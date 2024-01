escuchar

COMODORO RIVADAVIA.- La dura herencia educativa de Chubut, una provincia jaqueada por paros docentes y una ineficiente estructura escolar, activó la agenda de verano con la mirada puesta en el doble objetivo de iniciar el ciclo lectivo en marzo y garantizar los 190 días de clase.

El desafío, bandera de campaña del gobernador Ignacio Torres, disparó esta semana dos anuncios: la firma de un acta acuerdo con las provincias de Río Negro y Neuquén para financiar la instalación de tres plantas de compresión para asegurar la provisión de gas a las escuelas en invierno, y el desdoblamiento de la paritaria con los gremios estatales con el fin de garantizar a los docentes un 15% de aumento por arriba del cierre acordado en paritarias con los restantes gremios estatales.

Torres anticipó que este último punto será parte de un proyecto de ley que enviará a la Legislatura. “Muchos están atrincherados para que las clases no empiecen. Pero vamos a contar a su debido tiempo quiénes son estos personajes”, aseguró el gobernador durante el acto de apertura de licitación adjudicación de la obra edilicia de la Escuela de Biología Marina ESETP N°704 en Comodoro Rivadavia.

Torres deberá lidiar con la pesada carga que dejó el exgobernador Mariano Arcioni, una gestión en donde los conflictos con gremios por incumplimiento de los acuerdos paritarios pulverizaron ciclos lectivos. Según un informe de la ONG Argentinos por la Educación, entre 2013 y 2018, un estudiante de Chubut había perdido 208 días de clases, por conflictos gremiales, por problemas edilicios y otras circunstancias como “capacitaciones” y jornadas institucionales.

Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anuncia un convenio para calefaccionar escuelas gentileza

Durante la gestión de Arcioni las medidas de fuerza se volvieron un problema crónico. El pago escalonado de salarios, ante la imposibilidad de cumplir con una paritaria que el propio exmandatario había cerrado en tiempos de campaña electoral, sumó en 2019 unos 170 días de paro docente.

Ese año tuvo, además, otro componente que se mantiene hasta hoy: la provincia dejó de pagarles a los contratistas que hacían reparaciones y mantenían el sistema de calefacción de las escuelas, agregando días de ausencia en las aulas.

Según un relevamiento que divulgaron la diputada provincial Andrea Aguilera y el entonces diputado nacional Ignacio Torres, en enero de 2021, entre 2018 y 2020 hubo solamente 161 días de clases normales: 103, en 2018; 53, en 2019, y 5, en 2020, antes del inicio de la pandemia.

En tanto, la Oficina de Derechos y Garantías tenía relevados, en noviembre de 2023, 26 escuelas con problemas edilicios solo en Comodoro Rivadavia: problemas por falta de calefacción, roturas de baños, falta de bancos o problemas en techos y en instalaciones.

Edificios escolares y paritarias

Torres, que activó la agenda educativa y las paritarias durante este mes, apunta a garantizar que las escuelas de Chubut tengan gas en invierno para no perder días de clases. “Esta obra es fundamental para que podamos iniciar el ciclo lectivo en todas las escuelas de la provincia, porque en Chubut no podemos permitir que se vuelva a perder ni un solo día de clases por falta de calefacción, como pasaba en la gestión anterior”, argumentó el mandatario provincial.

Torres firmó el lunes último un acta acuerdo con las provincias de Río Negro y Neuquén, con el objetivo de financiar la instalación de tres plantas de compresión en la región: la obra demanda una inversión de 6 mil millones de pesos que permitiría garantizar que “las escuelas y los hospitales de toda la provincia puedan contar con gas natural durante el próximo invierno, asegurando también la provisión de este recurso para numerosos vecinos de la provincia que hoy no pueden acceder al mismo”.

“La instalación debería haber sido realizada por el gobierno nacional, pero las tres plantas de compresión nunca fueron puestas en funcionamiento y hace muchos años que se están oxidando en Rosario: por eso la importancia de este compromiso entre las tres provincias para realizar una obra tan fundamental para todos los chubutenses”, sostuvo Torres.

“La situación es crítica”

“La idea es que Chubut, Río Negro y Neuquén puedan financiar a Camuzzi para la instalación de estas plantas de compresión, con lo cual estaríamos dándole factibilidad a más de 12.000 conexiones de gas, porque hoy la situación es crítica, especialmente en la zona de la cordillera”, explicó también el gobernador.

En la escuela Biología Marina en Comodoro Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció obras de infraestructura para que las escuelas tengas gas gentileza

Además, el mandatario provincial destacó: “Desde el primer día dijimos que la prioridad absoluta de nuestro gobierno iba a ser la educación. Y es por eso, que desde el gobierno estamos trabajando todos los días con las escuelas, con los docentes y los alumnos”. Y añadió: “Vamos a garantizar que este invierno no se vuelva a perder ni un solo día de clases por frío, o por falta de calefacción, porque la educación es un derecho de todos los chubutenses y es nuestra responsabilidad que haya un Estado presente que llegue a cada rincón de la provincia, garantizando así el inicio del ciclo lectivo”.

“Antes de que termine el verano tenemos que tener instalada al menos una de las plantas de compresión”, afirmó Torres. Agregó: “desde el gobierno vamos a hacer todas las ingenierías financieras que sean necesarias, porque más allá de la difícil situación económica del país no podemos prescindir de tener gas, de tener agua, de tener energía eléctrica, y sobre todo no podemos permitir que no se inicien las clases en nuestra provincia”.

