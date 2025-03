Descanso en la naturaleza: cinco parques nacionales para visitar en el otoño

La Argentina ofrece un abanico de áreas protegidas para visitar y aprovechar las temperaturas templadas

PARQUE NACIONAL IBERA. Esta área protegida está ubicada en la provincia de Corrientes. Se encuentra en la ecorregión Esteros del Iberá, dentro de la Reserva Natural del Iberá y se conforma de cuatro portales: el Cambyretá, el San Nicolás, el Carambola y el Laguna Iberá. Debido a su tamaño y a la calidad del hábitat, el Parque Nacional Iberá presenta una gran oportunidad para la conservación de especies localmente extintas.

A la hora de visitarlo en épocas de frío, se recomienda recorrer desde media mañana hasta la tarde, para avistar a la fauna que sale a disfrutar del sol. A su vez, se debe considerar que el ingreso al Portal San Nicolás es preferible con vehículos altos, idealmente 4×4, y que en días de lluvia el camino —al ser de tierra y ripio— exige extrema precaución.

Iberá, a veces conocido como “el pantanal argentino”, es uno de los mayores humedales de agua dulce a nivel global. FABIAN MARELLI

El parque hospeda especies amenazadas como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú, los capuchinos, corbatitas y otras aves de pastizal. Ricardo Pristupluk

El parque fue creado en 2018 y hospeda alrededor de 205 especies en sus 195.094 hectáreas. FABIAN MARELLI

Iberá es una sede clave para la reintroducción del yaguareté, el mayor felino de América que está en peligro crítico de extinción en la Argentina. FABIAN MARELLI

PARQUE NACIONAL TALAMPAYA. Destacado internacionalmente por su cañon, este parque nacional abarca 213.800 hectáreas en la provincia de La Rioja. Fue creado como Parque Provincial en 1975 y denominado Parque Nacional años más tarde, en 1997. A su vez, fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000, junto al Parque Provincial Ischigualasto.

El parque alberga fauna y flora que han logrado adaptarse al ambiente desértico. Entre ellas, animales como el guanaco, la mara, las tortugas terrestres, y plantas como cactus y arbustos de hojas reducidas. A su vez, en el parque se encuentran vestigios de importancia mundial de dinosaurios y plantas que reflejan la evolución de las especies desde el período Triásico, casi 200 millones de años atrás.

El Cañón de Talampaya se conforma por paredones de 150 metros de altura, con formas únicas debido a la erosión por el viento. Fabian Marelli

El parque ofrece una serie de senderos amigables para las familias: Paseos de luna llena, Sendero Triásico, Cañón de Talampaya, Quebrada Don Eduardo, Cañón de Arco Iris, entre otros. Parques Nacionales de Argentina

Junto a Ischigualasto conforman el conjunto continental de fósiles más completo del mundo del período Triásico. Parques Nacionales de Argentina

El parque tiene una gran historia que se refleja en los vestigios arqueológicos a imágenes rupestres compuestas por conjuntos de petroglifos. Parques Nacionales de Argentina

El emblema del parque es la mara (Dolichotis patagonum), el mamífero endémico de mayor tamaño, que puede alcanzar velocidades de hasta 80 km/h. Parques Nacionales de Argentina

PARQUE NACIONAL CALILEGUA. El parque forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas (Unesco) y se encuentra en las laderas orientales de las Sierras de Calilegua, en la provincia de Jujuy. Sus 76.306 hectáreas se conforman por valles y quebradas cubiertos de vegetación, que hospedan una gran variedad de especies en riesgo de extinción. Entre ellas la taruca, el yaguareté y el águila poma.

El parque fue creado en 1979 y es la mayor área de conservación en la ecorregión de las Yungas. Su emblema es el burgo (Momotus momota), un ave selvática de vivos colores exclusiva de América y el jacarandá (Jacaranda mimosifolia), que es autóctono de la zona.

El parque ofrece una serie de actividades como el avistaje de aves, excursiones terrestres, senderismo y trekking. Además de distintas áreas recreativas. Parques Nacionales

En el parque habitan 2590 especies, de las cuales 219 están amenazadas. Parques Nacionales

Se recomienda usar ropa de manga larga y llevar calzado cómodo al emprender caminatas alrededor del parque. Santiago Hafford

Calilegua hospeda una amplia variedad de flora: desde 123 especies de árboles y 77 helechos, hasta innumerables enredaderas, arbustos y bromelias.

PARQUE NACIONAL LOS CARDONES. Ubicado en la provincia de Salta, abarca las ecorregiones de Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones y un pequeño sector de Yungas. El sector del monte posee la mayor diversidad de cactus de la Argentina y una de las más grandes del mundo. Además, su especie animal emblemática es el carpintero andino o yasto (Colaptes rupicola), uno de los más grandes y de mayor frecuencia en la zona.

El parque cuenta con distintos senderos y actividades. Entre ellos, la vía de acceso al Cerro Malcante, el sendero Caminos del Pasado, el sendero Secretos del Cardonal, el mirador Ojo de Cóndor, el sendero Las Papas Silvestres Andinas, entre otros sitios de interés.

El paisaje emblemático del parque se compone de cardonales de cardones o pasacanas (Trichocereus atacamensis), que pueden alcanzar casi 15 metros de altura. Parques Nacionales de Argentina

En el parque conviven 1132 especies nativas, 40 exóticas y 134 amenazadas. Parques Nacionales de Argentina

Los cardones o pasacanas han desarrollado sus espinas evolutivamente y contienen grandes flores blancas que se abren durante algunas horas del atardecer. Parques Nacionales de Argentina

El parque tiene un gran valor cultural, ya que está ocupado desde hace 10.000 años atrás, y en la actualidad aún residen más de 20 de esas familias. Santiago Hafford

PARQUE NACIONAL ISLOTE LOBOS. Este parque se encuentra en la provincia de Río Negro y fue creado en 2022. Sus 19.079 hectáreas abarcan las ecorregiones de Monte de Llanuras y Mesetas y Mar Argentino y hospeda 148 especies. Entre ellas, la especie emblemática es el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), que da nombre al área protegida. Actualmente, la especie se encuentra protegida en toda su área de distribución tras ser intensamente explotada hasta mediados del siglo XX.

El Parque Nacional Islote Lobos está abierto al público en el sector Desembocadura del Arroyo Salado, hacia el sur, y cuenta con el Sendero de la Desembocadura. A la hora de visitarlo es indispensable tener en cuenta sus recomendaciones: no arrojar los residuos, no circular con vehículos motorizados, no ingresar con mascotas y no molestar a la fauna silvestre.

La entrada al parque es gratuita y no tiene restricciones horarias, aunque se aconseja tener precaución con las mareas. Parques Nacionales

El parque tiene seis islotes rocosos: La Pastosa, De los pájaros, Redondo, Ortiz Norte, Ortiz Sur y Lobos. Parques Nacionales

Los islotes dejan al descubierto pozas de marea, rocas aisladas y un extenso intermareal rocoso y arenoso. Parques Nacionales

El gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) vive principalmente en áreas costeras en América del Sur y se distingue por su “boina” negra. Parques Nacionales