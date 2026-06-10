El Arzobispado de Córdoba resolvió el “cese preventivo” de un cura acusado por abuso sexual de menores

CÓRDOBA.- Una quinta denuncia judicial por supuesto abuso sexual se sumó contra el sacerdote que estuvo como director a cargo del jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz, conocido como Niño Dios, de Villa Carlos Paz. La nueva presentación trascendió en paralelo a que el Arzobispado de Córdoba resolvió el “cese preventivo” de Alejandro Nicola.

La última denuncia se presentó hace una semana y corresponde a una niña que asistía al turno mañana del jardín de infantes, mientras que los otros cuatro eran del turno tarde.

Según pudo averiguar LA NACION, también menciona al cura y al torreón, un espacio al que habían apuntado los otros padres denunciantes en función del relato de sus hijos. Ese espacio fue cerrado el mes pasado.

En mayo, al cumplirse el año de la primera denuncia, hubo una protesta de familiares de los chicos; este viernes habrá otra La voz del Interior

El 19 de mayo de 2025 se realizó la primera presentación judicial. Al cumplirse un año, hubo una movilización en Villa Carlos Paz bajo las consignas “Las infancias sí se cuidan” y “El silencio no protege”. Este viernes habrá otra, en la que directamente se pedirá a la Fiscalía N°3 de esa ciudad –que fue la que unificó las denuncias– que impute al sacerdote. Sobre Nicola, hasta el momento, no pesa ninguna acusación judicial.

Este miércoles, el Arzobispado de Córdoba emitió un comunicado en el que señala que, “ante la renuncia de quien se desempeñaba como representante legal” del jardín de infantes, se dispuso que asuma esa función Guillermo Buitrago.

También resuelve el arzobispo Ángel Rossi “el cese preventivo –por razones de índole pastoral– en el oficio de párroco de la parroquia Niño Dios, de la ciudad de Villa Carlos Paz [de la que depende el jardín], del presbítero Alejandro Nicola, sin que por ello implique adelanto de opinión acerca de los hechos que se investigan en la Justicia".

Añade que, en su lugar, asumirá “como administrador parroquial de la parroquia Niño Dios, del presbítero Pablo Nassif, actual párroco de la parroquia Nuestra Señora Del Carmen, de la misma ciudad de Villa Carlos Paz”.

A fines de mayo, el arzobispo Rossi había emitido otro texto dando cuenta de que ratificaba “la decisión sugerida” por Nicola “de tomar distancia momentáneamente del ámbito escolar a la espera de la definición por parte de la Justicia". En el comunicado de hoy, la decisión es el apartamiento.

Denuncias

Las cuatro denuncias anteriores corresponden a tres niñas y un niño de ese jardín de infantes.

La primera acusación ante la Justicia corresponde a una menor que presentó un sangrado vaginal y que sigue bajo estado shock. Desde lo sucedido, no habla. En el caso de la segunda, la alerta familiar comenzó cuando tuvo una pesadilla en la que gritó: “El monstruo me arranca la piel".

Sus padres la llevaron al médico suponiendo que podía tener un problema orgánico; después de varios estudios, le recomendaron ver a un psicólogo.

Enterada de las dos situaciones, una tercera madre le pidió a las otras dos reunirse porque “algo está pasando”. Si bien ambas por separado habían pedido reuniones con las autoridades de la escuela parroquial, afirman que no les dieron “ninguna explicación e incluso negaron conocer los hechos cuando sí habían sido informados”.

La cuarta corresponde a un varón y el relato es coincidente con el de sus compañeritas. Lo califica a Nicola de “monstruo” y contó que iban varios “en grupo”. “Nos hacía bajar las bombachas y los calzoncillos, y nos tocaba abajo”, describió.

En las últimas horas, según contaron dos familares denunciantes a este diario, la Justicia emitió dos órdenes de restricción de acercamiento de Nicola a dos de las niñas.

Las fuentes consultadas coinciden en que el apoderado legal que ahora fue reemplazado había tenido contacto con los padres. “Siempre negaba todo. Decía que no pasaba nada, nunca activó los protocolos. Nunca hizo la denuncia cuando nos acercamos a plantearle la situación", explicaron.