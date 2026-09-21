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Día de la Primavera: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp
Flores amarillas, reuniones al aire libre y buenos deseos, son algunas de las tradiciones que dan la bienvenida a esta época del año
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LA NACION
El Día de la Primavera se conmemora el 21 de septiembre, una fecha que celebra la llegada de una de las temporadas más coloridas del año.
Para muchos, se trata de una estación que contagia alegría gracias a los días más largos y cálidos. Si bien en 2026 el equinoccio se dará en el hemisferio sur durante el martes 22 de septiembre a las 21:05, es el 21 día en el que se llevan a cabo diferentes festejos y saludos.
150 frases para enviar en el Día de la Primavera por WhatsApp
- El Día de la Primavera invita a recibir una nueva estación con energía renovada, colores diferentes y ganas de disfrutar más del aire libre.
- La primavera transforma poco a poco el paisaje y recuerda que cada etapa tiene su propio momento para florecer.
- Feliz día para quienes encuentran en esta estación una excusa para sonreír más, compartir y disfrutar de los pequeños detalles.
- Esta época del año trae jornadas más luminosas y una sensación especial de renovación que puede inspirar nuevos comienzos.
- La llegada de esta estación marca un cambio en el ambiente y también puede convertirse en una oportunidad para renovar proyectos, hábitos y expectativas.
- Los días de primavera parecen invitar a pasar más tiempo afuera, disfrutar de la naturaleza y aprovechar cada momento de luz.
- Hay algo especial en volver a sentir el aire más cálido después de los meses fríos y descubrir nuevamente los colores que aparecen en el paisaje.
- El Día de la Primavera puede ser una buena ocasión para dejar atrás la rutina del invierno y recibir con entusiasmo todo lo nuevo.
- La naturaleza encuentra en esta estación una manera de mostrar que los cambios también pueden llegar de forma gradual, silenciosa y hermosa.
- Feliz día a quienes reciben la primavera con alegría y aprovechan su llegada para compartir momentos especiales con las personas que quieren.
- Esta época del año puede despertar ganas de salir, caminar, reunirse y disfrutar de planes sencillos que durante el invierno parecían menos atractivos.
- La llegada de esta estación trae consigo una sensación de movimiento, como si el entorno entero comenzara lentamente a recuperar su vitalidad.
- Los días de primavera ofrecen más oportunidades para disfrutar del sol, organizar encuentros y encontrar nuevos motivos para salir de casa.
- La primavera también puede ser una invitación a cambiar de perspectiva, abrir las ventanas y darle espacio a nuevas ideas.
- El Día de la Primavera representa para muchas personas una de las fechas más esperadas del año por su relación con la renovación y el buen tiempo.
- Cada flor que aparece, cada árbol que recupera su color y cada tarde más luminosa forman parte de un paisaje que cambia frente a nuestros ojos.
- La primavera llega de manera progresiva, pero sus señales comienzan a sentirse en el ambiente mucho antes de que termine de instalarse.
- Feliz día para quienes disfrutan de las temperaturas agradables, las tardes largas y la posibilidad de volver a encontrarse con la naturaleza.
- Esta época del año puede inspirar una pausa para mirar alrededor y valorar esos cambios cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos.
- La llegada de esta estación puede coincidir con nuevas ganas de ordenar, renovar espacios y comenzar proyectos que habían quedado pendientes.
- Los días de primavera tienen una manera particular de extender los planes: una caminata puede convertirse en una charla larga y una tarde cualquiera en un recuerdo especial.
- Después del frío, cualquier rayo de sol parece tener un significado diferente y devuelve las ganas de aprovechar cada momento al aire libre.
- El Día de la Primavera también puede celebrarse con una actitud renovada, dejando lugar para aquello que genera entusiasmo y bienestar.
- La primavera modifica el paisaje sin necesidad de grandes cambios repentinos; simplemente transforma poco a poco la apariencia de todo lo que nos rodea.
- Feliz día a quienes disfrutan de esta estación y encuentran en sus colores, aromas y temperaturas una fuente de inspiración cotidiana.
- Esta época del año invita a recuperar costumbres sencillas como caminar, sentarse en una plaza, compartir una merienda o disfrutar de una tarde tranquila.
- La llegada de esta estación puede sentirse en los pequeños detalles: una mañana menos fría, una planta con nuevos brotes o una tarde que parece durar un poco más.
- Los días de primavera permiten recuperar el placer de hacer planes espontáneos y aprovechar las horas de luz para disfrutar sin tanta planificación.
- La renovación no siempre necesita ser enorme; a veces alcanza con cambiar una rutina, comenzar algo pendiente o mirar con otros ojos lo cotidiano.
- El Día de la Primavera puede representar un nuevo comienzo simbólico para quienes sienten ganas de dejar atrás una etapa y abrirse a nuevas experiencias.
- La primavera trae una energía diferente al paisaje y transforma incluso los lugares habituales en escenarios que parecen renovados.
- Feliz día para quienes esperan esta estación con entusiasmo y para quienes encuentran en ella la inspiración necesaria para empezar algo nuevo.
- Esta época del año suele despertar una sensación de movimiento, como si el mundo invitara a salir del refugio de los meses fríos.
- La llegada de esta estación recuerda que los cambios forman parte de la naturaleza y que cada transformación tiene su propio ritmo.
- Los días de primavera pueden estar llenos de encuentros, paseos y conversaciones que comienzan sin grandes planes y terminan convirtiéndose en recuerdos.
- Una estación nueva también puede ser una oportunidad para preguntarse qué cosas queremos conservar y cuáles sería bueno dejar atrás.
- El Día de la Primavera invita a mirar el entorno con atención y descubrir cómo la naturaleza comienza nuevamente a recuperar sus colores.
- La primavera puede traer consigo una sensación de liviandad que se refleja en los planes, en la ropa, en los espacios y hasta en el ánimo cotidiano.
- Feliz día para quienes disfrutan de cada señal de esta estación y esperan con ilusión los primeros días realmente cálidos.
- Esta época del año ofrece una buena oportunidad para volver a conectar con actividades que habían quedado relegadas durante los meses más fríos.
- La llegada de esta estación abre un período en el que las tardes pueden aprovecharse de otra manera, con más tiempo para compartir y disfrutar.
- Los días de primavera tienen algo de promesa: anuncian nuevas posibilidades sin exigir que todo cambie de inmediato.
- Un paseo entre árboles, una plaza llena de gente o una ventana abierta pueden ser suficientes para recordar que la estación ha cambiado.
- El Día de la Primavera es una ocasión para celebrar la renovación de la naturaleza y también esos pequeños cambios personales que anuncian nuevos comienzos.
- La primavera permite recuperar el contacto con el exterior y descubrir nuevamente cuánto pueden aportar los espacios abiertos a la rutina diaria.
- Feliz día para quienes reciben esta estación con optimismo y encuentran en su llegada una razón más para disfrutar de cada jornada.
- Esta época del año puede traer ganas de reorganizar la vida cotidiana, hacer nuevos planes y dedicar más tiempo a aquello que genera entusiasmo.
- La llegada de esta estación transforma los colores del paisaje y crea una atmósfera que invita a detenerse un momento y observar.
- Los días de primavera parecen hechos para prolongar las conversaciones, compartir caminatas y encontrar excusas para quedarse un rato más afuera.
- No hace falta esperar un gran acontecimiento para celebrar la primavera: una tarde agradable también puede convertirse en una oportunidad para disfrutar.
- El Día de la Primavera marca simbólicamente un tiempo de renovación, crecimiento y nuevas posibilidades después del período más frío del año.
- La primavera demuestra que la transformación puede ocurrir poco a poco, hasta que un día descubrimos que el paisaje ya es completamente diferente.
- Feliz día para todos los que encuentran en esta estación una invitación a disfrutar más de la naturaleza, los encuentros y las actividades al aire libre.
- Esta época del año puede despertar recuerdos de otras primaveras y, al mismo tiempo, generar expectativas por todo lo que todavía está por venir.
- La llegada de esta estación puede ser el momento perfecto para volver a disfrutar de lugares cercanos que durante el invierno fueron quedando en segundo plano.
- Los días de primavera ofrecen una combinación especial de luz, temperaturas agradables y oportunidades para hacer de cualquier jornada un momento distinto.
- Hay estaciones que se sienten especialmente en el paisaje, y la primavera es una de ellas: basta mirar alrededor para notar que algo comenzó a cambiar.
- El Día de la Primavera puede convertirse en una invitación a recuperar la curiosidad, la espontaneidad y las ganas de descubrir nuevos lugares.
- La primavera no transforma solamente los jardines; también puede modificar nuestras rutinas al abrir espacio para más actividades fuera de casa.
- Feliz día para quienes reciben esta nueva estación con entusiasmo y desean llenar sus próximos meses de experiencias agradables.
- Esta época del año recuerda que la naturaleza tiene sus propios tiempos y que cada proceso de transformación necesita paciencia.
- La llegada de esta estación puede inspirar a comenzar nuevamente aquello que había quedado en pausa, sin necesidad de hacerlo todo de una vez.
- Los días de primavera son ideales para disfrutar de planes simples que durante otras épocas del año resultan menos accesibles.
- Una tarde al sol, una caminata tranquila o una charla en una plaza pueden convertirse en algunos de los mejores momentos de la estación.
- El Día de la Primavera también puede ser una oportunidad para celebrar la diversidad de colores, aromas y formas que comienzan a aparecer en el entorno.
- La primavera invita a mirar con otros ojos los espacios conocidos y descubrir detalles que habían quedado ocultos durante los meses anteriores.
- Feliz día para quienes sienten que esta estación trae consigo una energía especial y aprovechan esa sensación para comenzar nuevos proyectos.
- Esta época del año puede convertirse en un recordatorio de que siempre existen oportunidades para cambiar pequeñas cosas y renovar la mirada sobre la vida cotidiana.
- La llegada de esta estación trae consigo una atmósfera diferente, marcada por más luz, mayor movimiento y una naturaleza que vuelve a expresarse con fuerza.
- Los días de primavera permiten recuperar el gusto por las reuniones espontáneas, los paseos largos y las tardes que parecen quedarse un poco más.
- La renovación puede empezar con algo tan sencillo como abrir una ventana, salir a caminar y prestar atención a lo que ocurre alrededor.
- El Día de la Primavera invita a disfrutar el presente y a recibir con entusiasmo una estación asociada con el crecimiento y la transformación.
- La primavera puede encontrar belleza en lo cotidiano: una planta que florece, un cielo despejado o una tarde agradable pueden cambiar completamente el ánimo de una jornada.
- Feliz día para quienes hacen de esta estación una oportunidad para reencontrarse con amigos, recorrer nuevos lugares y disfrutar más del tiempo libre.
- Esta época del año trae consigo una sensación de apertura que puede reflejarse en nuevas actividades, encuentros y proyectos personales.
- La llegada de esta estación no exige grandes celebraciones; muchas veces alcanza con compartir un momento agradable y disfrutar de la compañía.
- Los días de primavera pueden convertirse en el escenario perfecto para crear recuerdos a partir de experiencias simples y espontáneas.
- Cada estación tiene su encanto, pero la primavera suele destacarse por la manera en que combina renovación, color y ganas de volver a disfrutar del exterior.
- El Día de la Primavera puede ser una pausa en la rutina para agradecer las pequeñas cosas que hacen que una jornada común se sienta diferente.
- La naturaleza enseña que después de una etapa de quietud también llega el momento de crecer, cambiar y volver a mostrar nuevas formas de vida.
- Feliz día a quienes esperan la primavera como una oportunidad para recuperar energía y disfrutar de una rutina más luminosa.
- Esta época del año invita a llenar los días de actividades que permitan aprovechar el buen tiempo sin dejar de valorar los momentos de tranquilidad.
- La llegada de esta estación puede sentirse incluso antes de que cambien por completo las temperaturas, porque el paisaje comienza a anticipar su transformación.
- Los días de primavera pueden guardar momentos inesperados: una conversación casual, una salida improvisada o un paseo que termina durando mucho más de lo previsto.
- A veces, un cambio de estación es suficiente para recordar que también podemos permitirnos cambiar algunas cosas de nuestra propia rutina.
- El Día de la Primavera celebra una transformación visible en la naturaleza y ofrece una excusa para recibir el nuevo ciclo con optimismo.
- La primavera puede ser ese pequeño empujón que hacía falta para volver a intentar un proyecto, retomar una actividad o simplemente salir de la rutina.
- Feliz día para quienes disfrutan de las flores, el sol, las tardes largas y todas esas pequeñas señales que anuncian una nueva estación.
- Esta época del año puede inspirar nuevos comienzos sin necesidad de grandes decisiones: basta con recuperar una ilusión o dedicar tiempo a algo que se había postergado.
- La llegada de esta estación transforma poco a poco la escena cotidiana y hace que muchos lugares recuperen movimiento y vitalidad.
- Los días de primavera invitan a caminar sin tanta prisa, mirar los árboles, disfrutar del paisaje y dejar que una tarde se extienda sin apuro.
- La renovación también puede encontrarse en las personas: cambiar una costumbre, conocer a alguien nuevo o animarse a hacer algo diferente.
- El Día de la Primavera representa para muchos una bienvenida a meses que permiten disfrutar más del exterior y de los encuentros.
- La primavera llega con cambios visibles, pero también con una sensación difícil de explicar que hace que el entorno parezca más liviano.
- Feliz día para quienes encuentran felicidad en los pequeños detalles que esta estación trae consigo y saben disfrutarlos sin esperar demasiado.
- Esta época del año puede ser el escenario de nuevos recuerdos, especialmente cuando las jornadas invitan a salir, conversar y compartir.
- La llegada de esta estación abre la puerta a una etapa en la que cada día puede ofrecer una nueva posibilidad para disfrutar del tiempo.
- Los días de primavera permiten combinar actividad y descanso de una manera especial, aprovechando las horas de luz sin renunciar a los momentos tranquilos.
- No siempre hace falta cambiar de lugar para sentir algo diferente; a veces basta con que cambie la estación para mirar de otra manera el mismo paisaje.
- El Día de la Primavera puede celebrarse con una caminata, una reunión, una salida improvisada o simplemente disfrutando de una tarde agradable.
- La primavera recuerda que crecer también significa atravesar cambios y permitir que aparezcan nuevas versiones de aquello que ya conocemos.
- Feliz día para quienes disfrutan de cada detalle de esta estación y encuentran en ella una razón para recuperar el entusiasmo.
- Esta época del año puede invitar a renovar los espacios personales, ordenar aquello que estaba pendiente y crear ambientes más agradables.
- La llegada de esta estación tiene algo de comienzo: aunque el calendario avance todos los años, siempre existe una sensación de oportunidad renovada.
- Los días de primavera pueden ser largos, luminosos y llenos de posibilidades, pero también permiten disfrutar simplemente de no tener ningún plan.
- Una flor que aparece después de meses de frío puede convertirse en una pequeña muestra de que los cambios importantes muchas veces comienzan de manera casi imperceptible.
- El Día de la Primavera es una buena ocasión para celebrar la capacidad de la naturaleza de transformarse y volver a empezar.
- La primavera invita a disfrutar de los sentidos: colores más intensos, aromas diferentes, sonidos del exterior y una temperatura que cambia la experiencia cotidiana.
- Feliz día para quienes encuentran en esta estación una oportunidad para compartir más tiempo con amigos, familia y personas especiales.
- Esta época del año puede traer una energía que ayude a salir de la monotonía y probar actividades que habían quedado pendientes.
- La llegada de esta estación permite recuperar ciertos placeres sencillos, como tomar algo al aire libre, caminar después del trabajo o sentarse a disfrutar del sol.
- Los días de primavera parecen recordar que también es importante hacer espacio para el disfrute y no convertir cada jornada únicamente en una lista de obligaciones.
- La naturaleza no tiene apuro para florecer, y quizá esa sea una buena enseñanza: algunos cambios necesitan tiempo antes de mostrar sus resultados.
- El Día de la Primavera puede marcar el comienzo simbólico de una etapa más luminosa, llena de planes y nuevas expectativas.
- La primavera también puede ser una oportunidad para mirar hacia adelante sin olvidar todo aquello que las etapas anteriores dejaron como aprendizaje.
- Feliz día para quienes celebran esta estación con una sonrisa y encuentran belleza en cada pequeño cambio que aparece alrededor.
- Esta época del año puede despertar ganas de viajar, conocer lugares, reencontrarse con personas y llenar la agenda de experiencias diferentes.
- La llegada de esta estación ofrece un escenario ideal para recuperar la espontaneidad y dejar que algunos planes surjan sobre la marcha.
- Los días de primavera tienen una manera particular de invitar a salir, incluso cuando el plan inicial era quedarse en casa.
- Una estación nueva no cambia todo de inmediato, pero puede modificar pequeñas cosas que terminan haciendo que la rutina se sienta diferente.
- El Día de la Primavera también puede ser un momento para recordar que cada persona atraviesa sus propios procesos de cambio y crecimiento.
- La primavera trae colores al paisaje, pero también puede traer nuevas ideas, conversaciones y proyectos a la vida cotidiana.
- Feliz día para quienes esperan esta estación con ilusión y encuentran en su llegada una oportunidad para disfrutar más del presente.
- Esta época del año puede inspirar una mirada más optimista hacia los meses que comienzan y hacia todas las experiencias que todavía están por vivirse.
- La llegada de esta estación permite volver a disfrutar de espacios que durante el invierno parecían demasiado fríos, lejanos o poco atractivos.
- Los días de primavera ofrecen una invitación constante a salir de la rutina y descubrir nuevas maneras de aprovechar el tiempo.
- Hay cambios que se anuncian con grandes señales y otros que aparecen silenciosamente; la primavera pertenece muchas veces a estos últimos.
- El Día de la Primavera puede ser una excusa para celebrar con quienes queremos y crear un recuerdo sencillo pero significativo.
- La primavera demuestra que la transformación no significa dejar atrás todo lo anterior, sino permitir que algo conocido adopte una nueva forma.
- Feliz día para quienes disfrutan de la llegada de una estación que combina naturaleza, luz, encuentros y nuevas oportunidades.
- Esta época del año puede ser ideal para recuperar proyectos personales que habían quedado suspendidos durante los meses de frío.
- La llegada de esta estación invita a observar cómo el entorno cambia y, al mismo tiempo, preguntarnos qué cambios queremos impulsar en nuestra propia vida.
- Los días de primavera pueden ser una colección de pequeños momentos: una mañana soleada, una tarde entre amigos, una caminata inesperada o una noche agradable.
- La renovación no necesita ser perfecta ni inmediata; puede comenzar con una decisión pequeña que abra espacio para algo diferente.
- El Día de la Primavera nos recuerda que los ciclos cambian constantemente y que cada nueva etapa puede traer oportunidades que todavía no conocemos.
- La primavera tiene una forma particular de devolver protagonismo a la naturaleza y de hacer que los espacios cotidianos parezcan más vivos.
- Feliz día a todos los que reciben esta estación con entusiasmo y desean aprovechar sus próximos meses para crear nuevos recuerdos.
- Esta época del año puede convertirse en una invitación a disfrutar más de las personas, los lugares y las actividades que nos hacen bien.
- La llegada de esta estación puede traer consigo una sensación de esperanza sencilla: la certeza de que siempre existe la posibilidad de comenzar algo nuevamente.
- Los días de primavera pueden quedar asociados para siempre a una canción, un paseo, una amistad, una celebración o un momento que ocurrió casi por casualidad.
- La naturaleza cambia sin pedir permiso y nos recuerda que permanecer siempre igual no es una condición necesaria para conservar nuestra esencia.
- El Día de la Primavera puede celebrarse con alegría, pero también con una pausa para apreciar todo aquello que vuelve a florecer alrededor.
- La primavera ofrece una oportunidad para mirar el futuro con entusiasmo y, al mismo tiempo, disfrutar plenamente de las pequeñas experiencias del presente.
- Feliz día para quienes encuentran en esta estación la energía necesaria para abrir nuevas puertas, recuperar ilusiones y disfrutar de cada jornada.
- Esta época del año puede traer consigo encuentros que no estaban previstos y convertir una salida cualquiera en una historia para recordar.
- La llegada de esta estación nos invita a aceptar los cambios naturales del tiempo y a aprovechar todo lo bueno que cada etapa tiene para ofrecer.
- Los días de primavera pueden sentirse como una pausa luminosa dentro del año, un momento para salir, respirar y disfrutar con mayor libertad.
- A veces, renovar la mirada es suficiente para descubrir que aquello que parecía cotidiano también puede esconder belleza y nuevas posibilidades.
- El Día de la Primavera es una oportunidad para recibir el cambio de estación con entusiasmo y recordar que siempre puede haber espacio para nuevos comienzos.
- Que esta primavera encuentre a cada persona con ganas de disfrutar, compartir, descubrir lugares nuevos y hacer de los próximos meses una etapa llena de buenos momentos.
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