Dos argentinos sufrieron un grave accidente en Indonesia: uno permanece en terapia intensiva

Una pareja oriunda de Bariloche sufrió un grave accidente en moto mientras estaba de vacaciones en Indonesia, y uno de ellos permanece en terapia intensiva. Federico Domínguez y Paz Lupo chocaron el martes último, por motivos que aún no pudieron ser esclarecidos. La joven afrontó una extensa cirugía y evoluciona favorablemente, pero su novio aún permanece en terapia intensiva y la familia inició una colecta para pagar su operación.

“Estaban de vacaciones en Bali. El accidente fue en moto, no se saben los detalles porque ni Paz ni Fede pueden recordar lo que sucedió. Paz recibió una cirugía de piernas que duró nueve horas, salió todo bien. Ahora Fede va a tener su segunda operación importante, el seguro no se lo cubre y el valor es de 35.000 euros. Necesitamos urgente juntar el dinero”, contó Guadalupe Urriza, hermana de Lupo, en diálogo con LA NACION.

Urriza le pidió a todos los que puedan ayudar que transfieran el monto que consideren a la cuenta “rito.bates.agarre.mp”, a nombre de Sol Ailin Lupo, otra de las hermanas de Paz.

Domínguez y Lupo, oriundos de Bariloche Instagram

A su vez, subrayó que ambos cuentan con seguro, pero que la empresa “no se quiere hacer cargo” de los gastos de la operación de Federico. La intervención se realizará este sábado 7 a las 5 de Argentina, en caso de no haber contratiempos.

El caso

La pareja se había trasladado a Indonesia para participar de una competencia de trail running. Luego de la finalización del evento, decidieron extender su estadía para disfrutar de unos días de vacaciones.

El pedido de la hermana de Paz Instagram

Sufrieron un accidente mientras se trasladaban en moto, motivo por el cual debieron ser trasladados de urgencia al Kasih Ibu Hospital, situado en el centro de Indonesia.

“Paz tuvo una cirugía muy larga donde le pusieron placa y tornillos en el fémur de una pierna y en la tibia de la otra. Tiene que estar una semana más internada, pero su cuerpo respondió bien a la operación y se está recuperando muy bien”, señaló Urriza.

Domínguez y Lupo Instagram

Por otro lado, relató que Domínguez sigue en terapia intensiva y que tuvo una primera intervención“. Necesita una operación muy grande en las próximas horas”, dijo y agregó: “Necesitamos urgente recaudar lo suficiente antes de la operación”.

El mensaje de Paz

En su cuenta de Instagram, y luego de su extensa cirugía, Paz Lupo escribió un sentido mensaje de aliento para la recuperación de su pareja.

“No veo la hora de contarte despierto cómo todos estuvieron acá para vos cuando lo necesitaste. Cómo tu esencia, todo lo que das y lo que dejás en las personas se vio reflejado de una manera tan inmensa en menos de 48 horas. Cómo cada gesto, cada actitud tan tuya, tan linda y tan única, puede movilizar una cadena de amor tan gigante”, expresó.

Domínguez y Lupo habían viajado para participar de una competencia de trail running Instagram

Y continuó: “Es increíble ver cómo todo el amor que das vuelve multiplicado. Cómo esa capacidad que tenés de ser hogar para tantas personas hizo que hoy, estando tan lejos de casa, estemos tan acompañados. No hay persona que te conozca y no te quiera. Es imposible no amarte”.

Además, expresó que se siente la persona con más suerte del mundo por haberlo encontrado y reveló que desde que llegó a su vida la disfruta mucho más.

“Gracias por ser esa persona que siempre me espera, me acompaña, me apoya, me escucha y me entiende. A las personas buenas les tienen que pasar cosas buenas, y estoy segura de que en poquitos días vamos a estar en el mismo cuarto otra vez. Gracias a todos por acompañarnos y ser el sostén que tanto necesitamos. Seguimos firmes y cada detalle cuenta. Los amamos”, agregó.