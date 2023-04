Derrumbe en Floresta: el crudo testimonio de una sobreviviente que vivía en la vivienda destruida

escuchar

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia en el vivienda derrumbada en Floresta, una vecina de la propiedad afectada contó lo que sucedió en el lugar y afirmó que sintió una especie de temblor, como si algo hubiera sucumbido y que la obligó a salir de inmediato junto a otras personas.

Según trascendió, la vivienda tipo PH dañada tenía un entrepiso “con una construcción posterior” en la que cayeron dos pisos. Según la declaración de los vecinos, vivían allí 130 personas, y las familias se repartían en distintas habitaciones, Hubo dos fallecidos, un hombre de 35 y una niña de 12, y una veintena de heridos trasladados a hospitales.

Derrumbe en Floresta: un cuerpo de Bomberos trabajan en el interior de la casa derrumbada @EmergenciasBA

Entre los testimonios que se conocieron durante la noche, sobresalió el de Sonia, una de las sobrevivientes de lo ocurrido, quien dio detalles de cómo percibió el derrumbe y cómo reaccionó cuando notó un fuerte impacto en los alrededores. Vivía en la propiedad desde 2009.

Sonia explicó que el sector trasero del edificio fue el afectado y contó que pudo escapar porque ella residía en área frontal. La vecina dijo que “el piso de arriba” fue el que “se vino abajo”. “Yo estaba más adelante, la parte de atrás fue la que se cayó. Por eso los vecinos de adelante salimos todos, pero las personas que estaban atrás se fueron para abajo”, indicó.

“Fue la parte de atrás del techo la que se cayó. Después no sabemos nada porque salimos corriendo. Dejamos todo adentro. En la plena oscuridad, agarré una toalla y me fui. Las personas que vivíamos en el frente de la vivienda salieron. El resto sucumbió”, afirmó en declaraciones a TN.

Sonia agregó que no se “estaban haciendo refacciones en el lugar” y afirmó que desconoce cuál fue la razón que pudo haber provocado el desplome. “En el mismo lugar, vivieron las mismas personas por años. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan. No sabemos porque todavía no nos dicen”, completó.

Derrumbe en Floresta: el despliegue policial y de las ambulancias sobre Rivadavia

La vecina dio cuenta del efecto que tiene la destrucción de la vivienda. “Me quedó adentro en la mesa la medicación para la tiroides y para la presión alta. Ahí también tenía mi mercadería, la que vendo en la calle. Me quedé sin nada. ¿Qué voy a salir a vender y encima ahora con todo esto del dólar? Me quedé sin plata y sin mercadería”, relató.

No obstante, agradeció estar con vida. “Trabajando voy a tratar de conseguir dinero, pero mi vida era lo primero”, expresó.

En medio de las tareas de asistencia, el Gobierno de la Ciudad comunicó que trasladó a 40 personas a un parador para aquellas personas que perdieron todo durante el desplome.

Derrumbe

Según las primeras estimaciones, eran entre 12 a 15 las personas atrapadas tras el derrumbe de una casa tipo PH que tuvo lugar, cerca de las 23, en Rivadavia 8758, en la intersección con Lacarra.

Derrumbe en Floresta 1

Los personas con heridas de consideración fueron derivadas al Hospital Santojanni, al Hospital Álvarez y al Piñeiro. Entre ellas, un bebé de una semana de vida y una mujer mayor. Crescenti indicó, en diálogo con TN, que dos menores de edad, fuera de peligro, también fueron trasladados.

El SAME montó un significativo operativo en el lugar, mientras los bomberos realizaban tareas de rastrillajes con perros. Cerca de la medianoche, el titular del SAME explicó que había “camillas secuenciales, oxígeno y mantas térmicas” preparadas.

LA NACION

Temas Floresta