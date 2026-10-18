Día de la madre: 10 frases de escritores famosos para dedicarle a una mamá
Si bien originalmente la fecha se ubicaba durante los primeros días de octubre, con los años se trasladó la festividad al tercer domingo de este mes
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El Día de la Madre se conmemora este 18 de octubre en Argentina, una tradición que toma lugar cada tercer domingo del décimo mes del año en nuestro país. Se trata de una jornada de casi un siglo de historia, cuyos orígenes se encuentran asociados al catolicismo y la figura de la Virgen María, considerada como la Santa Madre.
Durante esta fecha es usual realizar obsequios, dedicatorias y reuniones en honor a las figuras maternas de cada familia. Muchos hijos comparten también, frases, mensajes de amor y citas famosas para expresar su cariño a las madres.
¿Por qué se celebra hoy?
Durante 1931, el Papa Pío XI decidió dedicar el 11 de octubre en honor a la “Divina Maternidad de María”, en el marco del homenaje al Concilio de Éfeso. Se trataba de un encuentro de eclesiásticos que se llevó a cabo en el año 431. Durante esta jornada, se proclamó a María como la verdadera Madre de Cristo.
Gracias a esta distinción del Sumo Pontífice, el entonces presidente argentino José Félix Uriburu decidió sumarse. De esta manera, dispuso que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festejara el Día de la Madre. Con los años, la festividad fue trasladada al tercer domingo de octubre.
Diez frases de escritores célebres dedicadas a sus madres
- “Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos”, de Victor Hugo.
- “El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta cuanto se le opone”, de Agatha Christie.
- “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”, de Honore de Balzac.
- “Si hay algo seguro en este apestoso estercolero del mundo, es el amor de una madre”, de James Joyce.
- “El amor de una madre es paciente y perdona cuando todos los demás abandonan, no falla o flaquea, incluso cuando el corazón está roto”, de Helen Rice.
- “La mayor parte de las cosas bellas en la vida llegan a pares o por tríos, por decenas o a centenares. Hay muchísimas rosas, estrellas, ocasos, arco iris, hermanos y hermanas, tías y primos, pero sólo hay una madre en el mundo entero”, dijo Kate Douglas Wiggin.
- “No se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre”, de José Hernández.
- “Porque siento que allá arriba, en el cielo, los ángeles que se hablan dulcemente al oído, no pueden encontrar entre sus radiantes palabras de amor una expresión más ferviente que la de madre”, de Edgar Allan Poe.
- “Una madre habría estado siempre presente. Una madre habría sido una amiga constante; su influencia habría estado por encima de cualquier otra”, de Jane Austen.
- “El orgullo es uno de los siete pecados capitales; pero no puede ser el orgullo de una madre por sus hijos, ya que este es un compuesto de dos virtudes cardinales: la fe y la esperanza”, de Charles Dickens.
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