Día del Perro Callejero: por qué se celebra hoy y en qué lugares se pueden adoptar animales

El Día del Perro Callejero se conmemora el 27 de julio en la Argentina y diferentes países de América del Sur. Se trata de una fecha dedicada a todos los animales que no cuentan con un hogar y viven en la calle. Es un día que busca concientizar acerca de la importancia de brindar una familia, cuidado y vida digna, a través de una adopción responsable. Esta jornada alienta también a las campañas de castración y vacunación, para prevenir peligros y patologías en los caninos.

Hoy se celebra el Día del Perro Callejero Shutterstock

¿Por qué se celebra hoy?

Fue en 2008 en Chile cuando un estudiante de periodismo llamado Ignacio Gac se enfocó en la idea de establecer un día dedicado a la adopción de perros. La fecha consiste en informar a la población acerca de las dificultades que enfrentan los caninos que viven en la calle y lo esencial que resulta la castración, vacunación y adopción responsable.

La jornada fue elegida de manera intencional. Se trata de una de las épocas más frías del año en el hemisferio sur, temporada en la que los animales sufren las bajas temperaturas, debido a la falta de alimento y resguardo.

Lugares donde se puede adoptar animales en el país

En la Argentina, existen cientos de lugares y miles de personas que se dedican a rescatar perros que viven en la calle, han sido abandonados o enfrentaron algún tipo de maltrato, desde cachorros hasta caninos de avanzada edad. Gracias a los refugios, asociaciones y grupos de voluntarios, muchos animales encuentran un hogar y familia que puede proporcionarles el amor, los cuidados y una vida digna.

A continuación, algunos de los espacios más populares para adoptar un perro callejero.

El Campito, Monte Grande

Desde 2011, este refugio se dedica a rescatar perros, especialmente aquellos con discapacidades o enfermedades crónicas. Cuentan con un modelo de “puertas abiertas” que permite que visitantes y voluntarios conozcan a los animales y participen de las actividades del predio, para poder así acercarlos a la idea de la adopción responsable.

Proyecto 4 Patas, Gran Buenos Aires

Se trata de una organización que trabaja con animales en situación de riesgo. Realizan tareas de rescate, recuperación veterinaria y búsqueda de hogares definitivos, gestionando adopciones y creando campañas de concientización para la prevención de diferentes problemáticas.

Existen diversas organizaciones que rescatan perros en riesgo

Fundación Viva la Vida, Hurlingham

Este predio cuenta con una colonia canina en la que viven perros rescatados que esperan ser elegidos por una familia. Realizan campañas solidarias y actividades comunitarias que ayudan a financiar su labor.

Callejeritos, Almirante Brown

Funciona a través de una red de hogares de tránsito y voluntarios desde 2011, que rescata perros y gatos abandonados. Brindan atención veterinaria y localización de posibles hogares responsables gracias a la coordinación de vecinos de la zona.

Suyai, Córdoba

Se especializan en el rescate de animales abandonados o heridos, con el objetivo de rehabilitarlos y prepararlos para la adopción responsable. Brindan atención veterinaria en situaciones de emergencia y difunden información para quienes desean adoptar.

APA Chaco, Resistencia, Chaco

Desarrollan tareas de rescate, recuperación y adopción de perros y gatos en la provincia. Crean campañas de vacunación, esterilización y educación sobre bienestar animal, para concientizar a la sociedad acerca de los ciudadanos necesarios de los caninos.

Cientos de perros esperan ser adoptados en todo el país iStock/El Tiempo

Asociación Civil Protectora de Animales, Mendoza

Son un conjunto de organizaciones dedicadas a rescatar animales en situación de abandono, que promueven las adopciones responsables. Coordinan su labor con veterinarios y voluntarios para brindar tratamientos médicos, rehabilitación y seguimiento de los animales antes y después de la adopción.

Hogar San Roque, Rosario, Santa Fe

Es un refugio temporal que otorga atención veterinaria para rehabilitar perros y poder encontrarles un hogar a través de sus programas de adopción. Realizan actividades de concientización destinadas a promover el respeto y cuidado de los animales en la comunidad.