Derrumbe en Villa Gesell: así rescataron a la primera víctima de los escombros del hotel Dubrovnik

Los bomberos de la provincia de Buenos Aires lograron rescatar con vida a la primera víctima del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, cuya torre principal colapsó en la primera hora de este martes. La estructura de 10 pisos cayó sobre un edificio lindero, en donde fue encontrada la mujer de 80 años, junto con una segunda persona de 89 años, que estaba fallecida entre los escombros.

La mujer fue asistida con oxígeno en el lugar del siniestro por los servicios de emergencia y luego trasladada para su mayor examinación y control. “Recién acaba de salir una ambulancia con el primer rescate con vida. Estaba bastante golpeada, lúcida; era quien se estaba comunicando con la policía . Estaba en el departamento de al lado, pero hay que corroborar si habitaba el hotel o no”, afirmó en LN+ el intendente del municipio, Gustavo Barrera, y remarcó que hay a disposición vuelos sanitarios en caso de que sean requeridos.

Agregó también que en el lugar trabajan dotaciones de bomberos de toda la región, sumados a los de la provincia, drones, perros rescatistas y personal municipal. En total, unas 200 personas se desempeñan en el operativo.

Los efectivos continúan con la búsqueda de por lo menos otras 9 personas que se encuentran bajo los escombros. “Hay una cámara con una manguera y así estamos en contacto visual con los atrapados. No sabemos cuánta gente hay porque aparentemente no funcionaba como hotel, pero son entre 9 y 11 personas”, expresó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y sumó: “El operativo termina cuando saquemos todos los escombros. Hay personas que sobreviven hasta una semana así, por lo que el protocolo es hacer un anillo de silencio, luego una remoción a mano”.

Así, en diálogo con LN+, resaltó: “Todo esto implica saber que posiblemente haya personas con vida debajo de 10 pisos de escombros. Tenemos que ser claros, dejar que la fiscal trabaje; hay muchas causas involucradas, pero es fundamental encontrar a las víctimas y desarmar los escombros porque el edificio de al lado tiene peligro de más derrumbe ”.

El ministro bonaerense también informó que hay unos 200 especialistas del sistema de emergencias de la Provincia trabajando en la zona del hecho. “Hay otra búsqueda en un lugar donde los perros marcaron la posibilidad de que haya alguien más”, informó a primera hora de este martes en diálogo con AM 750. Asimismo, dijo que se trata de un “trabajo artesanal”, ya que no se pueden meter maquinarias en el área afectada.

Los escombros del hotel en Villa Gesell que se derrumbó esta mañana. Gentileza: Policía

“El apart tiene dos partes: una delantera, que es de tres pisos y tenían permiso para hacer un ascensor, y después está la torre, que estaba sobre el fondo de la propiedad. No había permiso para construir más, pero sí para refacciones, cambio de pisos o aberturas. En su momento la obra fue clausurada por la municipalidad, pero después se presentó la documentación”, detalló Barrera.

El desmoronamiento es investigado como un estrago culposo y por el momento tiene a tres personas demoradas por decisión de la fiscal Verónica Zamboni: el capataz y dos obreros que trabajaban en las obras de refacción del edificio. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “También se investiga la presunta responsabilidad de dos arquitectos que estaban a cargo de la obra que se realizaba en el edificio que se derrumbó”, agregaron los voceros consultados.

Según contaron los vecinos a los medios que se acercaron al lugar, el apart hotel -que fue construido hace 38 años- suele estar cerrado durante el año y abre solo durante la temporada de verano. Quien está a cargo es esta mujer conocida como “Rosita”, que en el último tiempo recibía ayuda de un sobrino, el que se cree que estaba con ella en el edificio cuando ocurrió el derrumbe. “Es un edificio que no es viejo, pero no tenía mucho mantenimiento. Al menos eso es lo que se veía desde la fachada. Si bien el año pasado estuvieron pintando, todavía le faltaba. En los últimos meses, se veía que estaban remodelando la entrada que da a la calle de las cocheras de planta baja y subsuelo”, contó Daniela, la recepcionista de Olas Apart Hotel, ubicado a una cuadra de distancia del Dubrovnik.

LA NACION

Temas Villa Gesell