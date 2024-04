Dengue: otra provincia se suma a Misiones y Salta para vacunar a personas de entre 20 y 40 años

Escuchar

CORRIENTES.- El gobierno de esta provincia lanzó hoy la Campaña provincial de vacunación contra el dengue y adelantó que se realizará por etapas. El distrito es el cuarto de la región noreste con más casos informados y por tal razón comenzará a inocular a jóvenes de entre 20 y 40 años. Se convertirá así en la tercera jurisdicción de la Argentina –junto con Misiones y Salta– en vacunar a la comunidad, con recursos propios.

La aplicación comenzará el miércoles próximo y se dará primero en la región norte de la provincia, según señaló el gobernador Gustavo Valdés (UCR).

El mandatario encabezó esta mañana el acto de lanzamiento de la campaña con una conferencia de prensa en la que destacó que esta capital, además de los municipios de Virasoro, Santo Tomé, Ituzaingó, San Luis, e Itatí serán las localidades en las que empezará la inoculación. “Es la zona donde en este momento tenemos más incidencia” de casos, señaló.

“Salimos a adquirir una vacuna [Qdenga] que no estaba en el mercado hasta fin de año”. Dijo que trataron directamente con el laboratorio [Takeda]y que fue muy difícil conseguir las dosis, pese al éxito final de las negociaciones, explicó. Valdés destacó además que en total fueron adquiridas 200.000 para esta etapa.

“En principio serán para esas personas (de 20 a 40 años) que no tengan obra social y sean de bajos recursos. “Tomamos la decisión de proteger a la población”, dijo, e insistió en que la vacuna no es obligatoria. “Será para las personas de entre 20 y 40 años como un puntapié inicial”, añadió.

Sobre cómo sacar el turno para vacunarse contra el dengue, el subsecretario de Tecnologías e Información de Corrientes, Federico Ojeda, explicó que la ciudadanía deberá ingresar a vacunacion.corrientes.gob.ar. La inscripción solicita datos personales y contacto para verificar el turno a través de WhatsApp.

Luego de explicar el procedimiento de turnos, Valdés insistió en que se trata de una campaña por etapas. “Esto no quiere decir que no vamos a abarcar otras ciudades y edades. Este es el primer paso que daremos con estas 200.000 dosis adquiridas”, remarcó. También dijo, para dejar en claro, que “la vacuna fue comprada con recursos nuestros. Esto es plata de Corrientes para los correntinos”, insistió y explicó que podrá ser aplicada en personas que no hayan tenido la enfermedad en los últimos seis meses.

Valdés también destacó que si bien con la llegada del frío descenderán los casos, “esto es un programa para prevenir el brote dentro de seis meses”. “Nos estamos preparando para la temporada estival que viene”, resaltó.

“El escenario es clarísimo. Nos pasó el cambio climático y la tropicalización de nuestro clima”, afirmó por su parte el ministro de salud de Corrientes, Ricardo Cardozo. “La ubicación estratégica que tiene Corrientes con Brasil y Paraguay nos ubica en un punto álgido”, aportó. Dijo además que la provincia está fabricando 40.000 frascos de repelente.

Argumentos epidemiológicos de la vacunación

“El brote se ha ido incrementando a lo largo de los años en toda América. También avanzó la letalidad y hoy la Argentina sumó notablemente la letalidad”, explicó la directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bobadilla. Según indicó, previamente en 2022, la enfermedad tenía su ciclo en el mes de marzo. “Hoy estamos en abril y estamos en pleno brote”, argumentó.

Bobadilla destacó que el brote está asociado al serotipo DEN-2. “Es el de mayor gravedad”, confirmó. “El riesgo de que tengamos cuatro serotipos circulando además aumenta el riesgo de la enfermedad”, destacó.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de la Nación, aportados en el Boletín Epidemiológico Nacional N°698, consultado por LA NACIÓN, en el país se diagnosticaron 215.885 casos de dengue en lo que va del año y hasta la última semana de marzo. Eso significa, ya en el primer trimestre del año, un 54% más infecciones que las 140.416 reconocidas por Argentina para los 12 meses de 2023.

El año pasado, por primera vez, en el norte del país hubo provincias en las que no se interrumpió durante el invierno la aparición de casos autóctonos de dengue (personas que contrajeron la infección donde viven, trabajan o hacen sus actividades habituales).

Al tener en cuenta la cantidad de casos notificados (incluye consultas con signos de sospecha por confirmar o descartar), la cifra asciende todavía más: a 340.529 para las primeras 13 semanas del año (hasta el 30 del mes pasado). En el mismo período, fallecieron 151 personas por la enfermedad, según se informó.

