Ciudadanía española: “No vamos a modificar la Ley de Memoria Democrática”

Desde el 28 de marzo pasado, cuando el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto que limitó la obtención de la ciudadanía para los descendientes de italianos, muchos argentinos que son descendientes de italianos perdieron la esperanza de obtener el reconocimiento como ciudadanos de ese país.

Pero, por contrapartida, la legislación de ciudadanía española ofrece una luz de esperanza para muchos argentinos descendientes de españoles. Sin embargo, es importante aclarar que deben apurarse porque estará en vigencia -si no se prorroga- hasta el 22 de octubre de este año.

“Queremos brindarles tranquilidad a todos los argentinos descendientes de españoles porque no vamos a modificar la Ley de Memoria Democrática, la cual seguirá en vigencia hasta el 22 de octubre de este año. No hay motivo de preocupación, no hay previsión de limitación de ningún tipo”, sostienen fuentes diplomáticas españolas, ante la gran cantidad de consultas que estuvieron recibiendo estas últimas semanas.

La Ley 20/2022 del 19 de octubre, de Memoria Democrática (BOE de 20 de octubre) establece, en su disposición adicional octava, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para:

Los nietos/tas de un originario español/a independientemente de que se hayan naturalizado al país de acogida. También los hijos/as mayores de esos nietos (bisnietos del español)

Los hijos de mujeres españolas casadas con un no español

En caso de bisnieto con ascendencia fallecida. También abre la vía de salto generacional directo a los bisnietos siempre que el nieto estuviera fallecido y no haya accedido ni por esta ley ni por la 52/2005, y para ese caso concreto por la vía del bisabuelo varón que haya mantenido la nacionalidad hasta el nacimiento de sus hijos

Con esta ley, España se guía bajo el principio de ius sanguinis o derecho de sangre. Este principio jurídico establece que la nacionalidad de una persona se hereda por el hecho de ser hijo de padres de españoles, en este caso. Por lo tanto, garantiza que no haya corte generacional. A diferencia de lo que ocurre ahora con la ciudadanía italiana de aprobarse el decreto vigente, el cual establece que la nacionalidad solo se podrá heredar por dos generaciones, es decir, hasta nietos.

Hasta cuándo hay tiempo

Los plazos son otro punto fundamental. El año pasado se prorrogó la fecha de vigencia de la Ley hasta el 22 de octubre de este año. Aunque deben apurarse es importante tener en cuenta que el 5 noviembre del año pasado el Estado español publicó en su Boletín Oficial una instrucción que garantiza que quienes hayan creado su usuario consular para obtener la nacionalidad antes del 22 de octubre de 2025 –cuando deja de tener vigencia la ley– van a poder obtener un turno, incluso posterior a la vigencia de la ley de Memoria Democrática, que permite obtener la ciudadanía a hijos y nietos de españoles en el extranjero.

En otras palabras, lo que permite esa instrucción es que aquel que ha sacado su turno mientras la ley está en vigor, que en el caso del consulado argentino es a través del sistema de IDUS, se garantiza poder continuar su trámite, aun cuando la Ley mencionada ya no esté en vigencia. “De esta manera, todos quienes hagan un usuario consular, según la plataforma que tiene cada consulado español, antes del 22/10/2025, tienen garantizado presentar su trámite aún a posteriori de esa fecha”, explica Juan Manuel de Hoz, presidente del Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU).

Documentación necesaria

Los documentos que deben presentarse para poder realizar el trámite son:

Literal de nacimiento del abuelo/a español/a actualizada

Casamiento del español/a , (o nacimiento del o la cónyuge)

Defunción del español

Certificados de nacimientos, matrimonios y defunciones por el lado del español/a hasta llegar al interesado

Certificado de nacimiento del interesado

Esta documentación se debe presentar en cada consulado, y la resolución puede demorar más de tres años, según cada oficina consular. “Pedimos que los solicitantes tengan paciencia. Generalmente se saca un usuario consular, y el interesado es citado según su orden de creación de ese usuario. Hoy las personas que obtienen su usuario en Buenos Aires están obteniendo su turno presencial en el plazo de un año y un año y medio”, aclara de Hoz.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta que algunos consulados pueden exigir que se cargue la documentación para, luego, validar el usuario para poder obtener el turno. “Cada consulado tiene su propio sistema, pero es fundamental tener un usuario consular e ir recolectando la documentación mientras llega el momento de la cita”, recomienda el presidente del CeDEU.

Asimismo, cada consulado puede variar en qué documentación es necesaria deben apostillar, por eso es recomendable ingresar a las páginas de los consulados que les corresponden por domicilio para chequear estos detalles. Además, deben tener en cuenta que cada solicitante debe presentarse en el consulado que le corresponda a su domicilio. En nuestro país hay cinco consulados españoles ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca.

¿Por dónde empezar?

Lo primero es que cada interesado chequee en la página del consulado que le corresponde cuál es el sistema de citas o de usuario consular, que confirme la documentación requerida y la forma de presentarla.

Quienes tienen dudas pueden consultar, sin costo, al Centro de Descendientes de Españoles Unidos (ce.deu) a través de la red social X e Instagram (@ce.deu2). “Atendemos de forma gratuita todos los miércoles a quienes saquen un turno previo. Lo hacemos como agradecimiento a la sensibilidad del Gobierno español, que en 2022 aprobó esta ley, luego de más de 13 años de gestiones realizadas por nuestra agrupación. Vamos a responder todas las dudas de aquellos que se acerquen o nos escriban”, dice el presidente del CeDEU.

Con respecto de la cantidad de solicitudes, fuentes diplomáticas españolas aclaran que “el éxito que ha tenido esta ley es enorme”.

“Argentina tiene una de las comunidades españolas más grandes en el extranjero junto con Francia”, destacan fuentes diplomáticas de España.

Según las estimaciones del Gobierno español, cerca de 1,5 millones de personas a nivel mundial podrán obtener la ciudadanía española hasta 2029. Cabe recordar que seguirán con su trámite quienes obtengan su usuario antes de finalizada la vigencia de la ley y, debido a la cantidad de interesados, el Gobierno español estima que terminarán con todos los trámites para 2028 o 2029, dependiendo de la cantidad final de solicitantes.

Aunque no hay datos a nivel local, declaraciones recientes de Xavier Martí, subsecretario de Asuntos Exteriores, los consulados españoles han recibido, a nivel global, 678.000 solicitudes de nacionalidad, han aprobado 320.000 expedientes y han realizado 200.000 inscripciones en los registros civiles.

Cedeu estima que en Buenos Aires serán cerca de 650.000 quienes puedan acceder a la ciudadanía española, en Rosario 200.000 y en Mendoza aproximadamente 100.000.

“Creemos que una vez que puedan acceder todos los descendientes españoles de Buenos Aires a su ciudadanía en el marco de esta ley, esta ciudad argentina será la tercera ciudad con más españoles, detrás solo de Madrid y Barcelona”, concluyen las fuentes diplomáticas.

Cintia Perazo Por

Temas España