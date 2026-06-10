Del Covid a la oncología: las vacunas de ARNm se perfilan como clave contra los cánceres más letales

CHICAGO (Reuters).- Los tratamientos basados en la misma tecnología de ARNm de las vacunas contra el COVID-19 están mostrando un beneficio duradero frente al melanoma, un cáncer de piel mortal, y resultados prometedores en cánceres de páncreas y cerebro que antes se consideraban impenetrables al ataque del sistema inmunitario.

Los aparentes avances en las vacunas contra el cáncer, consideradas una de las áreas de investigación oncológica de más rápido crecimiento, se conocen mientras funcionarios estadounidenses envían señales contradictorias sobre las ventajas y la seguridad de esta tecnología.

Este mes, en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO por su sigla en inglés) celebrada en Chicago, se presentaron más de 130 estudios centrados en este tipo de iniciativas.

A la vanguardia estaban Moderna y Merck, cuyo tratamiento, que combina un potente fármaco de inmunoterapia con una vacuna experimental contra el cáncer basada en ARNm y diseñada a medida, controló el melanoma durante cinco años.

El resultado se considera un hito en los esfuerzos por crear vacunas personalizadas que entrenen al sistema inmunitario en la lucha contra el cáncer.

Las empresas están probando terapias basadas en ARNm en nueve ensayos clínicos, tanto grandes como medianos, para cánceres de pulmón, riñón, vejiga y páncreas, y es posible que este año tengan resultados preliminares de su gran prueba de confirmación para el melanoma.

En otros casos, años de investigación inicial en universidades y centros médicos avanzaron hasta convertirse en programas de desarrollo en empresas farmacéuticas como Roche y BioNTech.

La firma de investigación de mercado Vision Research Reports proyecta que el mercado de vacunas personalizadas contra el cáncer, impulsado en gran medida por la tecnología de ARNm, podría alcanzar los US$8500 millones anuales para 2034.

En el caso de las enfermedades infecciosas, ciertas vacunas pueden enseñar al sistema inmunitario a reconocer y atacar el virus, ofreciendo una protección duradera.

“Ese principio ahora se puede aplicar al cáncer, y eso representa un gran avance”, dijo Eliav Barr, director médico de Merck.

Los avances se dan pese a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, liderado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., recortó US$500 millones en proyectos de vacunas de ARNm.

Kennedy cuestionó la seguridad y la eficacia de las vacunas de ARNm sin pruebas y exageró sus supuestos efectos secundarios.

Aun así, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) colabora con la Fundación para los Institutos Nacionales de la Salud en una asociación público-privada de US$200 millones para financiar ensayos de vacunas prometedoras contra el cáncer, incluidas las basadas en ARNm.

Un vocero del HHS defendió la postura de Kennedy sobre el ARNm para enfermedades infecciosas, pero dijo que ve potencial en esta tecnología para prevenir la recurrencia del cáncer, y mencionó la colaboración en materia de vacunas oncológicas.

Sin embargo, dividir la investigación sobre el ARNm en compartimentos podría frenar los avances de una tecnología prometedora que se administró de forma segura a más de 700 millones de personas durante la pandemia de Covid, afirman los científicos.

“Debemos ser capaces de innovar en tecnologías que mejoren la atención médica para todos”, dijo Elias Sayour, director de un laboratorio de ingeniería de ARN en la Universidad de Florida y asesor del programa de vacunas contra el cáncer del NCI.

“Si no lo hacemos nosotros, otros países lo harán”.

Descubrimiento temprano

Hace una década, Vinod Balachandran, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, fue uno de los primeros científicos en ver el potencial del ARNm para tratar incluso los cánceres más letales.

Observó que, en casos excepcionales, algunos pacientes lograban sobrevivir al cáncer de páncreas, una enfermedad que los científicos creían invisible para el sistema inmunitario.

Los estudios revelaron que, en estos casos, el sistema inmunitario de los pacientes lograba reconocer y atacar sus tumores. La pregunta era cómo lograr que esto ocurra con mayor frecuencia.

Balachandran creía que el ARNm, que se puede fabricar rápidamente, podría usarse para diseñar vacunas personalizadas basadas en mutaciones específicas presentes únicamente en los tumores de los pacientes después de la cirugía.

En diciembre de 2019 comenzó un ensayo de fase 1 con 16 pacientes que probaba una combinación de quimioterapia, la inmunoterapia Tecentriq de Roche y una vacuna de ARNm personalizada de BioNTech, que apunta a proteínas mutadas según los tumores individuales de los pacientes.

En la reunión de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer de mayo, Balachandran informó que, de los ocho pacientes con cáncer de páncreas cuyos sistemas inmunitarios respondieron a la vacuna, siete seguían vivos hasta seis años después.

Actualmente se desarrolla un ensayo global de fase 2 con 260 pacientes para confirmar esos resultados.

“Sería un gran avance si el ARNm fuera la tecnología que finalmente logra una respuesta inmunitaria clínicamente significativa”, dijo Robert Vonderheide, director del Centro Oncológico Abramson de Penn Medicine y presidente electo de la AACR.