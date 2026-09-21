Día de la Primavera: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día de la Primavera se conmemora el 21 de septiembre, una fecha que celebra la llegada de una de las temporadas más coloridas del año.

El 21 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Estudiante, el mismo día en que empieza la primavera Archivo

Para muchos, se trata de una estación que contagia alegría gracias a los días más largos y cálidos. Si bien en 2026 el equinoccio se dará en el hemisferio sur durante el martes 22 de septiembre a las 21:05, es el 21 día en el que se llevan a cabo diferentes festejos y saludos.

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