, se dio aviso sobre el estado de salud y se decidió el traslado al espacio especializado que funciona en el Bioparque, del que participaron Guardaparques, el área de Fauna Silvestre de la Provincia de Buenos Aires y el Bioparque de La Plata.

El rescate de un ñandú en La Plata

Allí, el animal fue atendido por especialistas, que evaluarán su estado y determinarán si puede ser liberado nuevamente en su hábitat.

A través de un video, que se difundió en la red social Facebook, se puede ver a un ñandú que, luego de ser trasladado en un cubículo de madera, es liberado en un espacio verde y camina sin dificultades por el perímetro del lugar.

La liberación del animal es el objetivo final, luego de que reciba los cuidados específicos, según su peso, contextura y edad.

Habitualmente, en los centros especializados de rescate, los ejemplares reciben la atención veterinaria necesaria y los estudios específicos según el caso, con miras a que, transcurrido el período de recuperación, el animal vuelva a su entorno natural, a veces con minitoreo a distancia.

El ñandú liberado en el Bioparque de La Plata

Cómo trabajan los veterinarios que recuperan especies

Con diferentes matices, los centros de recuperación de especies suelen proceder de manera similar una vez que ingresa un animal rescatado, dado que se activa un mecanismo de trabajo específico, que sigue con una evaluación visual y clínica del caso.

Posteriormente, la etapa de rehabilitación se enfoca, según la situación del animal, en un tratamiento sobre la enfermedad o en un proceso de rehabilitación de los comportamientos naturales.

Finalmente, se traslada al ejemplar al sitio de reinserción seleccionado que, habitualmente, coincide con una reserva natural.