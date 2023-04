Kun Agüero le respondió a Pablo Duggan: “Cuando yo ganaba $2500, vos estarías en un barrio privado”

escuchar

Luego de que el periodista Pablo Duggan lo insultara por viejas declaraciones suyas sobre la dolarización en la Argentina, Sergio “Kun” Agüero le respondió. En primer lugar, criticó que le haya faltado el respeto para cuestionar su opinión. Por otra parte, también aseguró que lleva negocios adelante en el país y que muchas de sus ganancias las cobra en pesos argentinos.

Las declaraciones de Duggan ocurrieron hace algunos días, mientras se discutía sobre la dolarización a partir de la propuesta que impulsa el precandidato presidencial Javier Milei. Dada la fuerte suba que experimentó el dólar blue en los últimos días y el índice de inflación superior al 7 por ciento, la idea fue debatida en los medios y las redes sociales.

En ese contexto, Duggan tomó unas declaraciones del Kun que se produjeron en mayo de 2022. En compañía de Maxi Rodríguez, el exfutbolista indicó que la Argentina debería eliminar el peso y adoptar el dólar como su moneda: “Para mí, tienen que sacar los pesos. El peso a tomar por c..., que todos ganen su sueldo en dólares”.

El picante cruce entre el Kun y Pablo Duggan por la “dolarización”

Sobre esas declaraciones, el periodista fue muy duro y lo cruzó en su programa De Vuelta (Radio 10). “Hace 20 años que no cobra un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que puede pasar, no debe tener un peso hace años, se cag...”, comenzó. En esa misma línea, lo insultó y le pidió que tenga cuidado porque su palabra tiene llegada: “Flaco lo que decís en redes hoy lo ve toda la Argentina y vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de p...”.

La respuesta del Kun Agüero a Pablo Duggan

Durante un stream, al exdelantero de la selección argentina le consultaron sobre este tema. A través de un comentario, uno de sus seguidores le detalló las palabras que le dedicó el periodista.

“Leí algo de eso. No sé quién era, un tal Duggan. La verdad no sé quién es, pero me imagino que es un periodista”, comenzó. Sobre las palabras que le dirigió el conductor, le restó importancia: “Me chupa un h..., no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión como todo el mundo. Imagino que también está todo el día opinando para un Gobierno. Yo no soy de ningún gobierno”.

El Kun Agüero le respondió a Pablo Duggan

“Lo único que quiero es que los argentinos sepan cuánto realmente cobran en dólares”, agregó. En esa misma línea, comentó las limitaciones que observa sobre el sueldo básico de los argentinos: “No podés viajar, no te podés comprar nada”. Con respecto al proceso de dolarización, reconoció que “puede haber mil cosas” para tener en cuenta a la hora de llevar el proceso, pero que él está de acuerdo con el plan.

“Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté”, retomó sobre el cruce con Duggan. Además, opinó que los periodistas y “todos los políticos” buscan echar la culpa de los problemas a sus adversarios: “Ya no va más insultar a la gente. Hay que opinar y cada uno es libre de decir lo que quiera”.

Por último, recordó cómo era su situación cuando vivía en el país y contestó a la acusación del periodista sobre que opina de esa manera porque “cobra en dólares”: “Tengo negocios en la Argentina, así que sé cuánto gano en pesos y qué genero porque pago impuestos”, sostuvo, y picante contra Duggan, el Kun concluyó: “Cuando empecé en Independiente ganaba 2500 pesos y vos estarías como ahora viviendo en un barrio privado”.

LA NACION