Día de la madre: 10 frases de escritores famosos para dedicarle a una mamá

El Día de la Madre se conmemora este 18 de octubre en Argentina, una tradición que toma lugar cada tercer domingo del décimo mes del año en nuestro país. Se trata de una jornada de casi un siglo de historia, cuyos orígenes se encuentran asociados al catolicismo y la figura de la Virgen María, considerada como la Santa Madre.

El domingo es el Día de la Madre Yuganov Konstantin - Shutterstock

Durante esta fecha es usual realizar obsequios, dedicatorias y reuniones en honor a las figuras maternas de cada familia. Muchos hijos comparten también, frases, mensajes de amor y citas famosas para expresar su cariño a las madres.

¿Por qué se celebra hoy?

Durante 1931, el Papa Pío XI decidió dedicar el 11 de octubre en honor a la “Divina Maternidad de María”, en el marco del homenaje al Concilio de Éfeso. Se trataba de un encuentro de eclesiásticos que se llevó a cabo en el año 431. Durante esta jornada, se proclamó a María como la verdadera Madre de Cristo.

Gracias a esta distinción del Sumo Pontífice, el entonces presidente argentino José Félix Uriburu decidió sumarse. De esta manera, dispuso que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festejara el Día de la Madre. Con los años, la festividad fue trasladada al tercer domingo de octubre.

Diez frases de escritores célebres dedicadas a sus madres

“Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos”, de Victor Hugo .

. “El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta cuanto se le opone”, de Agatha Christie .

. “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”, de Honore de Balzac .

. “Si hay algo seguro en este apestoso estercolero del mundo, es el amor de una madre”, de James Joyce .

. “El amor de una madre es paciente y perdona cuando todos los demás abandonan, no falla o flaquea, incluso cuando el corazón está roto”, de Helen Rice.

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