Dengue: exasesores de los gobiernos kirchneristas, entre otras 300 personas, criticaron el manejo actual de la epidemia

La semana pasada, en medio de la epidemia histórica de dengue que atraviesa la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Russo, publicó un documento el 2 pasado en el que puso en duda la incorporación de la vacuna Qdenga como herramienta para mitigar el brote, debido a que el antígeno “continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario”. Cabe aclarar que el fármaco fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en 2023 para personas de cuatro a 16 años. A su vez, en el escrito, la cartera sanitaria apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, señalaron.

Como respuesta a ese comunicado, especialistas de diversas instituciones, algunos de ellos actualmente ligados al gobierno de Axel Kicillof o que fueron asesores del expresidente Fernández durante la pandemia de coronavirus, firmaron un escrito de 23 páginas en el que señalaron como incorrectas a algunas aseveraciones oficiales, criticaron el accionar de la administración de Javier Milei, resaltaron las demoras en la toma de decisiones epidemiológicas claves y relativizaron las afirmaciones sobre la vacuna. También dieron el apoyo al comunicado médicos, académicos y ciudadanos.

Algunos de los más de 300 personas que firmaron el documento fueron asesores presidenciales durante la pandemia de coronavirus, como Tomás Orduna, que hoy se desempeña en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; Pedro Cahn, uno de los fundadores de la Fundación Huésped; Omar Sued, que fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología durante la crisis sanitaria y Luis Cámera, fundador de la Sociedad Argentina de Medicina. En tanto, Jorge Aliaga, investigador del Conicet, se desempeñó como asesor en la gestión bonaerense durante la epidemia de Covid.

El comunicado

A continuación, las citas del documento oficial que tomaron los especialistas para contrastarlas con sus respuestas:

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (MinSal): “El día lunes 25 de marzo, se realizó el Consejo Federal de Salud, donde todos los ministros provinciales de Salud, junto con el ministro nacional, Mario Russo y su equipo analizaron las estrategias llevadas adelante en cada una de las jurisdicciones”.

COMUNICADO DE EXPERTOS (CDE): “La reunión mencionada del Consejo Federal de Salud (Cofesa) fue el primer llamado después de cuatro meses desde el inicio de la gestión actual con la epidemia de dengue ya en curso, que ha mostrado un aumento del 2500% en las primeras semanas del año en comparación con lo detectado en 2023″.

Sin embargo, según pudo constatar LA NACIÓN, el 11 del mes pasado, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, Russo se había reunido con ministros de 10 jurisdicciones sobre temas bilaterales. De hecho, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, aparecía en la lista, junto a funcionarios de la cartera sanitaria de la Ciudad, Salta, La Rioja, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Chaco y Neuquén.

Minsal: “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del Ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado”.

CDE: “La epidemia de dengue en el año 2023 no presenta interrupción en la circulación del virus en nuestro país, a esto se sumó una alerta epidemiológica de circulación sostenida de dengue en la región de las Américas emitida el 5 de diciembre por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta situación epidemiológica nacional y regional excepcional, conocida por referentes y autoridades sanitarias de todos los espacios obliga a contar con un plan de acción coordinado entre las gestiones entrante y saliente”.

“Como es conocido por quienes toman decisiones en cualquier ámbito de gobierno, la adquisición de productos por medio de licitaciones públicas comprendidas bajo los procedimientos de la administración nacional o provincial se encuentran sujetas tanto a procesos del mercado como a cumplimiento de requerimientos técnicos. Desde el inicio de la gestión actual hasta el día de la fecha, no han progresado las licitaciones iniciadas y avanzadas para la adquisición de larvicidas y otros insumos. Pasados 110 días de una situación de elevado riesgo epidemiológico, ¿qué adquisiciones para asistir a las provincias y municipios se han ejecutado? El Estados Nacional puede incluso adquirir productos que hoy detentan aprobación para el tránsito federal, por ejemplo los producidos por el laboratorio público LAFORMED SA.

MinSal: “El Ministerio de Salud de la Nación trabaja evaluando la evidencia recolectada y tomando las medidas sanitarias más oportunas para el seguimiento epidemiológico en las distintas regiones del país, coordinando acciones de prevención y control en el territorio, sobre todo en las zonas con mayor circulación de la enfermedad”.

CDE: “Sin duda, el Ministerio de Salud de la Nación no ha evaluado de forma integral y completa toda la evidencia al respecto. No ha tomado ninguna acción concreta sobre la epidemia que desde el primer día de la gestión mostró ser de mayor impacto que en el periodo anterior. Esta situación epidemiológica nacional y regional excepcional, conocida por referentes y autoridades sanitarias de todos los espacios obliga a contar con un plan de acción coordinado y oportuno. Sería importante conocer, al día de la fecha, cuáles fueron las mencionadas ‘medidas más oportunas’”.

MinSal: “Vale destacar que a las acciones para el control del mosquito transmisor se sumó también el apoyo a la atención oportuna y adecuada de los casos, a través de una Red Federal de referentes clínicos para coordinar acciones en forma articulada”.

CDE: “La convocatoria para designar referentes clínicos en cada jurisdicción se realizó durante el mes de marzo, de forma tardía”.

MinSal: “Sobre la vacuna contra el dengue, con el objetivo de llevar claridad a la población, el Ministerio de Salud de la Nación, en su rol de organismo rector encargado de definir una estrategia de inmunización como política de Salud Pública, destaca que dicha decisión conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación”.

CDE: “Coincidimos en que la desinformación puede producir, entre otras cosas, una gran preocupación en los ciudadanos; por lo tanto, estimamos que no resulta correcto establecer una sospecha sobre una vacuna aprobada por la entidad regulatoria nacional, cuya jerarquía internacional es ampliamente reconocida. En este sentido, sería muy apropiado que el Ministerio de Salud de la Nación reconsidere la repercusión de sus dichos sobre los ciudadanos que han accedido a la vacuna a través de sus estados provinciales o de forma privada. Consideramos que poner en duda la seguridad y eficacia de una vacuna aprobada por la única autoridad nacional con competencia en esa materia resulta de suma gravedad”.

MinSal: “La Anmat aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación”.

CDE: “Esta aseveración es engañosa, ya que, si bien no se recomienda incluir la vacuna Qdenga en el calendario, múltiples organismos recomendaron considerar su introducción de forma focalizada”.

MinSal: “La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas”.

CDE: “Esta aseveración es incorrecta. Es requisito para la introducción de una nueva vacuna en la población que la vacuna haya obtenido resultados exitosos de los estudios de Fase 1, 2 y 3. Los estudios de efectividad o fase 4 o estudios ‘en vida real’ de la vacuna mide el grado de protección que brinda la vacunación para prevenir enfermedades sintomáticas, hospitalizaciones y muertes. No son requisito para la incorporación de una nueva vacuna. No existen a la fecha estudios de efectividad en curso de Qdenga dada la reciente incorporación en Misiones, Salta y Brasil”.

MinSal: “En este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún no la autorizó”.

CDE: En noviembre de 2023, la FDA puso la solicitud de Qdenga bajo revisión prioritaria. La FDA de hecho, no expresó ninguna preocupación durante sus inspecciones de los sitios de ensayos clínicos. La agencia revisó y aceptó previamente el diseño del ensayo pero luego solicitó datos a largo plazo. En un análisis exploratorio a largo plazo del ensayo TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study), Qdenga previno el 84% de las hospitalizaciones y el 61% de las enfermedades sintomáticas por dengue después de 4,5 años”.

MinSal: “En el mismo sentido, la mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un reciente informe presentado sobre la situación del dengue en la región”.

CDE: “Durante todo el período del 2023 se ha constatado circulación viral persistente del dengue y adelantamiento del aumento estacional respecto a años epidémicos previos en nuestro país, constituyendo actualmente una epidemia y no un brote. La planificación de la introducción de la vacuna en una situación sin circulación o previa al brote es impracticable en múltiples regiones de nuestro país dado que se ha constatado circulación viral persistente en provincias del norte durante el 2023-2024. La vacuna ha demostrado ser eficaz para prevenir infecciones confirmadas, formas graves y hospitalizaciones en países endémicos y no endémicos. La Estrategia de Gestión Integrada (EGI. Dengue, OPS) es un modelo para fortalecer los programas nacionales con el objetivo de reducir la morbimortalidad, la carga social y económica generada por los brotes de DENV y ha incorporado a las vacunas como uno de sus componentes”.

MinSal: “Asimismo, también es necesario recordar que hubo otro intento de producir una vacuna contra el dengue que se conoció como Dengvaxia, una vacuna hecha con microbios vivos debilitados (atenuados), que pretendió ser una solución pero que no obtuvo los resultados esperado”.

CDE: “Esta afirmación es engañosa, debido a que la vacuna Dengvaxia (o CYD-TDV) tiene una composición diferente a TAK-003 y no se comercializa en nuestro país. Dengvaxia, fabricada por Sanofi Pasteur, posee una formulación distinta a la de la vacuna Qdenga, aunque ambas sean a virus atenuados”.

MinSal: “El objetivo es recolectar la evidencia suficiente, junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la OPS, que permita determinar un programa de inmunización focalizada y por rango etario, que sea seguro y efectivo”.

CDE: “En la reunión del 7 de marzo 2024 de la Conain [Comisión Nacional de Inmunizaciones] participaron autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, miembros del Núcleo Central; representantes de las regiones del Programa Ampliado de Inmunizaciones; representantes de sociedades científicas: Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (Sadip), Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Asociación Argentina de Microbiología (AAM), Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Sociedad Argentina de Enfermería (FAE); representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Defensoría del Pueblo de la Nación. En dicha reunión se acordó avanzar la implementación de una estrategia focalizada de vacunación contra el dengue con la vacuna Qdenga, definiendo como criterio de selección la priorización de los departamentos según incidencia acumulada y el aporte total de casos y apuntando a grupos etarios según los análisis técnicos”.

MinSal: “Es por todo lo expuesto que la tarea de evaluación, que lidera el Ministerio, continuará llevándose a cabo con seriedad y compromiso sanitario, sin darle lugar a aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos”.

CDE: “Esta es una acusación grave, que, en caso de ser cierta, debe investigarse porque se refiere a personas o entidades que efectúan ‘negocios’ en contra de la salud y el bienestar de los argentinos. Esta aseveración no debe quedar en generalidades, porque de no ser cierta, genera un manto de desconfianza, provoca daño e inseguridad en la población que afecta tanto a la salud pública como a muchos otros ámbitos”.

