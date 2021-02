Educación: ¿qué provincias empiezan las clases mañana y cómo son los protocolos?

Las clases comenzaron el 17 pasado en algunos distritos del país, como la ciudad de Buenos Aires y Jujuy. Sin embargo, el regreso masivo a las aulas se notará a partir de mañana, cuando se sumen a las escuelas los estudiantes del nivel primario en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En esa misma semana también empezará el ciclo lectivo Formosa, el martes próximo; mientras que Neuquén y Río Negro lo harán al día siguiente. En otras provincias, como en Santiago del Estero, ya comenzaron algunos alumnos con la recuperación de contenidos del año pasado, pero el inicio formal tiene fecha en 15 días ¿Cómo se organizará la nueva agenda escolar luego de un año de enseñanza a distancia por la pandemia del nuevo coronavirus?

El sistema que hoy predomina en las escuelas porteñas, que alterna entre la presencialidad y la virtualidad, es el modelo base, y la mayoría de los protocolos publicados en las provincias hace pie en este esquema mixto, que combina días en que los chicos van a la escuela, y otros en los que se quedan en casa.

En coincidencia con este masivo regreso, el Observatorio Argentinos por la Educación presentó el tercer Monitoreo de protocolos de regreso a clases presenciales, que fue actualizándose con el correr de las últimas semanas y reúne toda la información sobre la vuelta a la presencialidad en cada una de las provincias. También ofrece detalles sobre las diferencias en la implementación de los distintos protocolos, que no en todos los casos son de acceso público o fueron publicados en los sitios web oficiales de cada jurisdicción.

“Presentar un protocolo claro y compartirlo con la comunidad educativa implica, entre otras cosas, aceptar que la escuela ya no es la misma, que ya no es posible pretender una determinada normalidad prepandemia. Implica también aceptar que necesitamos nuevas políticas institucionales. En este momento, ser transgresores, el no respeto de las reglas, o la no publicación de las mismas tiene consecuencias que no son solo legales individuales, sino colectivas y de salud. A estar en la escuela se aprende, y a estar en sociedad también”, afirma Verónica Gottau, investigadora del Centro para la Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella.

Región por región, qué dicen los protocolos publicados

En el centro del país, Buenos Aires, la Capital y Córdoba son las provincias que ya cuentan con un protocolo de acceso público, según constató el trabajo del Observatorio Argentinos por la Educación. “En la Provincia de Buenos Aires, la actualización del protocolo que se hizo a fines de la semana pasada plantea tres escenarios posibles: un modelo presencial completo, un modelo semipresencial o combinado, y el modelo no presencial. Cada escuela, según explica la norma oficial, optará por el esquema que le sea más viable, siempre que pueda cumplir con las medidas sanitarias de prevención requeridas.

“La decisión de retornar a clases presenciales tiene una muy buena recepción por parte de familias, docentes y gestores educativos. Para que mañana todo marche según lo planeado, el ritmo de trabajo en las escuelas es frenético. Hubo que preparar a los docentes, responder las consultas de las familias y reorganizar los recursos humanos en virtud del régimen de dispensas que alcanza a los trabajadores —dice Martín Zurita, secretario ejecutivo de las cámaras Aiepba/Junep, que agrupan a instituciones privadas de todo el país—. Haber recibido a mitad de la semana pasada la actualización de los protocolos ha sido feliz en el sentido de que no se impone número máximo de alumnos. Pero nos ha cambiado algunos esquemas, ya que antes los docentes no eran considerados parte de la burbuja, y ahora sí. Esto cobra relevancia para el hipotético caso de que sea necesario aislar una burbuja”.

En la ciudad, a los 515.089 alumnos que ya volvieron a las escuelas, mañana se sumarán otros 90.073 estudiantes del nivel secundario, lo que eleva el número casi al 80% del total de la matrícula, que es de 785.152. En Córdoba, la posibilidad de que los chicos estén en el aula, al igual que en CABA, también dependerá de las capacidades edilicias de cada edificio. La presencialidad en el nivel primario tendrá una duración máxima de cuatro horas, como rige también para la provincia de Buenos Aires.

El reporte presentado por el Observatorio indica que, en el caso de Entre Ríos, los alumnos del nivel inicial y del primario asistirán a la escuela cada dos semanas, para alternar entre los esquemas presencial y virtual. “Durante las dos semanas consecutivas de asistencia presencial, la extensión será de cuatro días y no se especifica nada respecto al quinto día. En el nivel secundario, los alumnos asistirán presencialmente alternando por semana. En este caso, la semana a la que se asiste a clases tendrá la extensión completa, de cinco días. En el caso de Santa Fe, también se llevará a cabo un sistema bimodal”, detalle el informe.

Cada escuela define el método de alternancia

Mendoza, San Luis y San Juan han difundido sus protocolos de manera online. En los primeros dos distritos, cada escuela define el método de alternancia. En el caso de Mendoza, de acuerdo con los datos del Observatorio, se sugiere el esquema de rotación semanal en la medida de lo posible, y que se priorice la organización de las familias, como que los hermanos compartan el mismo turno.

Fernando Rozzi es mendocino, y padre de dos chicos que van a la secundaria. Para ellos, el año pasado fue “un desastre”, y los Rozzi están convencidos de que las clases deben ser presenciales. “La de 2020 fue una experiencia que no se debe volver a repetir. Teníamos expectativas con el inicio de clases, pero vemos que la presencialidad garantizada aquí en Mendoza es muy poca. Mi hijo menor, que está en primer año, quizá vaya un poco más a la escuela, pero al mayor le dijeron que arranca de manera virtual y nada más. Suponemos que los días presenciales serán escasos, y es lamentable. La escuela es el mejor lugar para los chicos, para aprender e incorporar los buenos hábitos para prevenir los contagios. Cualquier otro lugar al que hoy mis hijos concurren es más peligroso que estar en la escuela”, afirma Rozzi.

Tanto en Formosa como en Chaco, el Ministerio de Educación provincial define el esquema de vuelta a clases, como cita el estudio del Observatorio. “En ambos casos, se priorizará a los estudiantes de los primeros años de cada nivel. En Formosa también se favorecerá a los últimos grados de educación obligatoria, mientras que en Chaco se priorizará a aquellos estudiantes cuya continuidad pedagógica se vio afectada durante el cierre de las escuelas el año pasado”.

En el caso de Corrientes, cada escuela define la organización para el regreso a clases en la medida que pueda cumplir con los protocolos de cuidado y distanciamiento necesarios. Los cursos se dividirán en burbujas y se generará un esquema para que todos puedan tener alternancia entre presencialidad y virtualidad.

María de los Ángeles Centurión dice que está feliz, ansiosa por llevar mañana a sus dos hijos a la escuela. “Valentino y Matías están los dos en primaria. Van a un colegio de gestión privada en el que, por matrícula y condiciones edilicias, pueden garantizar que todos los alumnos vayan todos los días. Siento que empiezan a recuperar sus derechos, que vuelven finalmente al escenario natural donde se dan los aprendizajes, que es en el aula”, refuerza Centurión.

En Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, según datos del Observatorio, las clases serán bajo un esquema mixto, y la agenda escolar funcionará con el armado de grupos burbuja. “En el nivel primario, en Catamarca, Jujuy y Tucumán el máximo número por grupo será de 15 alumnos, mientras que en Salta queda a discreción de cada escuela, siempre que se respete la distancia de 1,5 metros. En esta provincia, además, se especifica que en el nivel inicial y primario se realizará alternancia por días, mientras que en el nivel secundario se realizará por semana”.

La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego publicaron sus protocolos de manera online, con un esquema de enseñanza mixto. En Neuquén, detalla el informe, la máxima duración de la jornada es de tres horas por día en una primera etapa, mientras que en La Pampa y Tierra del Fuego será de cuatro horas. En las redes sociales del Gobierno de Chubut, la ministra de Educación, Florencia Peratta, expuso: “El consejo asesor jurisdiccional ha redactado el protocolo que tiene el primer visto bueno de Nación del mes de diciembre, pero resultaba necesario adecuarlo a nuevas normativas”. El documento, cita el Observatorio, no se encuentra publicado aún en la página web oficial.

Azul Casares es de Chubut, y cuenta que sus hijos están con ganas de reencontrarse con sus compañeros, a los que no ven desde hace un año. “Ojalá que se puedan cumplir con todos los protocolos requeridos, creo que ese es uno de los obstáculos que habrá que superar de acá en adelante. Cuando me preguntan por los miedos en esta situación de retorno en medio de la pandemia, mi único temor es que las clases vuelvan a suspenderse, y los chicos se queden sin ir a la escuela”.