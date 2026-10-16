El agua sigue bajando desde Brasil y ya pone en alerta a 17 puertos del Litoral

Ocho puertos del noreste y el litoral argentino reportaron nivel de evacuación por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay. Otros nueve permanecen bajo alerta, una situación que los deja cerca de tener que evacuar localidades por el riesgo que implica que el agua continúe subiendo. El panorama, pese a la momentánea tregua de las lluvias, no parece mostrar cambios significativos, al menos durante la jornada de hoy, especialmente del lado del Paraná.

De acuerdo con los datos de altura de los ríos publicados por la Prefectura Naval entre la medianoche y las 9 de la mañana de hoy, los niveles siguen creciendo desde el Río de la Plata hasta el río Paraguay, que llega hasta Asunción. En otras palabras, es probable que las imágenes que se observan en provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, así como en sectores de Brasil y Paraguay, continúen repitiéndose durante el fin de semana. El último informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que se prevén lluvias ligeras en la cuenca alta del Plata, que tendrían un impacto moderado sobre los dos grandes ríos del Litoral argentino y sobre sus arroyos tributarios.

Si bien para la geógrafa María De Estrada, especialista en gestión del riesgo de desastres y eventos climáticos extremos, los niveles actuales de los ríos no superan los máximos históricos de la región, sí constituyen un anticipo del escenario que podría desarrollarse en el marco de este evento intenso de El Niño.

De Estrada explicó que las lluvias registradas días atrás fueron muy intensas en la cuenca alta del Plata, una región que comprende Misiones y sectores del sur de Brasil y Paraguay. “Pero la gente del Litoral se ve muy afectada porque toda esa agua termina llegando allí. Y, por una cuestión de pendiente, esa zona es la que más sufre”, describió.

De los ocho puertos que superaron el nivel de evacuación, cuatro muestran una bajante: Iguazú, Libertad, Eldorado y Libertador, todos en Misiones. En cambio, el agua sigue creciendo en Ituzaingó, en Corrientes, e Isla del Cerrito, en Chaco. En Santa Ana y Paso de los Libres, ambas localidades correntinas, los niveles permanecen estables.

Entre las nueve localidades que continúan bajo alerta, el Paraná sigue en ascenso en Itatí y Paso de la Patria, en Corrientes, y en Barranqueras, en Chaco. También aumenta el nivel del agua en Boca Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Sobre el río Uruguay, los niveles permanecen estables en Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland, todas localidades correntinas. En Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, el río registra una leve bajante.

Los últimos reportes de la represa binacional Yacyretá indicaron que las compuertas permanecen abiertas, ya que existe una sobrecarga del 56% en lo que va de octubre. Esa agua descarga sobre el río Paraná.

Según las previsiones del INA, las crecidas continuarán avanzando hacia el sur durante las próximas semanas. En Corrientes, Barranqueras y Goya se prevé que el nivel del agua alcance el nivel de evacuación a partir de mañana. En Reconquista, Santa Fe, la alerta estaba prevista para el 16 de octubre y el nivel de evacuación para el 18. Más al sur, en La Paz, Entre Ríos, se espera que el río alcance el nivel de alerta el 19 y el de evacuación a partir del 21.

Para Santa Fe y Paraná, el INA prevé que pueda superarse el nivel de alerta durante los últimos diez días de octubre. En el Delta del Paraná, en tanto, el mayor impacto del avance de esta crecida se registraría dentro de los próximos 20 a 30 días.

Para De Estrada, la zona más preocupante es la de las localidades y los campos ubicados junto a los ríos Paraná, Paraguay y sus tributarios. “Esa cuenca tiene poca pendiente, acarrea un volumen enorme de agua y, además, hay mucha población viviendo cerca. El Uruguay, en contraste, es un río que desagota más rápido. Lo preocupante quizás se orienta más a los productores ganaderos y, en menor medida, a los arroceros”, señaló la geógrafa.

En la región del Litoral, después del boom de la soja de hace menos de 20 años, muchos productores ganaderos comenzaron a utilizar zonas bajas y humedales del Delta para el pastoreo. Si bien drenaron parte de esos campos, la región nunca dejó de ser inundable y hoy, con las lluvias intensas registradas aguas arriba, el riesgo vuelve a ser elevado.

A eso, la geógrafa sumó una observación que se repite en este tipo de eventos: las poblaciones más afectadas suelen ser las que viven en barrios vulnerables construidos a la vera de los ríos y en sectores bajos, especialmente expuestos a las crecidas.