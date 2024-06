Cambios en el nivel medio: el gobierno bonaerense elimina la repitencia en las escuelas secundarias

Escuchar

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy, en una conferencia de prensa, cambios en la escuela secundaria que comenzarán a regir a partir del año próximo. El más destacado de ellos es la eliminación de la repitencia: la aprobación ya no será por año, sino por materia.

Así, el estudiante no deberá recursar las asignaturas que tenía aprobadas y tendrá que intensificar los saberes de aquellas que no logró superar. Las modificaciones se aprobaron hoy por unanimidad en la reunión del Consejo General de Educación de la provincia.

La modificación del actual sistema promueve contemplar “explícitamente la reducción de asignaturas en los futuros diseños curriculares del secundario” que comenzarán a revisarse este año y la cursada pasará a ser cuatrimestral.

“En la actualidad se acredita por materia, pero repetís en bloque. Nosotros queremos partir de otro paradigma. La materia aprobada no se recursa si hay allí un derecho adquirido. Hoy, con la repitencia aun las materias que aprobabas las tenés que recursar. La materia aprobada no se recursa y la materia pendiente se enseña mucho, nosotros decimos se intensifica. Hay alguien que va a acompañar”, indicó Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Se podrán intensificar hasta cuatro materias pendientes, a partir de la quinta junto con un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan.

“Quizás algún estudiante que hay un día de la semana que no va, por ejemplo, puede ser por trabajo, y pierde una materia. Seguramente el equipo le recomendará que esa materia que no estuvo la recurse y que intensifique otra que ya curso y que adeuda menos saberes. Se analiza caso por caso de ese segmento de estudiantes que se excede a las cuatro materias”, explicó Gustavo Galli, director provincial de Educación Secundaria.

Esto no implica que los estudiantes puedan elegir qué materias cursarán. Para tener el título secundario deberán haber cursado y aprobado con un mínimo de siete todas las asignaturas.

Detalles

En un documento, se justifica los cambios en el secundario: “Es una respuesta a la demanda sobre la necesidad de transformar la escuela secundaria. Recoge las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas. Recupera buenas experiencias ya implementadas”.

Y se agrega: ““La calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más. Las materias aprobadas no se recursan. Las pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos”.

Y se completa: “Nadie estudia sola o solo: se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio (períodos de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero). Se pueden intensificar hasta cuatro materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las cuatro materias que se intensifican y cuál/es se recursa/n”.

Otros cambios

Otros de los puntos que se incluyen en la iniciativa que impulsa el gobierno bonaerense son:

Permite a las escuelas organizar la enseñanza de acuerdo a su realidad institucional

Más acompañamiento a las y los estudiantes: con más tiempo de escuela y enseñanza, con la conformación del Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE), con la nueva Libreta Digital de Estudiante de Nivel Secundario.

Acompaña el inicio de 1° año en la construcción del oficio de estudiante del nivel Secundario

Propuestas formativas destinadas a estudiantes de 6° año para la articulación con el nivel superior y la construcción de vocaciones.

Jornadas Escolares de Convivencia y Acuerdos Institucionales de Convivencia.

Marcha atrás

Ya en 2023, el gobierno bonaerense había impulsado esta reforma. Sin embargo, por la polémica desatada tuvo que dar marcha atrás. En ese entonces, Sileoni había dicho: “En todo el mundo europeo, o buena parte de él, no tienen repitencia en los ciclos y uno puede transcurrirlos con asesoramiento de los docentes. Uruguay no tiene repitencia, ni Paraguay; otros países de la región están pensando en reformas. Ya no hay discusión sobre si la repitencia es buena o mala, hay consenso de que no resuelve los problemas. El punto es cómo salimos de la repitencia. Nosotros creemos que con más esfuerzo, con más Estado atrás. No es: ‘Quedate tranquilo que no vas a repetir’. Es: ‘Voy a reforzar tus conocimientos, vas a tener profesores que te van a ayudar a hacerlo’. Eso es lo que queremos transmitir”.

El funcionario había aclarado que no se pensaba aplicar ese año: “Eso no va a ser así, es mentira. Estamos trabajando, pero nada de lo que está ocurriendo en la escuela hoy va a cambiar el 1° de marzo. Estamos trabajando en una actualización de las escuelas secundarias, pero no va a ser precipitada; nos tomaremos todo este año para hacer los estudios y los análisis que tengamos que hacer”.

Noticia en desarrollo

Temas Educación