La familia de Alejo Arias González está pasando por un momento sensible desde que, el 14 de julio, el mendocino de 24 años quedó preso en El Salvador, acusado de integrar una banda colombiana poco después de aceptar un trabajo en una financiera que fue desarticulada. Este viernes, el joven se pudo comunicar por primera vez con sus padres desde su detención a través de una breve carta que les hizo llegar, con un mensaje alentador: “Los amo mucho. Sean fuertes. Manténganse orando. Dentro de lo malo, estoy bien. Es difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”.

Sus seres queridos pasaron un mes y medio sin saber de Arias, hasta que la Cancillería del país centroamericano lo visitó el 31 de agosto y luego conversaron con sus padres. “Nos dijeron que está un poco más delgado. Que le dan tres raciones de comida diarias y que comparte colchón con otro detenido. Envió ese mensajito y pidió que le mandáramos una foto, así que estamos viendo la forma de contactarnos”, explicó su madre, Nana González, en declaraciones al Diario Uno.

Arias se comunicó por primera vez con su familia por vía de una carta en la que le pidió fuerzas y fotos a su familia

A Alejo también le alcanzaron harina, agua y elementos de higiene. En el centro de detención El Penalcito sigue una rutina sumamente estricta sobre los períodos en los que puede dormir y comer, pero no está sujeto a las mismas condiciones a las que suelen estar los exmiembros de pandillas presos en El Salvador. En cambio, Arias participa de numerosas charlas religiosas y de cursos de barbería para pasar el tiempo.

Mientras tanto, los esfuerzos continúan para conseguir la liberación del mendocino. El abogado Miguel Ángel Pierri está coordinando con una letrada salvadoreña para acelerar los trámites con vistas a conseguir una audiencia, mientras que Cancillería también está colaborando en el asesoramiento jurídico, y se espera que en 20 días tengan novedades al respecto. Sin embargo, Nana lamenta que no haya recibido ningún gesto del oficialismo argentino: “A nivel político nadie nos ha llamado. Ni el Canciller, ni ningún otro referente”.

Por qué fue detenido Arias

Con relación a las tareas que Arias González desempeñaba en la financiera antes de su detención, la mujer explicó en agosto: “Alejo se enteró de este trabajo por unos chicos de San Luis que estuvieron allá [en El Salvador]. Había dejado de estudiar en la universidad por falta de dinero, así que se fue con la idea de trabajar unos seis meses, porque pagan en dólares, y así retomar la carrera. Hasta tuvo que vender su autito para poder viajar. Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la financiera. Tenía una cartera de 100 para visitar todos los meses”.

ARCHIVO - Decenas de presos señalados como pandilleros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, El Salvador El Salvador presidential press office

A pesar de la falta de contacto con el joven, la mujer dijo que su hijo tiene patrocinio legal de una abogada. “Le mandamos los certificados de buena conducta de Alejo, los certificados de que es un estudiante y un montón de papeles, pero la justicia de El Salvador no la ha recibido, y el tiempo pasa y sigue detenido”, protestó y añadió que también hizo gestiones ante la Cancillería. “Sabemos que el cónsul argentino lo ha visto. Dijo que no ha habido maltrato. Le han llevado elementos de higiene, ya que se lo llevaron sin nada al penal. Del consulado dicen que no pueden intervenir en el tema, que es estrictamente judicial”, señaló.

“Nos da mucha impotencia no poder hacer nada. Ni siquiera se puede viajar, ya que mi esposo es empleado de comercio y yo ama de casa y no tenemos ni la posibilidad de comprar un pasaje. Además allá todo gasto es en dólares”, manifestó González y cerró: “Mi hijo fue a trabajar en marzo, por seis meses, y en septiembre volvía. Ahora no sabemos cuándo lo volveremos a ver, ni cómo está, ya que lo tienen incomunicado”.

