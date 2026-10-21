Deberá pagar US$25.000 millones: condenan a Meta por engañar a consumidores sobre su privacidad

Un juez de Nuevo México condenó el miércoles a Meta a pagar US$25.000 millones luego de que un jurado determinara que la compañía tecnológica —dueña de Instagram y Facebook— había engañado a sus consumidores. Es un caso que derivó de las acusaciones contra la consultora consultora política Cambridge Analytica, que obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento durante la campaña presidencial de Donald ​Trump de ⁠2016.

El fiscal general del estado ​había demandado a Meta en 2021 tras revelarse que la consultora británica había recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios ​de Facebook a través de una aplicación de terceros. El estado acusó a Meta de mentir a los usuarios de Facebook en Nuevo México sobre quién tenía acceso a sus datos, cómo gestiona la empresa el discurso de odio y la desinformación publicada en la plataforma, así como otras políticas internas.

La empresa sabía que terceros tenían un amplio acceso a los datos personales de los usuarios y toleraba el discurso de odio u otros contenidos nocivos cuando ello beneficiaba a sus resultados económicos, acusó el estado.

El 25 de septiembre, el jurado determinó que 26 de las 29 declaraciones realizadas por la empresa y sus directivos sobre estas cuestiones eran engañosas. Determinó también que la empresa cometió más de 43 millones de infracciones de las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, basándose en el número de usuarios de Facebook o residentes de Nuevo México que constituían la audiencia de cada declaración engañosa.

La legislación estatal permite imponer una multa de hasta US$5.000 por infracción y establece que la totalidad de los fondos se destine al sistema educativo de Nuevo México, dijo a los medios presentes el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, tras el veredicto.

En una vista celebrada el 1 de octubre, Randi McGinn, abogada de ‌Nuevo México, había solicitado a Mathew que concediera al estado una indemnización de ⁠entre UD$35.000 millones y US$40.000 millones, alegando que ello estaría ⁠respaldado por las garantías constitucionales estadounidenses sobre el debido proceso y por el veredicto del jurado.

“Este tribunal debería dirigirse a Meta en el único lenguaje que entiende, que es el dinero y el valor de sus acciones”, dijo McGinn.

En los escritos presentados ante el tribunal, Meta instó a Mathew a limitar las sanciones a US$3450 millones, alegando que una sanción más alta podría ahuyentar a las empresas del Estado. La defensa de la empresa argumentó en los escritos presentados ante el tribunal que las pruebas demostraron que Meta no vende datos de usuarios y que Nuevo México no probó que algún consumidor haya sido realmente engañado.

Con información de Reuters